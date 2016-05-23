Hoe wij fotocamera’s testen

Andre van Zwet Expert fotocamera'sBijgewerkt op:23 april 2026
Je kunt een camera testen door een testkaart te fotograferen en de foto's met software te analyseren. Dat doen we, maar zulke meetgegevens alleen zeggen niet alles over de kwaliteit van een foto. Daarom fotograferen we ook testopstellingen die meer lijken op een praktijksituatie, met verschillende kleuren en details. En met hele donkere en hele lichte delen.
De testopstellingen in de foto's hieronder zijn geen prijswinnende composities. Ons 5-koppige panel kan hiermee wel veel uit de foto's halen.
We testen camera’s in verschillende situaties die lijken op dagelijks gebruik.
De filmkwaliteit wordt voor alle camera’s op dezelfde manier door een panel beoordeeld. We doen een kijkproef met een filmpje op de hoogste kwaliteit. Daarin verschuift het beeld van een situatie met veel licht naar een situatie met weinig licht (van 3500 lux naar 11 lux).
We beoordelen de scherpte, helderheid en contrast van de opname. Ook bij het bewegen van het onderwerp of van de camera. We doen een luistertest om de geluidskwaliteit te beoordelen. We letten daarbij ook op stoorgeluiden veroorzaakt door zoomen en scherpstellen.
Belangrijk bij een camera is de afdrukvertraging. Hoeveel tijd zit er tussen het indrukken van de knop en het moment waarop de foto wordt gemaakt? De camera heeft die tussentijds nodig voor onder andere het scherpstellen. Hierbij kijken we naar:
Bij spiegelreflexcamera’s meten we ook de afdrukvertraging als he het scherm gebruikt (LiveView).
Een panel beoordeelt de bediening van de camera's. De panelleden geven in de basistest niet alleen scores voor de afdrukknop, het gemak van in- en uitzoomen en het instellen van de camera. Maar ook voor het gebruiksgemak bij filmen, het terugkijken van gemaakte filmopnames en voor het wisselen van de geheugenkaart en de batterij.
We testen de digitale camera’s in internationaal verband. Daarom beoordeelt het panel de Engelstalige versie van de handleiding.
In de aanvullende test beoordelen we het gebruiksgemak van de instellingen voor gevorderden, handmatig scherpstellen en het verwisselen van de lens (indien van toepassing).
Het scherm wordt voor alle fotocamera’s in de test op dezelfde manier beoordeeld door een panel. De panelleden beoordelen de volgende onderdelen.
We kunnen de accu van de camera helaas niet testen omdat de test erg lastig te automatiseren is. Alleen het indrukken van de ontspanknop is niet voldoende. Voor een goede test moet je bijvoorbeeld de camera aan- en uitzetten, in- en uitzoomen en om en om flitsen.
Systeemcamera's testen we behalve met een zoomlens vaak met een primelens. Sommige camera's doen het met primelens erg goed in onze test, maar deze camera's komen niet in aanmerking voor een predicaat (de logo's Beste Koop en Beste uit de Test). De systeemcamera's die in aanmerking komen voor een predicaat moeten een zoomlens hebben.
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