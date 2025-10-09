Canon-fotocamera's

Canon heeft verschillende cameraseries. Van een kleine compactcamera tot een grote systeemcamera of spiegelreflex en alles daartussen. Elk type heeft zijn eigen kenmerken en specialiteiten. De prijzen lopen ver uiteen.

Canon-fotocamera kopen

Je wilt een Canon digitale camera kopen. Maar weet je ook al wat voor soort camera? Canon heeft verschillende soorten camera's, van klein en simpel tot groot en uitgebreid. Wij hebben er vele getest.

Kleine Ixus

Ixus-camera’s zijn de ‘point-and-shoot’-camera’s van Canon. Mikken en klikken, zoals Canon het zelf noemt. Deze camera’s zijn klein van formaat en gemakkelijk te bedienen. Om te kunnen concurreren met smartphones hebben ze minimaal 8 keer optische zoom. Op deze camera’s kun je een aantal eenvoudige instellingen aanpassen.

Wil je meer spelen met diafragma en sluitertijd, dan kun je beter een wat uitgebreider fototoestel van Canon kopen.

Powershot

De Powershot-camera’s van Canon zijn meer gespecialiseerd. Met letters worden de verschillende series aangegeven.

Powershot G-serie

De Powershot G-serie bestaat uit geavanceerdere compactcamera’s. Deze camera’s hebben een grotere sensor dan de meeste compactcamera’s. Daarnaast kun je er ook veel zelf bij instellen.

De Powershot G-serie bestaat uit geavanceerdere compactcamera’s. Deze camera’s hebben een grotere sensor dan de meeste compactcamera’s. Daarnaast kun je er ook veel zelf bij instellen. Powershot SX-serie

Onder deze serie vallen de camera’s met een extra groot zoombereik. Dat kan oplopen tot wel 65 keer optische zoom. In deze serie zitten zowel kleinere compactcamera’s als grotere superzoomcamera’s.

EOS-systeem

Van alle EOS-camera’s van Canon kun je de lens verwisselen. Ze maken namelijk deel uit van een systeem. Je koopt de EOS-camera inclusief lens, of je koopt de lens of lenzen er los bij.

EOS M-systeemcamera’s

Canon had ook het EOS M-systeem, maar voor nieuwe mirrorless camera’s ligt de nadruk nu op het EOS R-systeem

EOS-spiegelreflexcamera’s

De spiegelreflexcamera’s van Canon worden aangeduid met een getal gevolgd door de letter D. Bijvoorbeeld 1300D, 77D of 5D. In deze serie zijn al tientallen camera’s uitgebracht. Over het algemeen geldt dat modellen met 4 cijfers voorafgaand aan de D het goedkoopst zijn. Hoe minder cijfers, des te professioneler en duurder de camera’s.

EOS-systeemcamera

Canon’s huidige systeemcamera’s vallen onder het EOS R-systeem. Dit is Canon’s mirrorless camerasysteem met een brede line-up van camera’s en lenzen

Lenzen voor EOS-camera’s

Op een systeemcamera moet een passende lens zitten. Canon maakt onderscheid tussen een aantal types:

EF-lenzen : deze lenzen zijn geschikt voor alle EOS-spiegelreflexcamera’s, voornamelijk voor camera's met een fullframe sensor.

: deze lenzen zijn geschikt voor alle EOS-spiegelreflexcamera’s, voornamelijk voor camera's met een fullframe sensor. EF-S-lenzen : deze lenzen zijn alleen geschikt voor EOS spiegelreflexcamera’s met APS-C-sensor. Je kunt deze lenzen niet gebruiken op een camera met een fullframe sensor.

: deze lenzen zijn alleen geschikt voor EOS spiegelreflexcamera’s met APS-C-sensor. Je kunt deze lenzen niet gebruiken op een camera met een fullframe sensor. EF-M-lenzen : lenzen die geschikt zijn voor de spiegelloze EOS M-serie.

: lenzen die geschikt zijn voor de spiegelloze EOS M-serie. RF-lenzen: lenzen die geschikt zijn voor de spiegelloze EOS R-camera's.

Canon-fotocamera's getest

Bekijk en vergelijk de geteste camera’s van Canon. Ben je ingelogd met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd- lidmaatschap, dan zie je de Canon-camera’s met de hoogste testoordelen. Je kunt natuurlijk ook camera’s van andere merken meenemen in onze vergelijker. Vergelijk ook op prijs.

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