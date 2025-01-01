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256 GB smartphones

Laatste update van de test: 7 augustus 2026|

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  • motorola moto g87 - PANTONE Overture
    motorolamoto g87 - PANTONE Overture
    6,8 inch|Grijs

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  • OPPO A6 5G - Sapphire Black
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  • motorola moto g77 (256 GB) - PANTONE Black Olive
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  • motorola edge 70 fusion (7000 mAh) - PANTONE Silhouette
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  • OPPO Reno15 F 5G (256 + 8 GB) - Twilight Black
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  • Apple iPhone 17e (256 GB) - Zwart
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  • OnePlus 15R (256 GB) - Charcoal Black
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  • REDMI Note 15 5G (256 + 8 GB) - Black
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  • REDMI Note 15 Pro 5G (256 + 8 GB) - Black
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  • REDMI Note 15 Pro+ 5G (256 + 8 GB) - Mocha Brown
    REDMINote 15 Pro+ 5G (256 + 8 GB) - Mocha Brown
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  • OPPO A6 Pro 5G - Lunar Titanium
    OPPOA6 Pro 5G - Lunar Titanium
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  • REDMI 15 5G - Midnight Black
    REDMI15 5G - Midnight Black
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  • OnePlus 15 (256 + 12 GB) - Eindeloos zwart
    OnePlus15 (256 + 12 GB) - Eindeloos zwart
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  • motorola moto g86 5G - PANTONE Spellbound
    motorolamoto g86 5G - PANTONE Spellbound
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  • OPPO Reno14 F 5G - Luminous Green
    OPPOReno14 F 5G - Luminous Green
    6,6 inch|Groen

    € 299,-

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  • OPPO Reno14 5G (256 GB) - Opal White
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    6,6 inch|Wit

    € 450,-

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  • Xiaomi 15T (256 GB) - Black
    Xiaomi15T (256 GB) - Black
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Smartphones met 256 GB getest

Wij hebben smartphones met 256 GB in de test beoordeeld op een aantal belangrijke aspecten. Smartphones hebben enorm veel functies. Een smartphone moet makkelijk in gebruik zijn, een goed scherm en geluid hebben, mooie foto's kunnen nemen, een lange gebruiksduur hebben en nog veel meer. We testen al deze eigenschappen op smartphones van onder meer Samsung, Apple, motorola, Google, Redmi en vele andere merken.

Smartphone met 256 GB kopen

Als je een smartphone met 256 GB gaat kopen, moet je op een aantal dingen letten. Wij helpen je de beste koop voor jou te vinden.

Smartphones met 256 GB vergelijken

Vergelijk de smartphones met 256 GB op opties en mogelijkheden. Bijvoorbeeld op de grootte, software en (camera)opties, en prijs. Dan zie je en wat een goedkope smartphone met 256 GB is. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je ook testresultaten vergelijken. Zo helpen we jou de beste smartphone met 256 GB kopen.

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