Snapchat Spectacles: filmen met een zonnebril

Eerste indruk|Zie je iemand een zonnebril dragen met rechtsbovenin cirkelvormige lichtgevende ledjes? Dan is diegene met het cameraatje linksbovenin aan het filmen. De filmpjes van deze Snapchat Spectacles kunnen later via de Snapchat-app gedeeld worden op social media.

Werkt met iOS iPhone 5 en later, iOS 8 en later

Conclusie

Voor de dragers is de goed uitgevoerde Snapchatbril leuk speelgoed, vanwege het gemak waarmee je een filmpje maakt vanuit jouw gezichtspunt. Maar €150 voor een speeltje is natuurlijk erg duur. Zeker voor de gemiddelde Snapchatgebruiker, die ook al 'betaalt' met zijn of haar persoonlijke gegevens.

Wie liever niet gefilmd wil worden of had willen worden, zal minder blij zijn met dit product. Om echt stiekeme filmpjes te voorkomen, is de bril uitgevoerd met waarschuwingslichtjes.

Snapchat app Privacy

Privacywaakhonden gaan hard blaffen bij de naam 'Snapchat'. Het privacybeleid is grotendeels makkelijk leesbaar: dat is positief. De inhoud ervan maakt pijnlijk duidelijk dat Snapchat via de app zoveel mogelijk informatie over je verzamelt.

De telefoonnummers van je contacten zijn het stralende middelpunt. Helaas heb je de app altijd nodig om de filmpjes van de bril over te zetten op je smartphone.

Draaiende lichtjes: je wordt gefilmd

In de openbare ruimte mag je anderen filmen. Maar zoals de Snapchat Community-richtlijnenaangeven: 'als iemand die in je 'Verhaal' voorkomt je vraagt dit te verwijderen, doe dat dan ook'.

Met een camera in een bril kun je filmen zonder dat de ander het door heeft. Dat is mooi voor de brildrager, want die heeft kans op spontanere opnamen dan met een camera in de hand. Maar voor de ander kan het minder leuk zijn. Daarom waarschuwt de Snapchat bril: De draaiende lichtjes aan de rechterkant van de bril waarschuwen dat de linkerkant van de bril aan het filmen is. Maar of iedereen de lichtjes opmerkt en ook weet wat het betekent?

Niet meteen online

De filmpjes staan gelukkig niet meteen online. Ze worden eerst opgeslagen in de bril. Is er vervolgens bluetooth (LE)-verbinding is en de Snapchat-app staat open op je smartphone? Dan importeert de app de filmpjes en slaat ze automatisch op in 'Herinneringen'. Van daaruit kun je ze later delen.

Let op! De bril slaat wel vanaf de allereerste druk op de knop al filmpjes op. Als je de app voor het eerst koppelt met de Spectacles, begint hij meteen met het importeren van die eerste filmpjes.

Voor nieuwe Snapchatgebruikers is de navigatie naar en in 'Herinneringen' wat lastig. Het openen van filmpjes duurt soms wat lang, ook als je ze al eens eerder hebt bekeken.

Druk op de knop: 10 seconden video

Een tip: zet de bril niet met je linkerhand af als je naar het toilet gaat. Grote kans dat je daarbij het knopje indrukt en een opname start, inclusief geluid. Een opname duurt 10 seconden en daarin kan van alles gebeuren.

Een langer filmpje is niet echt mogelijk. Wel kun je in 1 keer 2 of 3 filmpjes achter elkaar opnemen door direct achter elkaar 2 of 3 keer op het knopje te drukken. Dat is het maximum.

Vanuit jouw gezichtspunt

Het leuke aan een camera in een bril is dat het beeld jouw gezichtspunt weergeeft. Zonder een camera vast te houden of een actioncam op je helm of je fiets te hoeven monteren. Zonnebril op en gaan. Eenvoudiger wordt het niet.

Cirkelvormig

De filmpjes worden niet met een rechthoekig, maar met een cirkelvormig beeld opgenomen. Standaard bekijk je ze beeldvullend en zie je dus maar een deel van de cirkel. In Snapchat kun je je smartphone in de rondte draaien terwijl het beeld rechtop blijft. Je hebt verder niks aan, maar erg geinig is het wel.

Tip voor een grappig effect: film je smartphone terwijl die ook aan het filmen is.

Delen vanuit 'Herinneringen'

Vanuit 'Herinneringen' kun je makkelijk je filmpjes delen:

Het hele Verhaal met alle fimpjes van 1 dag via Snapchat.

Losse filmpjes (vanuit Snapchat) via bijvoorbeeld Whatsapp, mail of een andere app op je smartphone.

De cirkelvormige filmpjes die wij via Gmail verstuurden waren ongeveer 5 MB groot.

Opladen brillenkoker

De uit de kluiten gewassen kanariegele brillenkoker is meteen de powerbank van de Spectacles. Rechts in het doosje zit de aansluiting. Daar klikt de opgevouwen zonnebril naadloos aan vast. De contactjes op de bril zie je pas als je het linkerpootje inklapt.

De koker is heel netjes uitgevoerd. Aan de zijkant zit een knopje met 4 ledjes om te checken hoeveel capaciteit de powerbank nog heeft. Achterop zit de magnetische aansluiting voor de oplaadkabel. Die kun je ook rechtstreeks op de bril aansluiten.

