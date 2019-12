Gebruikstips voor je fotocamera

Controleer na aankoop van een camera of er een firmware-update is. Een firmware-update zorgt ervoor dat bijvoorbeeld een fout in de besturing van de camera wordt hersteld. Het kan ook zijn dat de camera meer of verbeterde functies krijgt.

Installeer de update alleen als je vindt dat de wijzigingen meerwaarde hebben. Let er ook op dat je de installatie zorgvuldig uitvoert.

Lang niet alle camera’s krijgen een update. Maar zeker bij duurdere modellen zijn 1 of meerdere updates niet vreemd.

Lees meer over firmware updates voor je camera.