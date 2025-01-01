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Fairphone smartphone

Welke Fairphone smartphone komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Fairphone smartphones en vergelijk de Fairphone smartphone met andere smartphones.
Laatste update van de test: 7 augustus 2026

Keuzehulp

  • Fairphone (Gen. 6) - Horizon Black
    Fairphone(Gen. 6) - Horizon Black
    6,3 inch|Zwart

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  • Fairphone 5 - Matte Black
    Fairphone5 - Matte Black
    6,5 inch|Zwart

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  • Fairphone 4 (128 + 6 GB) - Grijs
    Fairphone4 (128 + 6 GB) - Grijs
    6,3 inch|Grijs

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  • Fairphone 4 (256 + 8 GB) - Grijs
    Fairphone4 (256 + 8 GB) - Grijs
    6,3 inch|Grijs

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  • Fairphone 3+ - Zwart
    Fairphone3+ - Zwart
    5,6 inch|Zwart

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  • Fairphone 3 - Dark Translucent
    Fairphone3 - Dark Translucent
    5,6 inch|Zwart

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  • Fairphone (Gen. 6) - Forest Green
    Fairphone(Gen. 6) - Forest Green
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