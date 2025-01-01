512 GB smartphones

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Wil je veel foto's, filmpjes en apps opslaan op je telefoon en zoek je een smartphone met ten minste 512 GB? Vind de beste 512 GB of 1 TB smartphone voor jou hier door ze te vergelijken.
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€ 300,-
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€ 799,-
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Wij beoordelen smartphones met 512 GB en 1 TB in de test op een aantal belangrijke aspecten. Smartphones hebben enorm veel functies. Een smartphone moet makkelijk in gebruik zijn, een goed scherm en geluid hebben, mooie foto's kunnen nemen, een lange gebruiksduur hebben en nog veel meer. We testen al deze eigenschappen op smartphones van Samsung, Apple, motorola, Google, Redmi en vele andere merken.
Als je een smartphone gaat kopen, moet je op een aantal dingen letten. Wij helpen je de beste koop voor jou te vinden.
Vergelijk de smartphones met 512 GB en 1TB op opties en mogelijkheden. Bijvoorbeeld op de grootte, opslagruimte en (camera)opties. Ontdek wat een goedkope smartphone met 512 GB of 1 TB is. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je ook testresultaten vergelijken. Zo helpen we jou de beste 512 GB of 1 TB smartphone kopen.