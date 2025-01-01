Je zoekt een los toestel van Samsung. Wij helpen je de beste Samsung-smartphone vinden.

Laatste update van de test: 7 augustus 2026 |

Testdatum Prijs (laag - hoog) Prijs (hoog - laag) Alfabetisch

Galaxy A35 5G (128 + 6 GB) - Awesome Navy

Galaxy S26 Ultra (512 + 12 GB) - Black

Galaxy A57 (128 + 8 GB) - Awesome Navy

Galaxy A37 (128 + 6 GB) - Awesome Charcoal

Testdatum Prijs (laag - hoog) Prijs (hoog - laag) Alfabetisch

Samsung-smartphones getest

Op zoek naar een nieuwe Samsung-telefoon. Kijk dan snel in onze vergelijker en bekijk alle Samsung-telefoons die we hebben getest. In de vergelijker vind je natuurlijk veel Samsung sim only modellen. Bijvoorbeel een Samsung-mobiel met 64GB of 512GB intern geheugen.

We testen de smartphones op enorm veel eigenschappen. Natuurlijk checken we of je er goed mee kunt internetten en bellen. Maar we controleren ook de gebruiksduur, de kwaliteit van het scherm, het geluid en de camera's. En nog veel meer. Zo kies je snel en makkelijk een nieuwe Samsung-telefoon.

Samsung mobiele telefoon kopen

Bedenk voor je een Samsung-smartphone koopt of je een telefoon met veel opslagruimte wilt, of eentje die een heel groot scherm heeft. En welke andere eisen je hebt. Het vinden van de beste Samsung-telefoon voor jou wordt daardoor makkelijker.

Samsung-smartphones vergelijken

Alle Samsung-telefoons in de vergelijker zijn simlockvrij. Dat betekent dat je een nieuwe Samsung-telefoon zonder abonnement kunt kopen.

Vergelijk ze op een scala aan opties en mogelijkheden. Bijvoorbeeld op de grootte, het gewicht en (camera)opties. En vind een goedkope Samsung-smartphone die bij je past.

Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je ook testresultaten vergelijken. Zo weet je welke Samsung-smartphone de beste is.