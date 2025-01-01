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128 GB smartphones

Laatste update van de test: 7 augustus 2026|

Een smartphone met 128 GB opslagruimte heeft voldoende ruimte om apps, fotos en filmpjes op te bewaren. Kies de beste smartphone met 128 GB door ze bij ons te vergelijken.

Keuzehulp

  • Samsung Galaxy A37 (128 + 6 GB) - Awesome Charcoal
    SamsungGalaxy A37 (128 + 6 GB) - Awesome Charcoal
    6,7 inch|Grijs

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  • Samsung Galaxy A57 (128 + 8 GB) - Awesome Navy
    SamsungGalaxy A57 (128 + 8 GB) - Awesome Navy
    6,7 inch|Blauw

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  • REDMI 15C (128 GB) - Black
    REDMI15C (128 GB) - Black
    6,9 inch|Zwart

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  • Google Pixel 10a (128 GB) - Obsidiaan
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  • REDMI Note 15 (128 + 6 GB) - Black
    REDMINote 15 (128 + 6 GB) - Black
    6,8 inch|Zwart

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  • Samsung Galaxy S25 FE (128 GB) - Navy
    SamsungGalaxy S25 FE (128 GB) - Navy
    6,7 inch|Blauw

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  • Samsung Galaxy A17 5G - Black
    SamsungGalaxy A17 5G - Black
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  • Google Pixel 10 (128 GB) - Obsidiaan
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    6,3 inch|Zwart

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  • Google Pixel 10 Pro (128 GB) - Obsidiaan
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  • Samsung Galaxy Z Flip7 FE (128 GB) - Black
    SamsungGalaxy Z Flip7 FE (128 GB) - Black
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    € 616,-

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  • Google Pixel 9a (128 GB) - Obsidiaan
    GooglePixel 9a (128 GB) - Obsidiaan
    6,3 inch|Zwart

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  • REDMI Note 14 (128 GB) - Midnight Black
    REDMINote 14 (128 GB) - Midnight Black
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  • Samsung Galaxy A26 5G (128 GB) - Black
    SamsungGalaxy A26 5G (128 GB) - Black
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  • Nothing Phone (3a) - Black
    NothingPhone (3a) - Black
    6,8 inch|Zwart

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  • Samsung Galaxy A36 5G (128 GB) - Awesome Black
    SamsungGalaxy A36 5G (128 GB) - Awesome Black
    6,7 inch|Zwart

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  • Samsung Galaxy A56 5G (128 GB) - Awesome Graphite
    SamsungGalaxy A56 5G (128 GB) - Awesome Graphite
    6,7 inch|Grijs

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  • Apple iPhone 16e (128 GB) - Zwart
    AppleiPhone 16e (128 GB) - Zwart
    6,1 inch|Zwart

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  • REDMI 14C (128 + 4 GB) - Midnight Black
    REDMI14C (128 + 4 GB) - Midnight Black
    6,9 inch|Zwart

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Smartphones met 128 GB getest

Wij hebben 128 GB smartphones in de test beoordeeld op een aantal belangrijke aspecten. Smartphones hebben enorm veel functies. Een smartphone moet makkelijk in gebruik zijn, een goed scherm en geluid hebben, mooie foto's kunnen nemen, een lange gebruiksduur hebben en nog veel meer. We testen al deze eigenschappen op smartphones van onder meer Samsung, Apple, motorola, Google, Redmi en vele andere merken.

Smartphone met 128 GB kopen

Als je een smartphone met 128 GB gaat kopen, moet je op een aantal dingen letten. Wij helpen je de beste koop voor jou te vinden.

Smartphones met 128 GB vergelijken

Vergelijk de smartphones met 128 GB op opties en mogelijkheden. Bijvoorbeeld op de grootte, software en (camera)opties, en prijs. Dan kom je erachter wat een goedkope smartphone met 128 GB is. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je ook testresultaten vergelijken. Zo helpen we jou de beste smartphone met 128 GB kopen.

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