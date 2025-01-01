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Realme smartphone

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Laatste update van de test: 7 augustus 2026

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  • realme C11 2021 (64 + 4 GB) - Cool Blue
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  • realme 7i - Glory Silver
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  • realme 7 Pro - Mirror Silver
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  • realme C11 - Mint Green
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  • realme X50 Pro 5G (128 + 8 GB) - Moss Green
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