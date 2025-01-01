Laatste update van de test: 7 augustus 2026 |

Testdatum Prijs (laag - hoog) Prijs (hoog - laag) Alfabetisch

14C (128 + 4 GB) - Midnight Black

Pixel 10 Pro (128 GB) - Obsidiaan

Note 15 (128 + 6 GB) - Black

Galaxy A57 (128 + 8 GB) - Awesome Navy

Galaxy A37 (128 + 6 GB) - Awesome Charcoal

Testdatum Prijs (laag - hoog) Prijs (hoog - laag) Alfabetisch

Smartphones met 128 GB getest

Wij hebben 128 GB smartphones in de test beoordeeld op een aantal belangrijke aspecten. Smartphones hebben enorm veel functies. Een smartphone moet makkelijk in gebruik zijn, een goed scherm en geluid hebben, mooie foto's kunnen nemen, een lange gebruiksduur hebben en nog veel meer. We testen al deze eigenschappen op smartphones van onder meer Samsung, Apple, motorola, Google, Redmi en vele andere merken.

Smartphone met 128 GB kopen

Als je een smartphone met 128 GB gaat kopen, moet je op een aantal dingen letten. Wij helpen je de beste koop voor jou te vinden.

Smartphones met 128 GB vergelijken

Vergelijk de smartphones met 128 GB op opties en mogelijkheden. Bijvoorbeeld op de grootte, software en (camera)opties, en prijs. Dan kom je erachter wat een goedkope smartphone met 128 GB is. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je ook testresultaten vergelijken. Zo helpen we jou de beste smartphone met 128 GB kopen.