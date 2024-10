Beste robuuste smartphones

Beetje onhandig? Of zoek je een telefoon voor in de bouw? Hier zie je de testresultaten van de stevigste telefoons.

Wat is een rugged smartphone?

Een rugged smartphone is een stevige smartphone die tegen een stootje kan. Je hoeft dan niet bang te zijn dat hij meteen kapot is als je hem een keer laat vallen. En ook een beetje nattigheid kan hij wel hebben. Een rugged of robuuste smartphone is dus ideaal voor outdoor activiteiten, of als je werkt in de bouw.

We laten je hier de populairste smartphones zien die het beste scoren op stevigheid. En natuurlijk kun je je telefoon nog meer beschermen door een goed hoesje.

Robuuste smartphones getest

Rugged smartphones zijn speciaal ontworpen voor zwaar gebruik. Zowel op de werkvloer als tijdens avontuurlijke buitenactiviteiten. Ze worden ook wel hufterproof genoemd. Een goede stevige smartphone kan goed tegen een val, krassen en water. En hij werkt nog steeds onder zware omstandigheden.

We hebben verschillende modellen van veel verkochte merken getest. Zoals Samsung, Apple en OPPO en motorola. Je hoeft dus niet in te leveren op andere functies om toch een robuuste werktelefoon te hebben.

We kijken in onze uitgebreide test naar de stevigheid van de behuizing, water- en stofdichtheid, batterijduur en kwaliteit van het scherm. Ook beoordelen we hoe gemakkelijk ze in gebruik zijn.

Robuuste smartphone kopen

Je wilt een robuuste smartphone kopen. Met onze Vergelijker helpen we je de juiste vinden.

Veel smartphones hebben een IP68-certificering. Dat betekent dat ze water- en stofbestendig zijn. Ook de batterijduur is belangrijk. Een hufterproof smartphone met een sterke batterij kan lang gebruikt worden zonder opladen. Ideaal voor lange werkdagen of outdoor activiteiten. Verder is de schermresolutie en helderheid belangrijk. Vooral als je de telefoon veel buiten gebruikt.

Bekijk en vergelijk de testresultaten en specificaties dus goed om de ideale telefoon te vinden.

Robuuste smartphones vergelijken

In onze Vergelijker zet je eenvoudig verschillende smartphones naast elkaar. Je kunt eerst nog filteren op andere eigenschappen die voor jou belangrijk zijn. Bijvoorbeeld de prijs, het gewicht of de opslagruimte. Dan vergelijk je de overgebleven modellen op onderdelen als batterijduur, robuustheid, en extra functies.

Zoek je de beste bouwtelefoon voor je werk? Of een outdoor smartphone die tegen een stootje kan? Met onze vergelijker ontdek je welke modellen de beste prijs-kwaliteitverhouding hebben.