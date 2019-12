Bij weinig licht heb je veel voordelen van een lichtsterke lens. Een lichtsterke lens heeft ook meer mogelijkheden voor foto's met een vage achtergrond. Welke objectieven zijn lichtsterk en wat houdt dat eigenlijk in?

Beste bij weinig licht

Wil je de beste foto's bij weinig licht maken? Koop dan een lichtsterke lens. Je herkent zo'n lens aan de lage getallen die achter de '1:'of de 'f/' op de lens staan. Dat zijn de zogenoemde diafragmawaarden. Lage getallen geven aan dat de lensopening groot is: er kan dan veel licht naar binnen.

Vage achtergrond

Een ander voordeel van zo'n lichsterke lens is dat je er foto's mee kunt maken waarbij je onderwerp scherp is en de rest van het beeld onscherp.

Zo'n kleine scherptediepte is vaak mooier dan wanneer alles scherp is.

Tip: gebruik in onze cameravergelijker het filter 'Foto's met wazige achtergrond'.

Liever meer scherp

Soms wil je als fotograaf juist dat een groot deel van de foto scherp in beeld komt, bijvoorbeeld een standbeeld én de persoon die er voor staat. Dan is een grote lensopening juist ongewenst.

Gebruikstip: Kies dan bijvoorbeeld niet voor de portretstand, maar voor 'landschap'. Dan stelt de camera een kleinere lensopening in. Zelf kun je dat ook doen, bijvoorbeeld in de A-stand. Een groter deel van de foto wordt scherp. Nadeel is dat er minder licht naar binnen kan, zodat eerder ruis ontstaat (verkeerd gekleurde pixels).

Invloed van beeldsensor

Met goed licht kunnen bijna alle camera's goede foto's maken. Bij minder licht merk je het verschil. Op een grauwe dag op vakantie in Schotland doen camera's met een grote 'gevoelige plaat' (beeldsensor) het beter dan andere. Maar in de grotten van Han kunnen zelfs de foto's van deze toestellen tegenvallen.

Tip: gebruik in onze cameravergelijker het filter 'Sensorgrootte'.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke fotocamera's goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste fotocamera

Lees ook: