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5G smartphones

Laatste update van de test: 7 augustus 2026|

5G kan zorgen voor sneller mobiel internet, een snellere reactiesnelheid, betere dekking en bereik, en minder overbelasting van het netwerk. Dan moet je provider wel een 5G-abonnement aanbieden én je hebt een geschikte telefoon nodig. Vergelijk ze bij ons om de beste smartphone met 5G voor jou te vinden.

Keuzehulp

  • motorola moto g87 - PANTONE Overture
    motorolamoto g87 - PANTONE Overture
    6,8 inch|Grijs

    Batterij

    Scherm

    Camera's: filmen

    Stevigheid

    Prestaties

    Bellen

    Geluid

    Gebruiksgemak

    Mogelijkheden

  • OPPO A6 5G - Sapphire Black
    OPPOA6 5G - Sapphire Black
    6,7 inch|Blauw

    Batterij

    Scherm

    Camera's: filmen

    Stevigheid

    Prestaties

    Bellen

    Geluid

    Gebruiksgemak

    Mogelijkheden

  • Samsung Galaxy A37 (128 + 6 GB) - Awesome Charcoal
    SamsungGalaxy A37 (128 + 6 GB) - Awesome Charcoal
    6,7 inch|Grijs

    Batterij

    Scherm

    Camera's: filmen

    Stevigheid

    Prestaties

    Bellen

    Geluid

    Gebruiksgemak

    Mogelijkheden

  • Samsung Galaxy A57 (128 + 8 GB) - Awesome Navy
    SamsungGalaxy A57 (128 + 8 GB) - Awesome Navy
    6,7 inch|Blauw

    Batterij

    Scherm

    Camera's: filmen

    Stevigheid

    Prestaties

    Bellen

    Geluid

    Gebruiksgemak

    Mogelijkheden

  • motorola moto g77 (256 GB) - PANTONE Black Olive
    motorolamoto g77 (256 GB) - PANTONE Black Olive
    6,8 inch|Zwart

    Batterij

    Scherm

    Camera's: filmen

    Stevigheid

    Prestaties

    Bellen

    Geluid

    Gebruiksgemak

    Mogelijkheden

  • motorola edge 70 fusion (7000 mAh) - PANTONE Silhouette
    motorolaedge 70 fusion (7000 mAh) - PANTONE Silhouette
    6,8 inch|Zwart

    Batterij

    Scherm

    Camera's: filmen

    Stevigheid

    Prestaties

    Bellen

    Geluid

    Gebruiksgemak

    Mogelijkheden

  • OPPO Reno15 F 5G (256 + 8 GB) - Twilight Black
    OPPOReno15 F 5G (256 + 8 GB) - Twilight Black
    6,6 inch|Blauw

    Batterij

    Scherm

    Camera's: filmen

    Stevigheid

    Prestaties

    Bellen

    Geluid

    Gebruiksgemak

    Mogelijkheden

  • Google Pixel 10a (128 GB) - Obsidiaan
    GooglePixel 10a (128 GB) - Obsidiaan
    6,3 inch|Zwart

    Batterij

    Scherm

    Camera's: filmen

    Stevigheid

    Prestaties

    Bellen

    Geluid

    Gebruiksgemak

    Mogelijkheden

  • OPPO Reno15 5G - Aurora White
    OPPOReno15 5G - Aurora White
    6,6 inch|Wit

    Batterij

    Scherm

    Camera's: filmen

    Stevigheid

    Prestaties

    Bellen

    Geluid

    Gebruiksgemak

    Mogelijkheden

  • Apple iPhone 17e (256 GB) - Zwart
    AppleiPhone 17e (256 GB) - Zwart
    6,1 inch|Zwart

    Batterij

    Scherm

    Camera's: filmen

    Stevigheid

    Prestaties

    Bellen

    Geluid

    Gebruiksgemak

    Mogelijkheden

  • OnePlus 15R (256 GB) - Charcoal Black
    OnePlus15R (256 GB) - Charcoal Black
    6,8 inch|Zwart

    Batterij

    Scherm

    Camera's: filmen

    Stevigheid

    Prestaties

    Bellen

    Geluid

    Gebruiksgemak

    Mogelijkheden

  • Samsung Galaxy S26 (512 GB) - Black
    SamsungGalaxy S26 (512 GB) - Black
    6,3 inch|Zwart

    Batterij

    Scherm

    Camera's: filmen

    Stevigheid

    Prestaties

    Bellen

    Geluid

    Gebruiksgemak

    Mogelijkheden

  • Samsung Galaxy S26+ (512 GB) - Black
    SamsungGalaxy S26+ (512 GB) - Black
    6,7 inch|Zwart

    Batterij

    Scherm

    Camera's: filmen

    Stevigheid

    Prestaties

    Bellen

    Geluid

    Gebruiksgemak

    Mogelijkheden

  • Samsung Galaxy S26 Ultra (512 + 12 GB) - Black
    SamsungGalaxy S26 Ultra (512 + 12 GB) - Black
    6,9 inch|Zwart
    Expert review

    Batterij

    Scherm

    Camera's: filmen

    Stevigheid

    Prestaties

    Bellen

    Geluid

    Gebruiksgemak

    Mogelijkheden

  • REDMI Note 15 5G (256 + 8 GB) - Black
    REDMINote 15 5G (256 + 8 GB) - Black
    6,8 inch|Zwart

    Batterij

    Scherm

    Camera's: filmen

    Stevigheid

    Prestaties

    Bellen

    Geluid

    Gebruiksgemak

    Mogelijkheden

  • REDMI Note 15 Pro 5G (256 + 8 GB) - Black
    REDMINote 15 Pro 5G (256 + 8 GB) - Black
    6,9 inch|Zwart

    Batterij

    Scherm

    Camera's: filmen

    Stevigheid

    Prestaties

    Bellen

    Geluid

    Gebruiksgemak

    Mogelijkheden

  • REDMI Note 15 Pro+ 5G (256 + 8 GB) - Mocha Brown
    REDMINote 15 Pro+ 5G (256 + 8 GB) - Mocha Brown
    6,8 inch|Bruin

    Batterij

    Scherm

    Camera's: filmen

    Stevigheid

    Prestaties

    Bellen

    Geluid

    Gebruiksgemak

    Mogelijkheden

  • motorola edge 70 - Gadget Grey
    motorolaedge 70 - Gadget Grey
    6,7 inch|Grijs

    Batterij

    Scherm

    Camera's: filmen

    Stevigheid

    Prestaties

    Bellen

    Geluid

    Gebruiksgemak

    Mogelijkheden

Smartphones met 5G getest

Wij beoordelen smartphones met 5G in de test op een aantal belangrijke aspecten. Smartphones hebben enorm veel functies. Een smartphone moet makkelijk in gebruik zijn, een goed scherm en geluid hebben, mooie foto's kunnen maken, een lange gebruiksduur hebben en nog veel meer. We testen al deze eigenschappen op smartphones van onder meer Samsung, Apple, motorola, Google, Redmi en vele andere merken.

Smartphone met 5G kopen

Als je een smartphone met 5G gaat kopen, moet je op een aantal dingen letten. Wil je bijvoorbeeld Android of iOS? Een goedkopere, of maakt prijs niet veel uit? Wil je een grote of kleine smartphone? Met veel opslagruimte? En welke eigenschappen vind je belangrijk?

Smartphones met 5G vergelijken

Vergelijk de smartphones met 5G op opties en mogelijkheden. Bijvoorbeeld op de grootte, opslagruimte en (camera)opties, en prijs. Want een goedkope smartphone met 5G is er ook. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je ook testresultaten vergelijken. Zo helpen we jou de beste smartphone met 5G kopen.

Smartphones per merk