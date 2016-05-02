Gebruikstips voor je fotocamera

Camera’s hebben niet veel onderhoud nodig, maar af en toe kunnen ze wel wat aandacht gebruiken. Zeker systeem- en spiegelreflexcamera's hebben af en toe wat extra zorg nodig. Stof en vuil kunnen op de lens en in de camera terecht komen, wat ten koste kan gaan van je foto’s. De manier waarop je de lens verwisselt, heeft invloed op de hoeveelheid stof in de lens. Ook de beeldsensor kan de oorzaak zijn van vlekjes op het beeld.

Een accu gaat in koud weer sneller leeg. Voor een lange levensduur is het vooral belangrijk om hitte te vermijden en accu’s op een droge, niet te warme plek te bewaren.

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Onderhouden van je camera