Hoe wij fotocamera’s testen

Fotokwaliteit

Softwareanalyse en 5-koppig panel

Je kunt een camera testen door een testkaart te fotograferen en de foto's met software te analyseren. Dat doen we, maar zulke meetgegevens alleen zeggen niet alles over de kwaliteit van een foto. Daarom fotograferen we ook testopstellingen die meer lijken op een praktijksituatie, met verschillende kleuren en details. En met hele donkere en hele lichte delen.

De testopstellingen in de foto's hieronder zijn geen prijswinnende composities. Ons 5-koppige panel kan hiermee wel veel uit de foto's halen.

Andere testscenario's voor fotokwaliteit

We testen camera’s in verschillende situaties die lijken op dagelijks gebruik.

Zo kijken we hoe goed een camera binnen foto's maakt bij normaal licht.

We testen de camera buiten bij (gesimuleerd) fel zonlicht en bij weinig licht. We letten extra op ruis, beweging en scherpte.

We controleren hoe effectief de beeldstabilisatie werkt. Dat doen we door foto's te maken met trillingen (met behulp van een trilapparaat). Zowel dichtbij als op grotere afstand.

We controleren hoe effectief de beeldstabilisatie werkt. Dat doen we door foto's te maken met trillingen (met behulp van een trilapparaat). Zowel dichtbij als op grotere afstand. We onderzoeken hoe goed gezichten worden herkend in tegenlichtsituaties.

De kwaliteit van de flitser testen we door portretten op verschillende afstanden te fotograferen, zodat gezichten goed belicht zijn.

Met een speciale testkaart bekijken we onder meer kleurweergave, scherpte en hoe goed details behouden blijven.

Met een speciale testkaart bekijken we onder meer kleurweergave, scherpte en hoe goed details behouden blijven. Ook bekijken we hoe mooi een camera wazige achtergronden kan maken (scherptediepte).

We controleren hoe gevoelig de camera is voor hinderlijke reflecties (flare) als er fel licht van buiten of binnen beeld op de lens valt.

Filmkwaliteit

De filmkwaliteit wordt voor alle camera’s op dezelfde manier door een panel beoordeeld. We doen een kijkproef met een filmpje op de hoogste kwaliteit. Daarin verschuift het beeld van een situatie met veel licht naar een situatie met weinig licht (van 3500 lux naar 11 lux).

We beoordelen de scherpte, helderheid en contrast van de opname. Ook bij het bewegen van het onderwerp of van de camera. We doen een luistertest om de geluidskwaliteit te beoordelen. We letten daarbij ook op stoorgeluiden veroorzaakt door zoomen en scherpstellen.

Snelheid

Belangrijk bij een camera is de afdrukvertraging. Hoeveel tijd zit er tussen het indrukken van de knop en het moment waarop de foto wordt gemaakt? De camera heeft die tussentijds nodig voor onder andere het scherpstellen. Hierbij kijken we naar:

Hoe snel de camera gebruiksklaar is om te fotograferen of te filmen.

Het verschil in afdrukvertraging op 1 en 8,5 meter afstand.

Afdrukvertraging bij touchbediening op het scherm.

De tijd tussen 2 losse (achter elkaar gemaakte) foto’s.

Aantal foto's per seconde bij een serie-opname.

Gebruikssnelheid: hoe snel kun je een foto maken, bekijken, verwijderen en erop inzoomen.

Bij spiegelreflexcamera’s meten we ook de afdrukvertraging als he het scherm gebruikt (LiveView).

Bediening

Een panel beoordeelt de bediening van de camera's. De panelleden geven in de basistest niet alleen scores voor de afdrukknop, het gemak van in- en uitzoomen en het instellen van de camera. Maar ook voor het gebruiksgemak bij filmen, het terugkijken van gemaakte filmopnames en voor het wisselen van de geheugenkaart en de batterij.

We testen de digitale camera’s in internationaal verband. Daarom beoordeelt het panel de Engelstalige versie van de handleiding.

In de aanvullende test beoordelen we het gebruiksgemak van de instellingen voor gevorderden, handmatig scherpstellen en het verwisselen van de lens (indien van toepassing).

Scherm

Het scherm wordt voor alle fotocamera’s in de test op dezelfde manier beoordeeld door een panel. De panelleden beoordelen de volgende onderdelen.

Kun je het scherm nog gebruiken bij weinig licht en bij fel licht (10.000 lux)?

De scherpte en verversingssnelheid bij het bewegen van de camera.

Scherpte, helderheid en contrast als je schuin op het scherm kijkt (links/rechts 30°, boven/beneden 20°).

Kleur, helderheid en contrast bij het bekijken van foto's.

Geen accutest

We kunnen de accu van de camera helaas niet testen omdat de test erg lastig te automatiseren is. Alleen het indrukken van de ontspanknop is niet voldoende. Voor een goede test moet je bijvoorbeeld de camera aan- en uitzetten, in- en uitzoomen en om en om flitsen.

Predicaten

Systeemcamera's testen we behalve met een zoomlens vaak met een primelens. Sommige camera's doen het met primelens erg goed in onze test, maar deze camera's komen niet in aanmerking voor een predicaat (de logo's Beste Koop en Beste uit de Test). De systeemcamera's die in aanmerking komen voor een predicaat moeten een zoomlens hebben.

Lees meer over onze predicaten Beste uit de Test en Beste Koop.

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