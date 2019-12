Eerste indruk|De Galaxy Note reeks is bijzonder vanwege de S Pen: een stilus die je in de smartphone opbergt. Bovendien zitten de laatste technische hoogstandjes van Samsung in de Galaxy Note8. Zo is het de eerste Samsung smartphone met 3 camera’s. Al dat moois kost je €1000.

De Samsung Galaxy Note8 koop je vanwege de stilus. Dit pennetje zit in de smartphone geschoven en maakt het mogelijk om te schrijven en te tekenen op het scherm. De rest van de smartphone bestaat uit het nieuwste en beste dat Samsung te bieden heeft. De extra camera helpt je om nog mooiere foto’s te maken, ook ingezoomd.

Het is jammer dat de Note8 nog niet op de laatste Androidsoftware draait. De Samsung Galaxy S8+ is een goed alternatief en kost je €300 minder.

S Pen van de Galaxy Note8

De S Pen van de Note8 onderscheidt deze smartphone van bijna alle andere smartphones. Dit pennetje zit in de behuizing en schuif je daar gemakkelijk in en uit. Zo’n stilus is voor andere smartphones ook los te koop, maar die moet je dan los bij je dragen. Het is 1 van de vele accessoires voor een smartphone. De speciale stilus heeft bij de Note8 meer functies, onder andere omdat hij een knopje heeft.

De S Pen in de Galaxy Note8 maakt het niet alleen mogelijk om te schrijven in plaats van te typen, maar ook om de volgende dingen te doen:

Notities maken: schrijven en tekenen op het scherm, zelfs als het scherm uitstaat.

Slim selecteren: een deel van een afbeelding of video selecteren en versturen.

Schrijven op scherm: een schermafbeelding maken en daarop schrijven.

Live Bericht: tekeningen en handgeschreven berichten versturen als stilstaande of bewegende afbeelding, bijvoorbeeld met WhatsApp en Snapchat.

Vertalen en omrekenen: geselecteerde tekst vertalen en eenheden en valuta’s omrekenen.

Dubbele camera op de Galaxy Note8

Met 2 camera’s op de achterkant van Samsungs nieuwste smartphone zijn de cameramogelijkheden uitgebreider dan bij andere Samsung smartphones. Samsung volgt hiermee het voorbeeld van onder meer de LG G5 en Apple iPhone 7 en iPhone 7 Plus.

Door de extra camera is er een optische zoom 'factor 2x' mogelijk. Je kunt dus verder inzoomen zonder de fotokwaliteitsverlies die optreedt bij digitaal zoomen. Bij digitaal zoomen wordt er namelijk een uitsnede van de foto gemaakt. Digitaal zoomen gaat tot een factor 10.

De camera-app wisselt automatisch tussen de cameralenzen op basis van je zoomniveau. Dat wisselen gaat aardig soepel, maar is wel merkbaar.

Geen trillend beeld

Trillende handen zijn geen probleem, omdat beide camera’s zijn uitgerust met optische beeldstabilisatie. Die manier van beeldstabilisatie heft bewegingsonscherpte op door de camera fysiek te stabiliseren. Dat werkt beter dan softwarematige beeldstabilisatietrucs in veel andere mobieltjes. Juist op die tweede, ingezoomde cameralens is beeldstabilisatie van belang. Door het zoomniveau hebben bewegingen een groter effect op de foto of video.

Snel scherpstellen

De primaire camera is geavanceerder dan de ingezoomde lens. Alleen in de uitgezoomde lens zit namelijk Samsungs bijzondere Dual Pixel fasedetectietechniek voor snel en nauwkeurig scherpstellen. Dat zagen we al in de Samsung Galaxy S7 en de Samsung Galaxy S8+. Ook laat de primaire cameralens meer licht door dan de ingezoomde lens. Verwacht nog steeds geen wonderen bij weinig licht in combinatie met ingezoomde foto’s.

Andere leuke functies zijn Live Focus en Dual Capture.

Met Live Focus pas je de scherptediepte aan tijdens het fotograferen of nadat de foto is genomen. Door de achtergrond van een foto te vervagen laat je de kijker focussen op het object in de voorgrond. Dit effect vinden de meeste mensen mooi en het wordt veel gebruikt in natuurfotografie en portretten.

Met Dual Capture maken beide camera’s tegelijk een foto, zodat je zowel een in- en uitgezoomde versie hebt van je ‘Live Focus’-foto.

2 apps tegelijk op de Galaxy Note8 met App Pair

Op de Note8 kun je met 1 icoon 2 apps tegelijk open. Deze functie heet 'App Pair' en maakt het mogelijk om een snelkoppeling te maken naar 2 apps die je tegelijk wilt openen, zoals de muziekspeler en je navigatieapp. Die apps worden dan gelijktijdig gestart op een gesplitst scherm. De snelkoppelingen kun je in het edge-balkje zetten dat tevoorschijn komt als je vanaf de rechterrand naar binnen veegt over het scherm.

Android 7 op de Galaxy Note8

De Galaxy Note 8 draait op Android 7.1.1. Sinds augustus 2017 is het nieuwere Android 8.0 beschikbaar. De Google Pixel en Google Pixel XL zijn al uitgerust met die versie, evenals de net verschenen Sony Xperia XZ1 modellen. Samsung laat in een reactie weten dat ze Android 8 zo snel mogelijk voor Nederlandse Note 8 gebruikers zullen testen en uitbrengen, maar noemt geen concrete datum waarop de update beschikbaar komt.

Anders dan standaard Android

Android op de Note8 is heel anders dan het standaard Android op een Google Pixel. Samsung heeft Android aangepast qua uiterlijk en volgestopt met eigen apps en diensten. Voor de meeste meegeleverde apps, zoals de rekenmachine, e-mail, internetbrowser en notities, heeft Samsung eigen apps. Ook levert Samsung allerlei diensten, zoals een eigen synchronisatie- en back-updienst.

Naast een Google-account en een akkoord op de Google voorwaarden maak je ook een Samsung-account en krijg je te maken met alle Samsung voorwaarden, apps en instellingen. Alles bij elkaar is het nogal overweldigend en verwarrend.

Updaten!

De smartphone is voorzien van Google’s beveiligingsupdates tot 1 augustus 2017. Dat is niet actueel, want sindsdien zijn patch levels 5 augustus, 1 september en 5 september beschikbaar gesteld door Google. Veel Android-smartphones lopen achter met veiligheidsupdates. Daarom voert de Consumentenbond de actie Updaten! zodat smartphonefabrikanten sneller en langduriger updates uitbrengen.

Batterij in de Galaxy Note8

De batterijduur is naar verwachting goed, maar korter dan bij andere Samsung toptelefoons. Dat komt omdat de batterij van de Note 8 iets kleiner is dan die van de Samsung Galaxy S7 edge, de Samsung Galaxy S8+ en de Samsung Galaxy Note 7.

Met name in de Note modellen is een grote batterij een uitdaging omdat de ingebouwde stilus relatief veel ruimte in het toestel vergt. Ook heeft de Note 8 een hoofdtelefoonaansluiting, waar concurrent Apple deze grote aansluiting wegliet uit de iPhone 7 en iPhone 7 Plus.

Mogelijk is er gekozen voor een kleinere batterij om het zekere voor het onzekere te nemen, gezien de eerdere terugroepactie van de Samsung Galaxy Note 7 om mogelijk ontploffingsgevaar. Uiteraard gaan we de batterijduur uitgebreid testen.

Er is ondersteuning voor snel opladen met Quick Charge 2.0. De Intenso Q10000 powerbank ondersteunt deze techniek. Je kunt de Note8 ook draadloos opladen met een apart verkrijgbare oplader. Die kost bij Samsung €80. Bekijk ook andere accessoires voor je smartphone.

2 simkaarten in de Galaxy Note8

Sommige Samsung Galaxy Note 8 modellen bieden ruimte aan 2 simkaarten. Dat komt bijvoorbeeld van pas als je zowel een zakelijk als privételefoonnummer hebt of wanneer je tijdens je reis een buitenlandse sim wilt gebruiken terwijl je toch bereikbaar bent op je Nederlandse telefoonnummer. In plaats van een tweede simkaart kun je ook een microSD-kaart voor extra opslagruimte plaatsen.

Als dit belangrijk voor je is, let dan op bij de aanschaf, want Samsung brengt de Note8 in 2 varianten uit. 'Nederlandse retailers en telecomproviders kiezen zelf of zij deze dual-simversie aanbieden of een Note8 met ruimte voor 1 simkaart', laat Samsung woordvoerster Cella Sin weten.

Overige specificaties van de Galaxy Note8

Deze smartphone lijkt veel op de Samsung Galaxy S8+, maar er zijn verschillen. Naast de S Pen en de dubbele camera zijn dat onder meer de soepelere multitasking dankzij 6 GB werkgeheugen in plaats van 4 GB en een 6,3 inch scherm in plaats van 6,2 inch. De prijs is wel flink forser: waar de Note 8 voor €999 in de winkels ligt, is de Galaxy S8+ momenteel al voor €700 te koop. Bekijk de prijzen van de Samsung Galaxy S8+.

Galaxy Note terug van weggeweest

We hebben 3 jaar op een nieuwe Galaxy Note moeten wachten. De Samsung Galaxy Note 4 was namelijk de laatste Note-smartphone die goed verkrijgbaar was in Nederland. De Samsung Galaxy Note 5 werd niet uitgebracht in ons land en een Note 6 heeft nooit bestaan. Er was wel een Samsung Galaxy Note 7, maar die werd al snel teruggeroepen vanwege mogelijk ontploffingsgevaar. LG bood met de LG Stylus 2 een alternatief voor de unieke Note serie, maar dat was geen daverend succes.

Test Samsung Galaxy Note8

We onderwerpen de Samsung Galaxy Note8 binnenkort aan onze uitgebreide vergelijkende test. Als we klaar zijn, kun je het testresultaat van de Samsung Galaxy Note 8 bekijken. Je kunt ook geteste smartphones vergelijken of lezen hoe wij testen.