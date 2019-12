Apple iPhone XR: eerste indruk

Eerste indruk|De iPhone XR is een lager geprijsd alternatief voor Apple’s topsmartphone, de iPhone XS. Hij is op belangrijke punten gelijkwaardig, maar toch zijn er opvallende verschillen. Die verschillen zullen sommigen doen twijfelen, maar voor de meeste andere Apple smartphone zoekers is de XR goed genoeg.

Conclusie: gelijkwaardig alternatief voor iPhone XS

De iPhone XR is een bijna gelijkwaardig alternatief voor de prijzige iPhone XS, tenzij je sommige functionele verschillen belangrijk vindt. Al het goede uit de iPhone XS is overgenomen en dit betekent dat deze smartphone helemaal bij de tijd is. De snelheid en de goede camera zijn de belangrijkste troeven.

Bekijk de testresultaten van de iPhone XR (64 GB, 128 GB en 256 GB) en de iPhone XS (64 GB, 256 GB en 512 GB) en de iPhone Max (64 GB, 256 GB en 512 GB). Natuurlijk kun je ook de testresultaten van voorgaande iPhones bekijken.

Tussenmaat

De iPhone XR (spreek uit 'Tien R') valt qua formaat tussen de iPhone XS en de XS Max in. Hij is dus een stuk groter en zwaarder dan een iPhone 6, 7 of 8 die veel mensen al kennen.

Goede accu?

De accu in de XR is groter dan we van Apple zelf gewend zijn, en groter dan in de XS. Maar een praktijktest kan toch uitwijzen dat de accuduur niet beter is. We weten het zodra de testresultaten binnen zijn. Een vergelijkbare accuduur met de XS kan vooral komen omdat het LCD scherm uiteindelijk meer energie vergt. De levensduur op de langere termijn is waarschijnlijk wel beter.

Zeer goed LCD scherm

Omdat de iPhone XR een goedkopere iPhone XS moest worden, koos Apple voor een LCD scherm in plaats van Oled. Dit scherm heeft op papier de volgende nadelen:

het contrast is lager

zwart is niet echt diep zwart

de resolutie is lager

In veel praktische situaties zul je het verschil niet zien. Maar kantel je het scherm dan zie je dat het scherm iets aan helderheid verliest. Bij gebruik van een VR-bril zie je het verschil met het XS-scherm ook.

Enkele camera maakt indruk

Net als in het topmodel heeft de XR ook de verbeterde groothoekcamera. De iPhone XR mist wel een extra camera met een kleine telelens uit de topmodellen. Daarmee zijn meer creatieve effecten mogelijk. En, zolang er genoeg licht is, kun je op hogere kwaliteit onderwerpen dichterbij halen als je inzoomt. Voor het prijsverschil met de iPhone XS zou je trouwens ook een goede travelzoom camera kunnen kopen.

Onscherpe achtergrond

Ondanks de enkele lens van de iPhone XR, zijn toch portretfoto's met onscherpe achtergrond te maken. Het werkt alleen met mensen, terwijl je met iPhones met dubbele lens ook foto's van andere onderwerpen kunt maken. De grotere sensor en lens maken goede beeldkwaliteit bij weinig licht mogelijk, de resultaten zijn indrukwekkend. Wel is de invloed van de software soms wat zichtbaar. Een haardos versmelt wel eens met de achtergrond en de achtergrond toont weinig diepte.

Geen 3D touch

3D touch is het drukgevoelige scherm dat Apple sinds de iPhone 6s in iPhones bouwt. Je kunt er bij iOS sommige acties snel mee uitvoeren, zoals vlug bekijken welke pagina er onder een link zit, zonder gelijk door te surfen naar die pagina. In de iPhone XR laat Apple het nu weg. Wie de functie niet gebruikte zal het niet missen. Voor wie het wel gebruikt heeft Apple een oplossing, die ook al langer in de iPhone SE of 5s werkte: langer je vinger op het scherm laten rusten. Niet alle 3D touch functies zijn zo beschikbaar, maar de belangrijkste wel.

Verschillen iPhone XS en iPhone XR

Het lijstje met verschillen is nog wat langer, we sommen het hier op.

iPhone XR iPhone XS [Max] 6 kleuren 3 kleuren LCD scherm 326 ppi Oled scherm 458 ppi (>1080p) 3D touch (drukgevoelig) 6,1 inch 5,8 [6,5] inch 2942 mAH accu 2658 [3174] mAh accu 26 mm lens 26 mm en 52 mm lenzen IP67 waterdicht IP68 (beter) waterdicht 3GB RAM 4GB RAM Dolby Vision & HDR10 simulatie Echte HDR met Dolby Vision & HDR10 content Cat 12 LTE Cat 16 (Gigabit LTE) (sneller 4G) Aluminium behuizing Roestvast staal behuizing 128 GB opslag optie 512 GB opslag optie

Lijkt toekomstbestendig, maar 5G ontbreekt

Wie veel geld investeert in een smartphone wil er misschien ook lang mee doen. iPhones die 5 jaar meegaan zijn geen uitzondering, zeker omdat Apple lang updates verstrekt. Je moet er wel rekening mee houden dat de accu een of meerdere keren moet worden vervangen. Daar rekent Apple zelf €70 tot €90 voor. Daarnaast raken smartphones ‘verouderd’ omdat de techniek vooruit gaat. 5G, de grote stap vooruit ten opzichte van 3G en 4G mobiele netwerken komt er volgend jaar aan, maar werkt nog niet met deze generatie iPhone X modellen.

Alternatieven

De XR is een goed alternatief voor de veel prijziger XS. In de productvergelijker zijn veel gelijk geprijsde Android alternatieven. Maar de keuze tussen Android en iOS heb je waarschijnlijk al gemaakt. Apple biedt meer keuze dan ooit, maar goedkoop wordt het nooit. De iPhone 7 en 8 worden nog aangeboden en zijn in prijs gedaald.

Wie anticipeert op 5 jaar gebruik na de introductiedatum komt op de volgende rekensom:

iPhone XR 64GB €860/5 = €172/jaar

iPhone 8 64GB €690/4 = €173/jaar

iPhone 7 64GB €530/3 = €177/jaar

Goedkopere iPhone

Per jaar lijkt het iPhone gebruik dan niet veel uit te maken. Als je niet meer kunt uitgeven dan €530, dan ligt de iPhone 7 voor de hand als je huidige smartphone aan vervanging toe is.

Heb je meer te besteden, dan is de XR aantrekkelijk. Een scherm tot de rand, een betere camera en eenvoudig ontgrendelen met het gezicht zijn ook veel waard. Anticipeer je op korter gebruik, bijvoorbeeld 4 jaar na de introductiedatum, dan blijkt de iPhone 7 een stuk prijziger dan de iPhone XR.

iPhone 8 plus

De iPhone 8 plus is gezien het schermoppervlak ook nog een alternatief. Maar dit model uit 2017 lijkt, vergeleken met de iPhone XR op dit moment aan de prijzige kant (€800/4 = €200/jaar).

Voor de eenvoud van de rekenvoorbeelden houden we geen rekening met enige restwaarde van verouderde iPhones.

