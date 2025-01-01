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Samsung-smartphones

Laatste update van de test: 7 augustus 2026|

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  • Samsung Galaxy A37 (128 + 6 GB) - Awesome Charcoal
    SamsungGalaxy A37 (128 + 6 GB) - Awesome Charcoal
    6,7 inch|Grijs

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  • Samsung Galaxy A57 (128 + 8 GB) - Awesome Navy
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    6,7 inch|Blauw

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  • Samsung Galaxy S26 (512 GB) - Black
    SamsungGalaxy S26 (512 GB) - Black
    6,3 inch|Zwart

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  • Samsung Galaxy S26+ (512 GB) - Black
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  • Samsung Galaxy S26 Ultra (512 + 12 GB) - Black
    SamsungGalaxy S26 Ultra (512 + 12 GB) - Black
    6,9 inch|Zwart
    Expert review

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  • Samsung Galaxy S25 FE (128 GB) - Navy
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  • Samsung Galaxy A17 5G - Black
    SamsungGalaxy A17 5G - Black
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  • Samsung Galaxy Z Flip7 FE (128 GB) - Black
    SamsungGalaxy Z Flip7 FE (128 GB) - Black
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    € 616,-

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  • Samsung Galaxy Z Flip7 (256 GB) - Jet Black
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    € 900,-

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  • Samsung Galaxy Z Fold7 (256 GB) - Jet Black
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  • Samsung Galaxy S25 Edge (512 GB) - Titanium Silver
    SamsungGalaxy S25 Edge (512 GB) - Titanium Silver
    6,7 inch|Grijs

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  • Samsung Galaxy A26 5G (128 GB) - Black
    SamsungGalaxy A26 5G (128 GB) - Black
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  • Samsung Galaxy A36 5G (128 GB) - Awesome Black
    SamsungGalaxy A36 5G (128 GB) - Awesome Black
    6,7 inch|Zwart

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  • Samsung Galaxy A56 5G (128 GB) - Awesome Graphite
    SamsungGalaxy A56 5G (128 GB) - Awesome Graphite
    6,7 inch|Grijs

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  • Samsung Galaxy S25+ (512 GB) - Blueblack
    SamsungGalaxy S25+ (512 GB) - Blueblack
    6,7 inch|Zwart

    € 799,-

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  • Samsung Galaxy S25 (256 GB) - Pinkgold
    SamsungGalaxy S25 (256 GB) - Pinkgold
    6,2 inch|Roze

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  • Samsung Galaxy S24 FE (128 GB) - Graphite
    SamsungGalaxy S24 FE (128 GB) - Graphite
    6,7 inch|Zwart

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  • Samsung Galaxy A35 5G (128 + 6 GB) - Awesome Navy
    SamsungGalaxy A35 5G (128 + 6 GB) - Awesome Navy
    6,6 inch|Zwart

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Samsung-smartphones getest

Op zoek naar een nieuwe Samsung-telefoon. Kijk dan snel in onze vergelijker en bekijk alle Samsung-telefoons die we hebben getest. In de vergelijker vind je natuurlijk veel Samsung sim only modellen. Bijvoorbeel een Samsung-mobiel met 64GB of 512GB intern geheugen. 

We testen de smartphones op enorm veel eigenschappen. Natuurlijk checken we of je er goed mee kunt internetten en bellen. Maar we controleren ook de gebruiksduur, de kwaliteit van het scherm, het geluid en de camera's. En nog veel meer. Zo kies je snel en makkelijk een nieuwe Samsung-telefoon.

Samsung mobiele telefoon kopen

Bedenk voor je een Samsung-smartphone koopt of je een telefoon met veel opslagruimte wilt, of eentje die een heel groot scherm heeft. En welke andere eisen je hebt. Het vinden van de beste Samsung-telefoon voor jou wordt daardoor makkelijker. 

Samsung-smartphones vergelijken

Alle Samsung-telefoons in de vergelijker zijn simlockvrij. Dat betekent dat je een nieuwe Samsung-telefoon zonder abonnement kunt kopen. 

Vergelijk ze op een scala aan opties en mogelijkheden. Bijvoorbeeld op de grootte, het gewicht en (camera)opties. En vind een goedkope Samsung-smartphone die bij je past.

Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je ook testresultaten vergelijken. Zo weet je welke Samsung-smartphone de beste is.

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