Camera's met bluetooth

Foto's delen

Als je tijdens de vakantie een leuk fotootje van je fotocamera wil delen met het thuisfront, dan kan dat. Veel camera’s hebben tegenwoordig wifi en bluetooth. Hiermee zet je foto’s gemakkelijker over op je smartphone of tablet met de app van de camerafabrikant.

Gemakkelijker dan wifi

Vind je het handig als alle foto's die je met je fotocamera maakt ook als vanzelf op je smartphone staan? Dat kan met bluetooth wat gemakkelijker dan met wifi. Als je op een stedentrip op een terrasje neerploft, dan staan je gemaakte foto's al klaar op je smartphone om ze online te delen of te bekijken.

Bluetooth vs wifi

Bluetooth verstoort je wifi-verbinding niet. Daardoor kun je zonder onderbreking met een wifi-netwerk verbonden blijven.

Bluetooth is niet geschikt voor grote hoeveelheden data. Het is wel snel genoeg voor kleine foto’s. Als je een foto wilt delen vanaf je smartphone is dat vaak voldoende.

Voor vele grotere, gedetailleerde foto’s is een wifi-verbinding nodig. Of je moet foto's overzetten via een kabel of het geheugenkaartje.

Bluetooth aan of uit

Zet je bluetooth altijd uit om je accu te sparen? Steeds meer apparaten werken nu met bluetooth LE. Zo ook (nieuwere) smartphones en fotocamera's. Het kost bijna geen extra energie als je het aan laat staan.

Samenwerking fotocamera en smartphone

De samenwerking tussen camera en smartphone gaat niet bij iedereen soepel. Dat blijkt uit de matige of minstens wisselende waarderingen/reviews die de camera-apps in de app-stores krijgen.

Een deel van de mensen is heel enthousiast. Anderen hebben bijvoorbeeld problemen na een app- of Android-update. Waar het precies aan ligt is moeilijk te achterhalen. Maar soms worden (wifi- of bluetooth-)verbindingsproblemen expliciet benoemd.