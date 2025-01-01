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Android smartphones

Laatste update van de test: 7 augustus 2026|

Een smartphone met Android is handig. Je kunt er veel apps voor vinden. Kies de beste Android- telefoon door ze bij ons te vergelijken.

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  • motorola moto g87 - PANTONE Overture
    motorolamoto g87 - PANTONE Overture
    6,8 inch|Grijs

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  • REDMI A7 Pro (64 GB) - Black
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  • OPPO A6 5G - Sapphire Black
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  • Samsung Galaxy A37 (128 + 6 GB) - Awesome Charcoal
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    6,7 inch|Grijs

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  • Samsung Galaxy A57 (128 + 8 GB) - Awesome Navy
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  • REDMI 15C (128 GB) - Black
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  • motorola moto g77 (256 GB) - PANTONE Black Olive
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  • motorola edge 70 fusion (7000 mAh) - PANTONE Silhouette
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    6,8 inch|Zwart

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  • OPPO Reno15 F 5G (256 + 8 GB) - Twilight Black
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  • Google Pixel 10a (128 GB) - Obsidiaan
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  • OPPO Reno15 5G - Aurora White
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  • OnePlus 15R (256 GB) - Charcoal Black
    OnePlus15R (256 GB) - Charcoal Black
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  • Samsung Galaxy S26 (512 GB) - Black
    SamsungGalaxy S26 (512 GB) - Black
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  • Samsung Galaxy S26+ (512 GB) - Black
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  • Samsung Galaxy S26 Ultra (512 + 12 GB) - Black
    SamsungGalaxy S26 Ultra (512 + 12 GB) - Black
    6,9 inch|Zwart
    Expert review

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  • REDMI Note 15 (128 + 6 GB) - Black
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    6,8 inch|Zwart

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  • REDMI Note 15 5G (256 + 8 GB) - Black
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  • REDMI Note 15 Pro (256 + 8 GB) - Black
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Android-smartphones getest

Wij hebben Android smartphones in de test beoordeeld op een aantal belangrijke aspecten. Smartphones hebben enorm veel functies. We beoordelen ze allemaal. Een smartphone moet makkelijk in gebruik zijn, een goed scherm en geluid hebben, mooie foto's kunnen nemen, een lange gebruiksduur hebben en nog veel meer. We testen al deze eigenschappen op Android smartphones van Samsung, Google, motorola, Redmi, OPPO, OnePlus en vele andere merken.

Android-telefoon kopen

Er zijn heel veel merken met Android smartphones. En van een merk zijn er weer veel modellen. De keuze is dus enorm. Als je een Android smartphone gaat kopen, moet je op een aantal dingen letten. Wij helpen je de beste koop voor jou te vinden.

Android-smartphones vergelijken

Vergelijk de Android smartphones op opties en mogelijkheden. Bijvoorbeeld op de grootte, opslagruimte en (camera)opties, en wat een goedkope Android smartphone is. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je ook testresultaten vergelijken. Zo helpen we jou de beste Android smartphone kopen.

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