Eerste indruk|Hier en daar steekt de iPhone 11 wat bleek af bij de nieuwste Androidtelefoons, maar in vergelijking met eerdere iPhone-modellen zet Apple een duidelijke stap vooruit. Vooral de nieuwe camerafuncties en de extra groothoekcamera springen in het oog. Samen met andere vernieuwingen is het reden genoeg om de Apple iPhone 11 te verkiezen boven een oudere iPhone.

Conclusie

De Apple iPhone 11 biedt méér dan de voorgaande iPhone XR, voor een vanaf-prijs die ook nog eens €50 lager ligt. Daar valt niet over te klagen. Alle cameravernieuwingen en de extra groothoeklens zijn meer dan welkom, net als de minder opvallende wijzigingen. Al met al is ook de iPhone 11 weer een goede telefoon.

Tegelijkertijd is het niet in alle opzichten de beste smartphone, omdat concurrenten verder lijken met bijvoorbeeld scherm en oplaadsnelheid. Wie niet per definitie voor een Apple kiest, moet daarom zeker eens vergelijken met de nieuwste Androidsmartphones. Wie de vernieuwingen van de iPhone 11 niet boeiend genoeg vindt, koopt voor minder dan €700 een iPhone XR of een andere Apple smartphone.

Camerabochel

Dat camera’s uitsteken, zijn we inmiddels wel gewend, maar op de iPhone 11 is het een flink pakket. Het is een heel andere oplossing dan bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S10+, waar de camera’s midden achterop in een rechte lijn zitten. Op die plek zit je minder snel met een vinger in beeld dan wanneer de lens in een bovenhoek zit. Daar zit op de iPhone 11 een verhoogd vierkant met microfoon, flitser en 2 bobbels: één voor de standaardlens en de ander voor de groothoeklens. Kenmerkend, dat wel.

Ultragroothoekcamera

Dit is voor het eerst dat Apple een groothoekcamera toevoegt aan een iPhone, en daar kun je veel plezier van hebben. Met deze extra camera past er veel meer in beeld, zonder dat je achteruit hoeft te lopen. Dit omdat de cameralens een factor 0,5x uitgezoomd zit. Eerdere iPhone-modellen met 2 camera’s hadden juist een telelens met een zoomfactor van 2x.

De eerste proeffoto’s met deze ultragroothoek zien er niet overdreven vertekend uit, maar lijken wel meer 'ruis' (wat korreliger beeld) te bevatten dan de standaardlens. En als je tijdens het filmen wisselt van cameralens, zie je duidelijk dat de ruis toeneemt en de kleurweergave iets afwijkt: een verschijnsel waar we 3 jaar geleden ook al last van hadden op de LG G5.

De groothoekopname is intuïtief verwerkt in de camera-app. De zwarte balken tonen gedeeltelijk transparant, met daarachter hetgeen buiten de foto valt, tenzij je wisselt naar de ultragroothoeklens.

Fotoberekeningen

Dankzij de extra camera heeft de iPhone ook méér informatie om mooie foto’s te maken. Door de informatie van meerdere camera’s en meerdere beelden te combineren, lukt het steeds beter om indrukwekkende foto’s te maken. Slimme HDR maakte vorig jaar al indruk en is volgens Apple verder verbeterd.

Ook zijn er nu extra belichtingseffecten mogelijk bij portretfoto’s, namelijk toneellicht en 2 mono-effecten. Bovendien is de portretmodus op de iPhone 11 niet beperkt tot mensen, maar werkt het ook met dieren en objecten.

Nachtmodus

De nieuwe nachtmodus van de camera gebruikt ook meerdere beelden om tot één eindfoto te komen en is een waardevolle toevoeging! Met nachtmodus maak je foto’s bij weinig licht, zonder flitser. De functie is geïnspireerd op ‘Nachtzicht’ – de stand waarmee Google Pixel-smartphones onmogelijk heldere foto’s maken in het duister. Diverse andere merken hebben inmiddels een vergelijkbare functie.

Foto’s gemaakt in de nachtmodus zien er goed verlicht uit, met behoud van de sfeer door bijvoorbeeld gekleurde schemerlampen. Dit in tegenstelling tot eenzelfde foto gemaakt met flitser, die er soms uitzien alsof de tl-verlichting aangaat omdat het café zo gaat sluiten. Op eerste gezicht lijken foto’s met flitser wél minder 'ruis' te bevatten dan foto’s in nachtzicht. De komende dagen zullen we de camera in nog veel meer situaties testen.

Je hebt geen omkijken naar de functie, want in het donker schakelt de iPhone 11 automatisch nachtmodus of de flitser in. Dat werkt heel prettig. Vanaf dat moment kun je ook nog wisselen tussen nachtmodus en flitser, en kiezen voor een kortere of langere opnametijd tussen 0 en 10 seconden. Alleen als het volgens de iPhone niet donker genoeg is, dan kun je wel de flitser inschakelen, maar niet de nachtmodus. Nachtmodus werkt ook niet wanneer je de ultragroothoeklens gebruikt.

Toekomstbestendig?

Genoeg over de camera-nieuwigheden, want er zijn nog een paar zaken die aandacht verdienen. De iPhone 11 is gecertificeerd met IP68 voor stof- en vochtbescherming. Dit is een tandje beter dan bij de vorige iPhone. Dankzij de grotere batterij en zuinigere onderdelen verwachten we dat de batterijduur iets langer wordt. Verder is er ondersteuning voor Wi-Fi 6, de nieuwste standaard voor draadloze netwerken.

We publiceren later dit jaar de eerste routers waarmee je een Wi-Fi 6-netwerk kunt maken.

Dit alles maakt de iPhone aardig toekomstbestendig, maar niet als het op 5G aankomt. Voor deze nieuwste generatie van het telecomnetwerk biedt de iPhone 11 geen ondersteuning. In Nederland is 5G nog niet beschikbaar, maar wel aanstaande. T-Mobile belooft namelijk een landelijk dekkend 5G-netwerk in 2020.

Als je nú een nieuwe smartphone nodig hebt, kun je daar niet zoveel mee. Maar als je twijfelt tussen nu én later, en een nieuwe smartphone 2 tot 4 jaar wilt gebruiken, dan kan het geen kwaad om te wachten tot volgend jaar. Lees ook: smartphone met 4G of 5G?

Teleurstellingen

Hoewel de meeste telefoons nog geen 5G ondersteunen, zijn er enkele ontwikkelingen waar de nieuwe iPhone 11 niet aan kan tippen. Zo zijn er diverse Android-telefoons te koop waarbij het scherm nagenoeg de gehele voorkant beslaat, met dunnere omranding en slechts een klein gaatje voor de camera. Vergeleken daarmee is de hap uit het iPhone-scherm enorm (zie foto bovenaan de pagina). Apple gebruikt die ruimte voor het camerasysteem dat Face ID en Animoji mogelijk maakt.

Hoewel de gezichtsherkenning uitstekend werkt, zijn er situaties waarin vingerafdrukherkenning prettiger is. Andere smartphonemakers kunnen dat al áchter het scherm verwerken, maar op een iPhone 11 is daarvoor niet gekozen en ontbreekt een vingerafdruksensor.

Verder is het jammer dat een extra zoomcamera ontbreekt. Zo’n telelens zorgt voor mooiere ingezoomde foto’s – tenzij het een hele slechte lens is natuurlijk. Voor minder dan de helft koop je al smartphones met 3 camera’s aan de achterkant. De iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max hebben ook 3 camera’s.

Tot slot levert Apple eindelijk een snellader mee, maar alleen bij de duurdere iPhone 11 Pro-serie. Bij een iPhone 11 zit dezelfde trage oplader als bij de iPhone XR. Daarmee duurde het opladen van 0% tot 100% maar liefst 3 uur en 15 minuten. De OPPO Find X en de Motorola moto g⁷ plus klaren datzelfde klusje in drie kwartier.

Je kunt wel een losse snellader kopen voor de iPhone 11. Volgens Apple kun je daarmee in een half uur opladen van 0% tot 50%.

Testresultaten

We hebben testresultaten van alle Apple smartphones.

Zodra de iPhone 11 door ons complete testprogramma is, voegen we die toe aan het overzicht.