Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon EOS 250D is een goede, lichtgewicht spiegelreflexcamera met veel functies Dit model is goed en prettig vast te houden en heeft voldoende ruimte voor de duim op de achterkant. De knoppen zijn goed geplaatst en hij heeft een draaibaar aanraakscherm. Helaas blijft het aanraakscherm werken wanneer je de zoeker gebruikt. De flitser werkt minder goed wanneer je gebruik maakt van het scherm, en beter met de zoeker. Handig is de extra wifi-knop. Met de optionele gps ontvanger (GP-E2) kan je gps-data toevoegen aan je foto's. Daarnaast is hij Eye-Fi-compatibel.