Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap zie je de beste producten in deze en andere categorieën. Je krijgt ook toegang tot de tests en expert reviews van alle andere producten.

Smartphones met de beste camera getest

In onze test smartphones beoordelen we de modellen onder meer op fotograferen met camera’s aan de achterkant. We testen de kwaliteit van foto's in verschillende situaties, zoals weinig licht, daglicht en ultragroothoekfotografie. Ook beoordelen we de portretmodus, zoomkwaliteit en beeldstabilisatie. Zo weet je zeker dat je smartphone-camera goede resultaten levert, in alle omstandigheden.

Natuurlijk testen we ook de andere eigenschappen van de smartphones. Vergelijk alle smartphones en bekijk de beste voor jou.

Smartphone met goede camera kopen

Als je een smartphone met een goede camera wilt kopen, is de beeldkwaliteit belangrijk. Een hogere resolutie zorgt vaak voor scherpere beelden, maar er zijn meer dingen die een rol spelen.

In onze test controleren we bijvoorbeeld hoe goed de camera presteert bij weinig licht. Ook bekijken we de prestaties van de ultragroothoek- en zoomfuncties. Een goede zoomfunctie is handig als je veraf wilt fotograferen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Verder letten we op de extra mogelijkheden zoals beeldstabilisatie. Dit voorkomt dat je foto’s wazig worden bij kleine bewegingen.

Een smartphone koop je natuurlijk niet alleen voor fotografie. Kijk daarom ook naar andere functies. Bijvoorbeeld of de batterij wel lang genoeg meegaat.

Smartphones vergelijken

In onze vergelijker kun je alle geteste smartphones eenvoudig naast elkaar zetten. Filter op eigenschappen die jij belangrijk vindt. Bijvoorbeeld het formaat, opslagruimte, of de prijs. Zo kun je makkelijk smartphones vergelijken. We geven je een overzicht van alle eigenschappen, zodat je ziet welke het beste aansluiten bij jouw wensen.

Onze vergelijker laat ook zien welke smartphones het best presteren op specifieke eigenschappen, zoals portretfoto’s of zoomkwaliteit. Vergelijk ook de testresultaten voor selfies, filmen, bellen, het gebruiksgemak en meer.

Met onze vergelijker ontdek je ook welke smartphones de beste prijs-kwaliteitverhouding hebben. Vergelijk de resultaten en prijzen en vind een smartphone met goede camera binnen je budget.