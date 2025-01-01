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512 GB smartphones

Laatste update van de test: 7 augustus 2026|

Wil je veel foto's, filmpjes en apps opslaan op je telefoon en zoek je een smartphone met ten minste 512 GB? Vind de beste 512 GB of 1 TB smartphone voor jou hier door ze te vergelijken.

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  • OPPO Reno15 5G - Aurora White
    OPPOReno15 5G - Aurora White
    6,6 inch|Wit

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  • Samsung Galaxy S26 (512 GB) - Black
    SamsungGalaxy S26 (512 GB) - Black
    6,3 inch|Zwart

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  • Samsung Galaxy S26+ (512 GB) - Black
    SamsungGalaxy S26+ (512 GB) - Black
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  • Samsung Galaxy S26 Ultra (512 + 12 GB) - Black
    SamsungGalaxy S26 Ultra (512 + 12 GB) - Black
    6,9 inch|Zwart
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  • motorola edge 70 - Gadget Grey
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  • OPPO Reno15 Pro 5G - Dusk Black
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    6,3 inch|Bruin

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  • OPPO Find X9 - Space Black
    OPPOFind X9 - Space Black
    6,6 inch|Zwart

    € 895,-

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  • OPPO Find X9 Pro - Titanium Charcoal
    OPPOFind X9 Pro - Titanium Charcoal
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  • Xiaomi 15T Pro (512 GB) - Black
    Xiaomi15T Pro (512 GB) - Black
    6,8 inch|Zwart

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  • motorola edge 60 pro - PANTONE Sparkling Grape
    motorolaedge 60 pro - PANTONE Sparkling Grape
    6,7 inch|Paars

    € 495,-

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  • motorola razr 60 ultra - PANTONE Mountain Trail
    motorolarazr 60 ultra - PANTONE Mountain Trail
    7 inch|Bruin

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  • Samsung Galaxy S25 Edge (512 GB) - Titanium Silver
    SamsungGalaxy S25 Edge (512 GB) - Titanium Silver
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  • OPPO Reno13 Pro 5G - Graphite Grey
    OPPOReno13 Pro 5G - Graphite Grey
    6,8 inch|Grijs

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  • motorola edge 50 neo (512 + 12 GB) - PANTONE Grisaille
    motorolaedge 50 neo (512 + 12 GB) - PANTONE Grisaille
    6,3 inch|Grijs
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    € 300,-

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  • Samsung Galaxy S25+ (512 GB) - Blueblack
    SamsungGalaxy S25+ (512 GB) - Blueblack
    6,7 inch|Zwart

    € 799,-

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  • motorola razr 50 ultra - Midnight Blue
    motorolarazr 50 ultra - Midnight Blue
    6,9 inch|Blauw

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  • OPPO Reno12 Pro - Nebula Black
    OPPOReno12 Pro - Nebula Black
    6,7 inch|Zwart

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  • motorola edge 50 ultra - Forest Grey
    motorolaedge 50 ultra - Forest Grey
    6,7 inch|Zwart

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Smartphones met 512 GB getest  

Wij beoordelen smartphones met 512 GB en 1 TB in de test op een aantal belangrijke aspecten. Smartphones hebben enorm veel functies. Een smartphone moet makkelijk in gebruik zijn, een goed scherm en geluid hebben, mooie foto's kunnen nemen, een lange gebruiksduur hebben en nog veel meer. We testen al deze eigenschappen op smartphones van Samsung, Apple, motorola, Google, Redmi en vele andere merken.

Smartphone met 512 GB kopen

Als je een smartphone gaat kopen, moet je op een aantal dingen letten. Wij helpen je de beste koop voor jou te vinden.

Smartphones met 512 GB vergelijken

Vergelijk de smartphones met 512 GB en 1TB op opties en mogelijkheden. Bijvoorbeeld op de grootte, opslagruimte en (camera)opties. Ontdek wat een goedkope smartphone met 512 GB of 1 TB is. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je ook testresultaten vergelijken. Zo helpen we jou de beste 512 GB of 1 TB smartphone kopen.

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