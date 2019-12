Apple iPhone XS: eerste indruk

Eerste indruk|De iPhone XS is de nieuwste Apple-smartphone, met merkbare verbeteringen aan de camera's en ondersteuning voor 2 simkaarten. Maar de duivel zit in de details, ook deze telefoon heeft de traditionele zwaktes van iPhones. Desondanks lijkt de iPhone XS weer een heel goede smartphone.

Conclusie: een zeer goede telefoon

De verbeteringen aan de camera zijn veelbelovend. De camera beschikt nu over diepteregeling en slimme HDR. Dual SIM komt pas later dit jaar met een update van iOS 12. De batterijduur is nog steeds niet indrukwekkend en de meegeleverde oplader is nogal karig, net als de standaardhoeveelheid opslagruimte. We verwachten niet dat het de beste smartphone uit onze test wordt, maar ondanks dat is de iPhone XS een heel goede telefoon.

Bekijk de testresultaten van de iPhone XS (64GB, 256GB en 512GB) en de iPhone Max (64GB, 256GB en 512GB). Natuurlijk kun je ook de testresultaten van voorgaande iPhones bekijken.

Verschillen iPhone XS en iPhone X

De iPhone XS is een doorontwikkeling van de iPhone X. De verschillen zijn:

Snellere processor : dat merk je vooral in heel specifieke toepassingen. Zoals een kortere laadtijd van bijvoorbeeld spelletjes. Een snellere vlakherkenning in Augmented Reality. Snellere en energiezuinigere machine learning en nieuwe camerafuncties die we verderop bespreken.

dat merk je vooral in heel specifieke toepassingen. Zoals een kortere laadtijd van bijvoorbeeld spelletjes. Een snellere vlakherkenning in Augmented Reality. Snellere en energiezuinigere en nieuwe camerafuncties die we verderop bespreken. Grotere camerapixels: de camera aan de achterkant heeft een grote sensor , waardoor iedere pixel meer licht opvangt. Dat kan bijvoorbeeld zorgen voor minder ruis op foto’s bij weinig licht.

de camera aan de achterkant heeft een grote , waardoor iedere meer licht opvangt. Dat kan bijvoorbeeld zorgen voor minder ruis op foto’s bij weinig licht. Verbeterde 4G LTE-verbinding: de iPhone XS kan nu met 4 antennes tegelijk verbinding maken met de zendmast van je telecomaanbieder. De verbindingssnelheid kan daardoor verbeteren. Andere smartphones, zoals de Samsung Galaxy S9, Huawei P20 Pro, Google Pixel 2 en OnePlus 6, maakten al langer gebruik van deze 4x4 MIMO techniek.

de iPhone XS kan nu met 4 antennes tegelijk verbinding maken met de zendmast van je telecomaanbieder. De verbindingssnelheid kan daardoor verbeteren. Andere smartphones, zoals de Samsung Galaxy S9, Huawei P20 Pro, Google Pixel 2 en OnePlus 6, maakten al langer gebruik van deze techniek. Stof- en waterbestendiger: de iPhone XS voldoet aan de bestendigheidsnorm IP68 . Hierdoor is hij nog beter bestand tegen water en stof. Bij de iPhone 7, iPhone 8 en iPhone X was dat nog IP67 . Dat is een vrij specifieke test, maar Apple zegt dat ze het ook geverifieerd hebben met chloorwater (‘zwembad’), zout water (‘zee’), sinaasappelsap, koffie, thee, wijn, bier en frisdrank.

de iPhone XS voldoet aan de bestendigheidsnorm . Hierdoor is hij nog beter bestand tegen water en stof. Bij de iPhone 7, iPhone 8 en iPhone X was dat nog . Dat is een vrij specifieke test, maar Apple zegt dat ze het ook geverifieerd hebben met chloorwater (‘zwembad’), zout water (‘zee’), sinaasappelsap, koffie, thee, wijn, bier en frisdrank. Brede stereo: een geluidseffect waardoor het lijkt alsof de luidsprekers wat verder uit elkaar staan (dan de paar centimeter op de telefoon). Maar de luidsprekers zijn niet naar voren gericht, zoals op de Sony Xperia XZ3.

een geluidseffect waardoor het lijkt alsof de luidsprekers wat verder uit elkaar staan (dan de paar centimeter op de telefoon). Maar de luidsprekers zijn niet naar voren gericht, zoals op de Sony Xperia XZ3. Meer modellen: de iPhone XS is verkrijgbaar met 64 GB, 256 GB en 512 GB opslagruimte , in de kleur ‘goud’ en in een grote variant, de iPhone XS Max.

Foto’s met Slimme HDR

Op de foto’s die we met de iPhone XS maken, is het dynamisch bereik beter dan op foto’s die we met de iPhone X maken. Dit betekent dat foto’s met lichte en donkere delen er beter uitzagen. Zo had de foto op de iPhone X wolken met een hele witte vlek in het midden, terwijl op de foto van de iPhone XS de details van wolken nog goed zichtbaar zijn.

Apple noemt deze verbeterde HDR-functie ‘Slimme HDR’. Dankzij de snellere camerasensor kun je meer foto’s maken en de snellere camerasensor kan deze razendsnel analyseren en combineren. Hoe dan ook, op het eerste gezicht lijkt het goed te werken.

Portretfoto’s met diepteregeling

Bij portretfoto’s bewaart de telefoon informatie over diepte. Hierdoor kun je het effect van achtergrondvervaging later nog versterken of verzwakken. Dat is een fijne toevoeging, vooral bij foto’s waarop ten onrechte ook oorbellen of haarlokken zijn vervaagd.

Filmen met de iPhone XS

De vernieuwingen blijven niet beperkt tot foto’s. Ook de video’s zijn significant verbeterd. Je kunt geluid nu in stereo opnemen en de camera aan de voorkant beschikt over beeldstabilisatie. Waarbij je eerste reactie misschien is: ‘goh, hadden oudere iPhone-modellen dat nog niet?’

Ook is er een uitgebreider dynamisch bereik in video-opnames, waardoor scènes met lichte en donkere delen er nog beter uitzien. Wij zagen in een proefopname meteen verschil in de heldere lucht tussen de gebouwen.

Het effect van slimme HDR

In onze video zie je heel duidelijk het effect van Slimme HDR bij foto's en video's en van diepteregeling bij portretfoto's.

iPhone XS heeft Dual SIM

Voor het eerst kun je op een iPhone 2 simkaarten gebruiken. Maar dat werkt volgens Apple pas later dit jaar na een software-update. Er zijn al wel schermafbeeldingen en een handleiding van de Dual SIM-functie. Apple waarschuwt dat de Dual SIM-functie mogelijk uitstaat als je de telefoon bij een provider koopt. Met Dual SIM gebruik je 2 telefoonnummers, bijvoorbeeld je privénummer en een zakelijk nummer.

eSIM in de iPhone XS

Dual SIM werkt op de iPhone XS met 1 fysiek simkaartje en een ingebouwd simkaartje waarbij je via software een abonnement afsluit. De keuze voor Nederland is nog niet bekend, maar we verwachten dat KPN, Vodafone en T-Mobile niet meedoen. Je kunt dan kiezen uit aanbieders als Truphone en GigSky.

Gebruiksduur & oplaadsnelheid

iPhones staan niet bekend om een indrukwekkende gebruiksduur. De iPhone XS brengt daar helaas geen verandering in. De batterijcapaciteit is kleiner, maar de onderdelen energiezuiniger. Hierdoor houdt hij het volgens Apple een half uurtje langer vol.

Eigenlijk is het teleurstellender dat Apple nog steeds zijn 5 Watt USB-lichtnetadapter meelevert. Het opladen duurt namelijk behoorlijk lang met dat standaard oplaadblokje. De iPhone XS zelf is geschikt voor snel-laden en draadloos opladen, maar daarvoor moet je dure accessoires kopen.

iPhone XR in aantocht

Apple heeft nóg een smartphone aangekondigd: de iPhone XR. Dit model heeft veel overeenkomsten met de iPhone XS en XS Max, maar mist het dure OLED-scherm en functies zoals 3D Touch. Qua formaat zit hij tussen de XS en XS Max in, en de batterijduur lijkt zelfs wat langer. De prijs is €300 lager, maar met ‘slechts’ €859 natuurlijk nog steeds niet goedkoop.

Lees ook: