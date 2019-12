Eerste indruk|De Apple iPhone 8 Plus is Apples volgende stap in het strijdtoneel van de topsmartphones na de introductie van de iPhone 7 Plus een jaar geleden. Zijn de voorganger iPhone 7 of 6S nu helemaal uit de tijd?

De Apple iPhone 8 Plus lijkt in veel opzichten op zijn voorganger en dat blijkt een prima uitgangspunt. Naast de rekenkracht is het toestel nog op allerlei andere punten verbeterd. Niets is nieuw, maar overgenomen van de concurrentie of geleend van de iPads, zoals het optionele draadloze opladen of het aan omgevingslicht aanpassende scherm. De topcamera is veelzijdig en toch snel en eenvoudig te bedienen.

Dit is een eerste indruk. Als we de labresultaten moesten voorspellen, dan durfden we ervan uit te gaan dat de iPhone 8 Plus de prestaties van andere top-smartphones evenaart of zelfs overtreft. Op het gebied van innovatie is er weinig risico genomen, maar dat is bij smartphones in deze prijsklasse wel zo verstandig.

Dat geldt minder voor de iPhone X, die nog uit moet komen. Daarmee begeeft Apple zich op gladder ijs.

Voordelen:

Buitengewoon snelle bediening.

Zeer snel en soepel werkende vingerafdruk scanner.

Relatief privacy vriendelijk besturingssysteem.

Zeer goede camera.

Nadelen:

Glazen achterkant mogelijk kwetsbaar.

Camera’s steken iets uit behuizing.

Koptelefoon aansluiting via adapterkabeltje.

Camera maakt indruk

De Apple iPhone 8 Plus heeft opnieuw 2 camera’s aan de achterkant:

1 gewone camera

een camera voor optisch ingezoomde foto’s.

Met de combinatie en hulp van geïntegreerde software zijn mooie effecten mogelijk. Ook als je zelf nooit instellingen wijzigt worden je foto’s mooier. Zoomen gaat soepel en er is bijna geen overgang zichtbaar van de ene naar de andere camera. In moeilijke omstandigheden blijft er altijd wat te wensen over, maar gemiddeld zijn de foto’s iets beter dan voorheen.

In tegenlicht blinkt deze camera uit. Of HDR nodig is wordt automatisch bepaald, de knop in het camera scherm is verdwenen. Je kunt het in de camera-instellingen nog wel geheel uitschakelen.

Mooie portretfoto's en meer

De portretmodus heeft meer mogelijkheden gekregen, naast de onscherpe achtergrond die de camera achter het onderwerp kan ‘plakken’ is het mogelijk een kunstmatig studiolichteffect toe te voegen. Bijvoorbeeld een volledig zwarte achtergrond. Dit werkt vaak goed en het kan zowel bij het maken van de foto, als achteraf.

Het gaat niet altijd goed, met een vreemd bijeffect tot gevolg. Misschien is dat de reden waarom Apple de software nog 'Beta' oftewel 'onaf' noemt.

Zeer goed in video

Wie het wil kan met de videocamera superhoge 4k-kwaliteit opnemen bij 60 beelden per seconden. Slow-motionbeelden zijn nu te maken met 240 beelden per seconde in Full HD-kwaliteit, waar de 7 plus dit maar met 720p-kwaliteit kan. Het evenaart in cijfers vaak professionele camera's, maar die hebben nog altijd een betere lens.

De selfiecamera is nog steeds een 7 megapixel-exemplaar, maakt scherpe foto’s en kan flitsen als het te donker is.

Mooi beeld met ouderwets LCD

Apple kiest voor de iPhone 8 nog altijd een LCD IPS-scherm. In alle opzichten is dat een prima keuze. Maar voor de nog uit te komen iPhone X kiest Apple toch voor amoled. Amoled verslaat LCD op contrast en Apple beweert dat kleurweergave met amoled nu wel natuurgetrouw is.

Scherm met kameleon eigenschappen

Het True Tone scherm is nieuw voor Apple. Aan de hand van het omgevingslicht wordt de kleur automatisch aangepast. In praktijk werkt het prettig: we zagen geen abrupte overgangen bij veranderende lichtomstandigheden. Je kunt de functie uitzetten als het niet bevalt, maar deze neiging hadden we zelf niet.

De iPhone 4 is (een beetje) terug

Met een achterkant van glas keert Apple terug naar de tijd van de iPhone 4 en 4S. Apple beweert het meest duurzame glas ooit toe te passen. Glas blijft natuurlijk breekbaar en het vervangen is kostbaar. Maar het toestel neigt minder vaak te vallen, want het glijdt minder snel uit je hand.

Er is een dunne laag op het glas die vingerafdrukken moet weren, maar zo'n laag kan slijten. Een degelijk hoesje verhult veel van dit mooie toestel, maar is wel verstandig. De camera steekt dan ook niet meer zo uit.

Waterdicht en solide

Net als de iPhone 7 heeft de thuisknop met vingerafdrukscanner geen mechanische delen en kan op die manier niet stuk gaan. Daarnaast is het toestel tot op zekere hoogte water- en stofdicht.

Inmiddels heeft reparatiegereedschap-verkoper iFixit het toestel ook beoordeeld op repareerbaarheid. De iPhone 8 ontvangt een 6, iets lager dan de iPhone 7 die een 7 kreeg.

Beter geluid

Apple claimt een beter geluid uit de kleine speakers te kunnen halen. Dat kunnen we bevestigen: de bas klinkt dieper en voller dan in het vorige model, maar het verschil is het duidelijkst hoorbaar als het volume nog niet al te hoog staat.

Draadloos opladen

De achterkant van glas helpt om draadloos opladen goed mogelijk te maken. Apple nam ruim de tijd om af te wachten welke standaard voor opladen het grootste zou worden. Dat bleek de Qi-standaard. Het werkt dus met de Ikea lamp met oplader en de talloze andere laders die op de markt zijn.

Op Youtube laten vele doe-het-zelvers zien hoe je zo’n lader in je nachtkastje bouwt. Qi werkt door materiaal heen, zolang het maar dun en geen metaal is.

Niet altijd praktisch

Bij draadloos laden met Qi moet de smartphone wel redelijk recht op of boven de lader liggen anders werkt het niet. Het lijkt makkelijk om geen draad meer te hoeven gebruiken, maar de smartphone moet op de lader blijven liggen. Bij laden met de kabel kun je de smartphone blijven gebruiken zover de kabel reikt.

Apple komt in 2018 met de Airpower-mat, een lader waarop de iPhone, de Apple Watch en Airpods naast elkaar kunnen opladen.

Wachten op de iPhone X?

Waar de iPhone 8 reeks veel weg heeft van zijn voorgangers, wordt in de iPhone X een ‘winnend team’ drastisch gewijzigd. De identificatie gebeurt niet met de Touch ID vingerafdruk scanner, maar met gezichtsherkenning. De vraag is of dit net zo goed werkt.

De benodigde dieptemeet-camera kan ook voor andere, nieuwe, toepassingen gebruikt worden.

De schermranden van de X lopen bijna tot de rand er is weinig ongebruikte voorkant van het toestel. Het ziet er net als bij de Samsung Galaxy S8, en de LG G6 prachtig uit. Het maakte de iPhone 7 in 1 klap ‘ouderwets ogend’ en dat geldt nu ook voor de iPhone 8.

Schoonheid heeft ook nadelen

Een groter scherm maakt het met één hand bedienen moeilijker en een scherm met weinig rand is kwetsbaarder bij een val. Er zijn dus ook nadelen. De iPhone 8 is in ieder geval een degelijk vervolg op wat we al kennen. De iPhone X is wat meer een ‘gok’ en daarbij weer een stuk prijziger.

Nieuw jaar, nieuwe chip

Ieder jaar bouwt Apple in haar iPhones een nieuwere en verbeterde versie van de zelf ontworpen rekeneenheid. Dit jaar heet hij 'A11 Bionic' die helpt de smartphone sneller en energiezuiniger te maken. In het dagelijks gebruik is het verschil tussen deze A11 van 2017 en de A10 in de iPhone 7 van 2016 vrijwel niet merkbaar. Maar aan het einde van de levensduur van de smartphone kan dit het verschil tussen gewoon traag en te traag betekenen bij bepaalde apps. Deze nieuwe iPhone heeft 1 jaar voorsprong op de iPhone 7.

Augmented reality mogelijkheden

Augmented reality (AR), de mogelijkheid om virtuele objecten in de bestaande ruimte te projecteren kreeg aandacht in de Apple presentatie bij deze toestellen. Pokémon Go zette AR op de kaart, terwijl het al een tijd bestond. Er verschijnen inmiddels meer AR-toepassingen, zoals diverse games of een meubelwinkel-app die je meubels in je woonkamer laat plaatsen. Ze zijn niet uniek voor de nieuwe iPhones, maar het valt op dat deze apps heel soepel werken.

iPhone 8 plus of iPhone 7 plus?

Mogelijk heb je een oude iPhone en overweeg je een recente en/of grotere te kopen. De meerwaarde van de nieuwigheden in de 8 zullen niet iedereen gelijk overtuigen. Bedenk wat de prijs betreft dat je een nieuwe smartphone over 5 jaar afschrijft, wat bij 1 jaar oude smartphone dus 4 jaar moet zijn.

iPhone 7 plus vaak relatief duur

Dit betekent dat de iPhone 7 plus 20% in prijs gedaald moet zijn ten opzicht van een jaar geleden. Op dit moment is dat vaak niet zo en dat maakt de iPhone 7 plus relatief duur.

Let bij aanbiedingen dat de iPhone 7 instapmodellen maar 32GB opslaggeheugen hebben. Eigenlijk is dat krap voor een toptoestel met een geheugenverslindende camera. Een stap hoger is 128GB bij de iPhone 7 (Plus).

De iPhone 8 is verkrijgbaar voor:

De iPhone 8 plus 64GB: €919.

De iPhone 8 plus 256GB: €1019.

De iPhone 8 64GB: €809.

De iPhone 8 256GB: €979.

De telefoons zijn verkrijgbaar in zilver, goud en ‘space-gray’.

Inhoud doos

In het doosje zijn meegeleverd:

een usb-naar-lightning oplaad- en datakabel (standaard iPhone-kabel);

een usb-oplader;

een adapter voor hoofdtelefoons met een gewone 3,5mm-aansluiting;

Apple-oordopjes.

De iPhone 8 kan snelladen, maar de meegeleverde lader ondersteunt dit niet. Een snellader kost bij Apple €49, maar er zijn goedkopere alternatieven van andere merken.

Let op: wie een recente Macbook Pro heeft kan de iPhone hiermee nog niet bedraad opladen of verbinden, want een USB-c naar lightning-kabel ontbreekt.

Belangrijkste verschillen tussen iPhone 8 (Plus) en iPhone X

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de iPhone 8 (Plus) en de iPhone X die in November uitkomt (en mogelijk pas in januari echt op voorraad is):

iPhone X vs iPhone 8 Plus:

Groter scherm (5,8 tegen 5,5 inch) in compactere behuizing.

Amoled-scherm (geeft beter contrast).

Scherm heeft meer pixels per vierkante centimeter (nuttig in VR-situaties).

Geen vingerafdruk-scanner, in plaats daarvan alleen gezichtsherkenning.

Voorcamera heeft dieptemeet-eigenschappen (nuttig voor mogelijk nieuwe toepassingen).

Voorcamera heeft zelfde portret-effecten als de achtercamera’s.

Beide achtercamera hebben optische beeldstabilisatie.

Belangrijkste verschillen tussen de iPhone 8 plus en de iPhone 8 die tegelijkertijd is uitgekomen:

iPhone 8 vs iPhone 8 Plus:

4,7 inch-scherm in plaats van 5,5 inch-scherm.

Compacter, beter draagbaar in broekzak.

Kortere accuduur, door relatief kleinere accu.

1 enkele camera, geen extra effecten of beter optisch zoomen mogelijk.

2 GB-werkgeheugen in plaats van 3 GB-werkgeheugen (Iets langzamer).

Bekijk ook: