Apple iPhone 8 (64 GB)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Apple iPhone 8 is een zeer goed toestel uit september 2017 dat diverse items verfijnd heeft. Zo past het scherm van de iPhone 8 zich aan aan het omgevingslicht, is deze iets langer, breder en dikker dan de iPhone 7 en is de camera zeer goed. Opvallend is de volledige glazen behuizing van het toestel. Dit maakt de telefoon wel iets kwetsbaarder dan zijn voorgangers, maar zorgt tegelijkertijd voor de nieuwe functie: je kunt hem draadloos opladen.