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OnePlus smartphone

Welke OnePlus smartphone komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van OnePlus smartphones en vergelijk de OnePlus smartphone met andere smartphones.
Laatste update van de test: 7 augustus 2026

Keuzehulp

  • OnePlus 15R (256 GB) - Charcoal Black
    OnePlus15R (256 GB) - Charcoal Black
    6,8 inch|Zwart

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  • OnePlus 15 (256 + 12 GB) - Eindeloos zwart
    OnePlus15 (256 + 12 GB) - Eindeloos zwart
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  • OnePlus Nord CE5 - Black infinity
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  • OnePlus Nord 5 (256 + 8 GB) - Marble Sands
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    6,8 inch|Wit
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  • OnePlus 13R - Nebula Noir
    OnePlus13R - Nebula Noir
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  • OnePlus 13 - Black Eclipse
    OnePlus13 - Black Eclipse
    6,8 inch|Zwart

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  • OnePlus Nord 4 (256 + 12 GB) - Obsidian Midnight
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    6,7 inch|Zwart
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  • OnePlus Nord CE4 Lite 5G - Super Silver
    OnePlusNord CE4 Lite 5G - Super Silver
    6,7 inch|Grijs

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  • OnePlus 12 (512 + 16 GB) - Silky Black
    OnePlus12 (512 + 16 GB) - Silky Black
    6,8 inch|Zwart

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  • OnePlus 12 (256 + 12 GB) - Silky Black
    OnePlus12 (256 + 12 GB) - Silky Black
    6,8 inch|Zwart

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  • OnePlus 12R - Iron Grey
    OnePlus12R - Iron Grey
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  • OnePlus Open - Emerald Dusk
    OnePlusOpen - Emerald Dusk
    7,8 inch|Groen

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  • OnePlus Nord 3 5G (256 + 16 GB) - Tempest Gray
    OnePlusNord 3 5G (256 + 16 GB) - Tempest Gray
    6,7 inch|Zwart

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  • OnePlus Nord 3 5G (128 + 8 GB) - Tempest Gray
    OnePlusNord 3 5G (128 + 8 GB) - Tempest Gray
    6,7 inch|Zwart

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  • OnePlus Nord CE 3 Lite 5G - Chromatic Grey
    OnePlusNord CE 3 Lite 5G - Chromatic Grey
    6,7 inch|Zwart

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  • OnePlus 11 5G (256 + 16 GB) - Eternal Green
    OnePlus11 5G (256 + 16 GB) - Eternal Green
    6,7 inch|Groen

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  • OnePlus 11 5G (128 + 8 GB) - Titan Black
    OnePlus11 5G (128 + 8 GB) - Titan Black
    6,7 inch|Zwart

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  • OnePlus 10T 5G (256 + 16 GB) - Moonstone Black
    OnePlus10T 5G (256 + 16 GB) - Moonstone Black
    6,7 inch|Zwart

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