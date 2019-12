Samsung Galaxy S10+ (S10 Plus) (128 GB)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung Galaxy S10+ is het toptoestel van Samsung in de Galaxy S-serie van 2019. Het toestel is bijna net zo groot als zijn voorganger, de Galaxy S9+, maar met een groter scherm (6,4 inch). In dat scherm zit een 'gat' waarin de 2 selfie-camera’s zijn verwerkt. En de vingerafdrukscanner zit nu achter het scherm. De S10+ heeft met een extra groothoeklens in totaal 3 camera’s op de achterzijde. Met de grote batterij met lange gebruiksduur, de grote opslagcapaciteit van 128 GB en een stof-, water- en krasbestendige behuizing een krachtig exemplaar.