256 GB smartphones

Laatste update van de test: 7 augustus 2026 |

Testdatum Prijs (laag - hoog) Prijs (hoog - laag) Alfabetisch

15 (256 + 12 GB) - Eindeloos zwart

A6 Pro 5G - Lunar Titanium

Note 15 Pro+ 5G (256 + 8 GB) - Mocha Brown

Note 15 Pro 5G (256 + 8 GB) - Black

Note 15 Pro (256 + 8 GB) - Black

Note 15 5G (256 + 8 GB) - Black

Reno15 F 5G (256 + 8 GB) - Twilight Black

Testdatum Prijs (laag - hoog) Prijs (hoog - laag) Alfabetisch

Smartphones met 256 GB getest

Wij hebben smartphones met 256 GB in de test beoordeeld op een aantal belangrijke aspecten. Smartphones hebben enorm veel functies. Een smartphone moet makkelijk in gebruik zijn, een goed scherm en geluid hebben, mooie foto's kunnen nemen, een lange gebruiksduur hebben en nog veel meer. We testen al deze eigenschappen op smartphones van onder meer Samsung, Apple, motorola, Google, Redmi en vele andere merken.

Smartphone met 256 GB kopen

Als je een smartphone met 256 GB gaat kopen, moet je op een aantal dingen letten. Wij helpen je de beste koop voor jou te vinden.

Smartphones met 256 GB vergelijken

Vergelijk de smartphones met 256 GB op opties en mogelijkheden. Bijvoorbeeld op de grootte, software en (camera)opties, en prijs. Dan zie je en wat een goedkope smartphone met 256 GB is. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je ook testresultaten vergelijken. Zo helpen we jou de beste smartphone met 256 GB kopen.