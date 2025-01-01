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LG smartphone

Welke LG smartphone komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van LG smartphones en vergelijk de LG smartphone met andere smartphones.
Laatste update van de test: 7 augustus 2026

Keuzehulp

  • LG Wing - Illusion Sky
    LGWing - Illusion Sky
    6,8 inch|Blauw

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  • LG K52 - Blue
    LGK52 - Blue
    6,6 inch|Blauw

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  • LG K42 - Gray
    LGK42 - Gray
    6,6 inch|Grijs

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  • LG Velvet 5G - Aurora Green
    LGVelvet 5G - Aurora Green
    6,8 inch|Groen
    Expert review

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  • LG K51S - Titanium
    LGK51S - Titanium
    6,6 inch|Grijs

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  • LG V60 ThinQ 5G (256 GB) - Classy Blue
    LGV60 ThinQ 5G (256 GB) - Classy Blue
    6,8 inch|Blauw

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  • LG K41S - Titanium
    LGK41S - Titanium
    6,6 inch|Grijs

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  • LG G8X ThinQ met LG Dual Screen - Aurora Black
    LGG8X ThinQ met LG Dual Screen - Aurora Black
    6,4 inch|Zwart

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