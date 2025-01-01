FujifilmX-S20 met XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De X-S20 is een camera van Fujifilm. Het is een hoogwaardige APS-C mirrorless systeemcamera met tal van geavanceerde functies. De camera heeft een kantelbaar touchscreen display dat zowel naar binnen als naar buiten kan worden gedraaid en gebruikt kan worden voor selfies. De behuizing heeft een metalen uitstraling. Er is voldoende ruimte voor je duim en rubberen grip zorgt voor een ergonomische houvast. Daarnaast zijn er een joystick en draaiknoppen voor snelle instellingen. Helaas kan het hoofdmenu alleen worden bedient met draaiwielen of een joystick, en de gezichtsherkenning is niet standaard over het hele scherm actief.