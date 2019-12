Hoe wij fotocamera’s testen

Wij testen maandelijks fotocamera’s. Niet alleen op fotokwaliteit, maar ook op filmkwaliteit, snelheid, bediening, scherm, flitser en wififunctie. Ook testen we of outdoorcamera's echt waterdicht en schokbestendig zijn.

Fotokwaliteit

Je kunt een camera testen door een testkaart te fotograferen en de foto's met software te analyseren. Dat doen we, maar zulke meetgegevens alleen zeggen niet alles over de kwaliteit van de foto's. Daarom fotograferen we ook testopstellingen die meer lijken op een praktijksituatie, met verschillende kleuren en details. En met hele donkere en hele lichte delen.

Die testopstellingen zijn geen prijswinnende composities, maar van deze foto's kan ons vijfkoppige panel veel aflezen. Zie ook voorbeelden van mogelijke verschillen in fotokwaliteit.

Filmkwaliteit

De filmkwaliteit wordt voor alle camera’s op dezelfde wijze door een panel beoordeeld. We doen een kijkproef met een filmpje op de hoogste kwaliteit. Daarin verschuift het beeld van een situatie met veel licht naar een situatie met weinig licht (van 3500 lux naar 11 lux).

We beoordelen de scherpte, helderheid en contrast van de opname, ook bij het bewegen van het onderwerp of van de camera. We doen een luistertest om de geluidskwaliteit te beoordelen en letten daarbij ook op stoorgeluiden veroorzaakt door zoomen en scherpstellen.

Snelheid

Belangrijk bij een camera is de afdrukvertraging: hoeveel tijd zit er tussen het indrukken van de knop en het moment waarop de foto wordt gemaakt? De camera heeft die tussentijds nodig voor onder andere het scherpstellen. Hierbij kijken we naar:

hoe snel de camera gebruiksklaar is om te fotograferen of te filmen;

het verschil in afdrukvertraging op 1 en 8,5 meter afstand;

afdrukvertraging bij touchbediening op het scherm;

de tijd tussen 2 losse (achter elkaar gemaakte) foto’s;

aantal foto's per seconde bij een serie-opname;

gebruikssnelheid: hoe snel je een foto kunt maken, bekijken, verwijderen en erop kunt inzoomen.

Bij spiegelreflexcamera’s meten we ook de afdrukvertraging bij het gebruik van het scherm (LiveView).

Bediening

Een panel beoordeelt de bediening van de camera's. De panelleden geven in de basistest niet alleen scores voor de afdrukknop, het gemak van in- en uitzoomen en het instellen van de camera, maar ook voor het gebruiksgemak bij filmen, het terugkijken van gemaakte filmopnames en voor het wisselen van de geheugenkaart en de batterij.

Aangezien we de digitale camera’s in internationaal verband testen, beoordeelt het panel de Engelstalige versie van de handleiding.

In de aanvullende test beoordelen we het gebruiksgemak van de instellingen voor gevorderden, handmatig scherpstellen en het verwisselen van de lens (indien van toepassing).

Wifi

Bij camera's met wifi testen we hoe soepel deze samenwerkt met de bijbehorende smartphone-app. Let op: deze testresultaten staan in onze vergelijker onder 'Specificaties'. Die specificaties zie je als je op een fotocamera klikt.

Scherm

Het scherm wordt voor alle fotocamera’s in de test op dezelfde wijze beoordeeld door een panel. De panelleden beoordelen de volgende aspecten.

Kun je het scherm nog gebruiken bij weinig licht en bij fel licht (10.000 lux)?

De scherpte en verversingssnelheid bij het bewegen van de camera.

Scherpte, helderheid en contrast als je schuin op het scherm kijkt (links/rechts 30°, boven/beneden 20°).

Kleur, helderheid en contrast bij het bekijken van foto's.

Waterdicht en schokbestendig

Onderwatercamera’s worden getest op een aantal extra punten. We testen of de onderwatercamera nog goed werkt na:

een kwartier op de door de fabrikant vermelde diepte/waterdruk;

3 keer in het water vallen vanaf 1 meter hoogte;

3 keer vallen op stoeptegels, vanaf 1 meter hoogte.

Geen accutest

We kunnen de accu van de camera helaas niet testen omdat de test erg lastig te automatiseren is. Alleen het indrukken van de ontspanknop is niet voldoende. Voor een goede test moet je bijvoorbeeld de camera aan- en uitzetten, in- en uitzoomen en om en om flitsen.

Als indicatie noemen we het aantal foto's dat de fabrikant zelf aangeeft. Dit aantal is in principe volgens de zogenaamde CIPA-standaard tot stand gekomen, maar fabrikanten wijken hier deels wel van af.

Waarom zit mijn product niet in de test? Als je als consument op zoek bent naar testinformatie, kan het vervelend zijn dat uitgerekend het product waarop jij je oog hebt laten vallen niet in onze test zit. Lees meer over:

Waarom we niet alles kunnen testen

Berekening testoordeel

Het testoordeel is een gewogen gemiddelde. Het ene testaspect telt zwaarder mee dan het andere. Als je een gewogen gemiddelde berekent van heel veel testscores, worden slechte testresultaten soms verdoezeld door goede testresultaten. Voor sommige testresultaten gebruiken we daarom een rekenmethode die voorkomt dat slechte testscores gecompenseerd kunnen worden. Zo heeft een slechte score voor het scherm extra invloed op het Testoordeel.

Enkele andere voorbeelden:

Slechte score voor Heeft extra invloed op het rapportcijfer voor Foto's bij weinig licht Fotokwaliteit Scherpstelgedrag, ruis, scherpte bij weinig licht Foto's bij weinig licht Geluidskwaliteit Videokwaliteit Bruikbaarheid bij veel of juist weinig licht Scherm en zoeker Afdrukvertraging Snelheid

Predicaten

Systeemcamera's testen we behalve met een zoomlens vaak met een primelens. Sommige camera's doen het met primelens erg goed in onze test, maar deze camera's komen niet in aanmerking voor een predicaat (de logo's Beste Koop en Beste uit de Test). De systeemcamera's die in aanmerking komen voor een predicaat moeten een zoomlens hebben.

Lees meer over onze predicaten Beste uit de Test en Beste Koop.

