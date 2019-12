Fotobewerkingsprogramma's: welke zijn er?

Vaak valt er nog heel wat aan een foto te perfectioneren. Zo kun je de horizon rechtzetten, de foto donkerder of lichter maken, bijsnijden, rode ogen bijwerken, details (on)zichtbaar maken, enzovoort. Welke fotobewerkingsprogramma's zijn er zoal?

Foto's bewerken op je computer

Apple Foto's is de standaard foto-app in Apple OS X. Niet alle Apple-gebruikers zijn even tevreden over de app: de mogelijkheden zijn anders dan in het oude iPhoto.

is de standaard foto-app in Apple OS X. Niet alle Apple-gebruikers zijn even tevreden over de app: de mogelijkheden zijn anders dan in het oude iPhoto. Windows Foto's is de standaard foto-app van Windows 10. Maar je kunt ook programma's met meer mogelijkheden downloaden.

Adobe Photoshop Elements 2019

Photoshoppen voor de recreatieve/beginnende gebruiker. Het programma is een uitgeklede versie van Adobe Photoshop waarmee je snel en makkelijk foto's bewerkt en beheert. In de nieuwe versie van 2018 kun je onder andere de achtergrond gemakkelijk vervangen.

Systeem: Windows en Mac OS X

Adviesprijs: €100

Voor veel andere software van Adobe, zoals het meer geavanceerde Photoshop en Lightroom, moet je tegenwoordig een abonnement afsluiten.

Irfanview

Gratis software met als belangrijkste taak het tonen van afbeeldingen. Je kunt maar beperkt je foto's bewerken: je kunt het bestandsformaat wijzigen en foto's bijsnijden. Handig: je kunt dit op meerdere foto's toepassen.

Systeem: Windows

Prijs: €0

Mylio

Mylio is een doordachte oplossing voor het beheren en bewerken van je fotocollectie op meerdere apparaten, zonder cloudopslag. Gratis tot 25.000 foto's.

Systeem: Windows en Mac OS X

Prijs: vanaf €0

FastStone Image Viewer

Met het gratis programma Faststone Image Viewer bekijk en bewerk je gemakkelijk je foto’s. De opties zijn beperkt vergeleken met betaalde software, maar dit programma heeft voor veel gebruikers voldoende manieren om je foto's te bewerken.

Systeem: Windows

Prijs: €0

Gimp

Gratis opensourceprogramma met professionele beeldbewerkingsmogelijkheden. Het programma is erg uitgebreid en kan daardoor lastig zijn voor beginners. Je kunt er van alles mee: zoals werken in lagen, tekenen en selecties maken.

Systeem: Windows, Mac OS X, Linux, BSD, OS/2 en Unix

Prijs: €0

Corel Paint Shop Pro X5

Met dit programma bewerk en beheer je foto's. Het is vergelijkbaar met Photoshop Elements. Je kunt naast de gebruikelijke functies ook allerlei creatieve effecten toepassen op je foto's zoals HDR-fotografie. Tekenen en teksten toevoegen kan ook.

Systeem: Windows

Prijs: €70

Bewerken en beheren

Wat is er allemaal mogelijk met fotobewerking? En hoe sla je al die foto's op. Wij geven jou tips voor foto's bewerken en tips voor foto's opslaan en beheren.

Foto-apps

Foto's bewerken op je tablet of zelfs op je smartphone. Mogelijkheden genoeg. Lees meer over foto-apps, zoals Pixlr-o-matic, Adobe Photoshop Express en Aviary.

Foto’s online bewerken

Je kunt heel eenvoudig online foto's bewerken via je internetbrowser. Je hoeft niets op je pc of laptop te installeren, maar je uploadt de foto die je wilt bewerken naar een site. Bij grote bestanden kan dat soms lang duren.

Google Foto's

De opvolger van Google Picasa werkt volledig online: uitgangspunt is dat (al) je foto's in de cloud zijn opgeslagen, zodat je er altijd bij kunt als je een internetverbinding hebt. De meestgebruikte bewerkingsmogelijkheden zijn beschikbaar en makkelijk in gebruik.

Pixlr.com

Er zijn 2 versies, beide in het Engels:

Pixlr Express is de uitgeklede basisversie met grote knoppen voor de simpelste basisbewerkingen: helderheid en contrast, kaders, tekst en effecten.

Pixlr Editor is uitgebreider en lijkt door zijn schermen met gereedschap en taakbalk wel wat op Photoshop. Zie ook online fotobewerken met Pixlr.

Befunky.com

Veelzijdige fotobewerker met duidelijke iconen. Heel veel leuke effecten om je foto’s te verfraaien. Bij de betaalde varianten zie je geen reclame, kun je foto’s in hoge resolutie opslaan en je foto’s beveiligd opslaan. Ook verkrijgbaar als app voor Android en iOS.

Fotoflexer.com

Overzichtelijke site met uitgebreide mogelijkheden voor fotobewerking, weergegeven met heldere iconen. Met allerlei effecten: neon, popart, filmkorrel etc. Heeft een aantal slimme manieren om te knippen in afbeeldingen of selectief kleuren te vervangen.

Behalve de opties hierboven zijn er nog heel veel meer mogelijkheden voor het beheren en bewerken van foto's. Van welk programma wil je graag meer te weten komen? Laat het ons weten via onze Community.

