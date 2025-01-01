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CanonEOS 250D met EF-S 18-55mm f/4.0-5.6 IS STM

In de uitvoering
  • Soort:  Grote systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  29 - 88 mm = 3x
  • Sensorgrootte effectief:  27 mm (22.3 x 14.9 mm)

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Testresultaat

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Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Canon EOS 250D is een goede, lichtgewicht spiegelreflexcamera met veel functies Dit model is goed en prettig vast te houden en heeft voldoende ruimte voor de duim op de achterkant. De knoppen zijn goed geplaatst en hij heeft een draaibaar aanraakscherm. Helaas blijft het aanraakscherm werken wanneer je de zoeker gebruikt. De flitser werkt minder goed wanneer je gebruik maakt van het scherm, en beter met de zoeker. Handig is de extra wifi-knop. Met de optionele gps ontvanger (GP-E2) kan je gps-data toevoegen aan je foto's. Daarnaast is hij Eye-Fi-compatibel.

Samenvatting

Soort
Grote systeemcamera
Optisch zoombereik
29 - 88 mm = 3x
Sensorgrootte effectief
27 mm (22.3 x 14.9 mm)
Wifi

Prijzen