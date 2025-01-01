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Google smartphone

Welke Google smartphone komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Google smartphones en vergelijk de Google smartphone met andere smartphones.
Laatste update van de test: 7 augustus 2026

Keuzehulp

  • Google Pixel 10a (128 GB) - Obsidiaan
    GooglePixel 10a (128 GB) - Obsidiaan
    6,3 inch|Zwart

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  • Google Pixel 10 Pro XL (256 GB) - Obsidiaan
    GooglePixel 10 Pro XL (256 GB) - Obsidiaan
    6,8 inch|Zwart

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  • Google Pixel 10 Pro Fold (256 GB) - Maansteen
    GooglePixel 10 Pro Fold (256 GB) - Maansteen
    8 inch|Grijs

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  • Google Pixel 10 (128 GB) - Obsidiaan
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  • Google Pixel 10 Pro (128 GB) - Obsidiaan
    GooglePixel 10 Pro (128 GB) - Obsidiaan
    6,3 inch|Zwart

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  • Google Pixel 9a (128 GB) - Obsidiaan
    GooglePixel 9a (128 GB) - Obsidiaan
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  • Google Pixel 9 (128 GB) - Obsidiaan
    GooglePixel 9 (128 GB) - Obsidiaan
    6,3 inch|Zwart

    € 600,-

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  • Google Pixel 9 Pro (128 GB) - Porselein
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    6,3 inch|Wit

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  • Google Pixel 9 Pro XL (128 GB) - Obsidiaan
    GooglePixel 9 Pro XL (128 GB) - Obsidiaan
    6,8 inch|Zwart

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  • Google Pixel 9 Pro Fold (256 GB) - Obsidiaan
    GooglePixel 9 Pro Fold (256 GB) - Obsidiaan
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  • Google Pixel 8a (128 GB) - Obsidiaan
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    6,1 inch|Zwart

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  • Google Pixel 8 Pro - Obsidiaan
    GooglePixel 8 Pro - Obsidiaan
    6,7 inch|Zwart

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  • Google Pixel 8 - Obsidiaan
    GooglePixel 8 - Obsidiaan
    6,2 inch|Zwart

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  • Google Pixel 7a - Houtskool
    GooglePixel 7a - Houtskool
    6,1 inch|Zwart

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  • Google Pixel 7 (128 GB) - Obsidiaan
    GooglePixel 7 (128 GB) - Obsidiaan
    6,3 inch|Zwart

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  • Google Pixel 7 Pro (128 GB) - Obsidiaan
    GooglePixel 7 Pro (128 GB) - Obsidiaan
    6,7 inch|Zwart

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  • Google Pixel 6a - Houtskool
    GooglePixel 6a - Houtskool
    6,1 inch|Zwart
    Expert review

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  • Google Pixel 6 Pro - Stormy Black
    GooglePixel 6 Pro - Stormy Black
    6,7 inch|Zwart

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