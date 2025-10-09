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Fujifilm fotocamera

Welke Fujifilm fotocamera komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Fujifilm fotocamera's en vergelijk de Fujifilm fotocamera met andere fotocamera's.
Laatste update van de test: 9 oktober 2025

Keuzehulp

  • Fujifilm X-M5 met XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ
    FujifilmX-M5 met XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ
    Kleine systeemcamera|23 - 69 mm = 3x|28 mm (23.5 x 15.6 mm)

    Snelheid

  • Fujifilm X100VI
    FujifilmX100VI
    Compact - Geavanceerd|35 mm = 1x|27 mm (23.5 x 15.7 mm)

    Snelheid

  • Fujifilm X-T50 met XC 15-45 mm f/3.5-5.6 OIS PZ
    FujifilmX-T50 met XC 15-45 mm f/3.5-5.6 OIS PZ
    Kleine systeemcamera|23 - 69 mm = 3x|28 mm (23.5 x 15.7 mm)

    Snelheid

  • Fujifilm X-S20 met XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ
    FujifilmX-S20 met XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ
    Grote systeemcamera|23 - 69 mm = 3x|29 mm (23.5 x 15.6 mm)

    Snelheid

  • Fujifilm X-T5 met Fujinon XF 18-55 f/2.8-4.0 R LM
    FujifilmX-T5 met Fujinon XF 18-55 f/2.8-4.0 R LM
    Grote systeemcamera|27 - 84 mm = 3x|28 mm (23.5 x 15.7 mm)

    Prijs niet beschikbaar

    Snelheid

  • Fujifilm X-T30 II met Fujinon XF-18-55 f/2.8-4.0 R LM OIS
    FujifilmX-T30 II met Fujinon XF-18-55 f/2.8-4.0 R LM OIS
    Kleine systeemcamera|27 - 84 mm = 3x|27 mm (23.5 x 15.6 mm)

    Prijs niet beschikbaar

    Snelheid

  • Fujifilm X-T30 II met Fujinon XC-15-45 f/3.5-5.6 OIS PZ
    FujifilmX-T30 II met Fujinon XC-15-45 f/3.5-5.6 OIS PZ
    Kleine systeemcamera|23 - 69 mm = 3x|28 mm (23.5 x 15.6 mm)

    Prijs niet beschikbaar

    Snelheid

  • Fujifilm X-E4 met XF 27mm f/2.8
    FujifilmX-E4 met XF 27mm f/2.8
    Kleine systeemcamera|41 mm = 1x|27 mm (23.5 x 15.6 mm)

    Prijs niet beschikbaar

    Snelheid

  • Fujifilm X-S10 met XF 16-80mm f/4 R OIS WR
    FujifilmX-S10 met XF 16-80mm f/4 R OIS WR
    Grote systeemcamera|24 - 122 mm = 5x|28 mm (23.5 x 15.6 mm)

    Snelheid

  • Fujifilm X-S10 met XC 15-45mm f/3.5-5.6
    FujifilmX-S10 met XC 15-45mm f/3.5-5.6
    Grote systeemcamera|23 - 69 mm = 3x|28 mm (23.5 x 15.6 mm)

    Prijs niet beschikbaar

    Snelheid

  • Fujifilm X-S10 met Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS
    FujifilmX-S10 met Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS
    Grote systeemcamera|27 - 84 mm = 3x|28 mm (23.5 x 15.6 mm)

    Prijs niet beschikbaar

    Snelheid

  • Fujifilm X-T4 met Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS
    FujifilmX-T4 met Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS
    Grote systeemcamera|27 - 84 mm = 3x|28 mm (23.5 x 15.6 mm)

    Prijs niet beschikbaar

    Snelheid

  • Fujifilm X100V
    FujifilmX100V
    Compact - Geavanceerd|35 mm = 1x|27 mm (23.5 x 15.6 mm)

    Prijs niet beschikbaar

    Snelheid

  • Fujifilm X-T200 met XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ
    FujifilmX-T200 met XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ
    Kleine systeemcamera|23 - 69 mm = 3x|28 mm (23.5 x 15.7 mm)

    Prijs niet beschikbaar

    Snelheid

  • Fujifilm X-T4 met Fujinon XF 16-80mm f/4 R OIS WR
    FujifilmX-T4 met Fujinon XF 16-80mm f/4 R OIS WR
    Grote systeemcamera|24 - 122 mm = 5x|28 mm (23.5 x 15.6 mm)

    Prijs niet beschikbaar

    Snelheid

  • Fujifilm X-A7 met Fujinon XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ
    FujifilmX-A7 met Fujinon XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ
    Kleine systeemcamera|23 - 69 mm = 3x|28 mm (23.5 x 15.7 mm)

    Prijs niet beschikbaar

    Snelheid

  • Fujifilm FinePix XP140
    FujifilmFinePix XP140
    Onderwatercamera|28 - 140 mm = 5x|8 mm (1/2.3 inch)

    Prijs niet beschikbaar

    Snelheid

  • Fujifilm X-T30 met Fujinon XF-18-55 f/2.8-4.0 R LM OIS
    FujifilmX-T30 met Fujinon XF-18-55 f/2.8-4.0 R LM OIS
    Kleine systeemcamera|27 - 84 mm = 3x|28 mm (23,5 mm x 15,6 mm)

    Prijs niet beschikbaar

    Snelheid

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