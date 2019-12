Camera's met bluetooth

Steeds meer camera's hebben niet alleen wifi, maar ook bluetooth. Voor wie gemaakte foto's meteen op z'n smartphone of tablet wil bekijken en delen, kan het een uitkomst zijn. Maar kan jouw smartphone of tablet straks wel samenwerken met je nieuwe camera?

Foto's delen

Als je tijdens de vakantie een leuk fotootje van je fotocamera wil delen met het thuisfront, dan kan dat. Veel camera’s hebben tegenwoordig wifi en sommige ook bluetooth. Hiermee zet je foto’s gemakkelijker over op je smartphone of tablet met behulp van de app van de camerafabrikant.

Gemakkelijker dan wifi

Vind je het handig als alle foto's die je met je fotocamera maakt ook als vanzelf op je smartphone staan? Dat kan met bluetooth wat gemakkelijker dan met wifi. Als je op een stedentrip op een terrasje neerploft, dan staan je gemaakte foto's al klaar op je smartphone om ze online te delen of te bekijken.

Bluetooth vs wifi

Het voordeel van bluetooth is dat het je 'gewone' wifi-verbinding niet in de weg staat. Het contact tussen smartphone en fotocamera valt dus niet weg als je tussendoor een wifinetwerk gebruikt.

Maar veel data in korte tijd, dat kan toch helemaal niet met bluetooth? Dat klopt, maar het gaat niet om veel data. De schermvullende versies van de foto's zijn kleine bestandjes. Daarom kunnen ze toch snel overgezet worden.

Wil je grotere versies waarin je kunt inzoomen op details? Dat moet dan alsnog via een wifiverbinding.

Bluetooth aan of uit

Zet jij bluetooth altijd uit om je accu te sparen? Dat was vroeger nodig, maar steeds meer apparaten werken nu met bluetooth LE. Zo ook (nieuwere) smartphones en fotocamera's. Het kost bijna geen extra energie als je het aan laat staan.

Bij Nikon Snapbridge-camera's staat bluetooth standaard altijd aan. Ook als je de camera helemaal uit zet kan de camera blijven verzenden. Onze Duitse testpartner Stiftung Warentest signaleerde als nadeel dat de doorlopende bluetooth-signalen aan dichtbijzijnde dieven verklappen dat er wat te halen valt, bijvoorbeeld in jouw geparkeerde auto. In het menu Netwerk kun je eventueel de optie "Verzenden indien uitgesch" uitzetten.

Samenwerking fotocamera - smartphone

Dat de samenwerking tussen camera en smartphone niet bij iedereen soepel gaat, blijkt uit de matige of minstens wisselende waarderingen/reviews die de camera-apps in de app-stores krijgen.

Een deel van de mensen is heel enthousiast. Anderen hebben bijvoorbeeld problemen na een app- of Android-update. Waar het precies aan ligt is moeilijk te achterhalen. Maar soms worden (wifi- of bluetooth-)verbindingsproblemen expliciet benoemd.

Beschikbare smartphone-apps:

Apple App Store (iPhone, iPad)

Google Play Store (Android)

Vóór je een camera met bluetooth koopt: bekijk eerst de bijbehorende app op je smartphone en let in de omschrijving van de app op de eisen die aan je smartphone gesteld worden!

