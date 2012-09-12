Fotobewerkingsprogramma's: welke zijn er?

Andre van Zwet Expert ElektronicaBijgewerkt op:20 januari 2021
Met de standaardsoftware kun je de belangrijkste eenvoudige wijzigingen doen om foto's te bewerken. Denk bijvoorbeeld aan bijsnijden. De volgende programma's kunnen ook foto's opslaan en beheren in de cloud.
Om foto's te bewerken op je tablet of je smartphone heb je vaak software van de fabrikant op je smartphone staan.
Voor meer mogelijkheden om foto's te bewerken op je computer kun je een fotobewerkingsprogramma downloaden. Er zijn tientallen programma's met veel of weinig mogelijkheden. We geven een paar voorbeelden van betaalde en gratis software.
Photoshoppen voor de recreatieve/beginnende gebruiker. Het programma is een uitgeklede versie van Adobe Photoshop waarmee je snel en makkelijk foto's bewerkt en beheert. Biedt meer dan de meeste gratis programma's. Het progroamma is nog enigszins betaalbaar vergeleken met professionele software.
Voor veel andere software van Adobe, zoals het meer geavanceerde Photoshop en Lightroom, moet je tegenwoordig een abonnement afsluiten. Zo krijg je Photoshop vanaf €25 per maand.
Gratis software met als belangrijkste taak het tonen van afbeeldingen. Je kunt maar beperkt je foto's bewerken: je kunt het bestandsformaat wijzigen en foto's bijsnijden. Handig: je kunt dit op meerdere foto's toepassen.
Mylio
Mylio is een doordachte oplossing voor het beheren en bewerken van je fotocollectie op meerdere apparaten, zonder cloudopslag. Gratis tot 25.000 foto's.
FastStone Image Viewer
Met het gratis programma Faststone Image Viewer bekijk en bewerk je gemakkelijk je foto’s. De opties zijn beperkt vergeleken met betaalde software, maar dit programma heeft voor veel gebruikers voldoende manieren om je foto's te bewerken.
Gimp
Gratis opensourceprogramma met professionele beeldbewerkingsmogelijkheden. Het programma is erg uitgebreid en kan daardoor lastig zijn voor beginners. Je kunt er van alles mee: zoals werken in lagen, tekenen en selecties maken.
Corel Paintshop Pro 2021
Met dit programma bewerk en beheer je foto's. Het is vergelijkbaar met Photoshop Elements. Je kunt naast de gebruikelijke functies ook allerlei creatieve effecten toepassen op je foto's zoals HDR-fotografie. Tekenen en teksten toevoegen kan ook.
Wat is er allemaal mogelijk met fotobewerking? En hoe sla je al die foto's op. Wij geven jou tips voor foto's opslaan en beheren.
Je kunt heel eenvoudig online foto's bewerken via je internetbrowser. Je hoeft niets op je pc of laptop te installeren, maar je uploadt de foto die je wilt bewerken naar een site. Bij grote bestanden kan dat soms lang duren.
Google Foto's
De opvolger van Google Picasa werkt volledig online: uitgangspunt is dat (al) je foto's in de cloud zijn opgeslagen, zodat je er altijd bij kunt als je een internetverbinding hebt. De meestgebruikte bewerkingsmogelijkheden zijn beschikbaar en makkelijk in gebruik.
Pixlr.com
Er zijn 2 versies, beide in het Engels:
Befunky.com
Veelzijdige fotobewerker met duidelijke iconen. Heel veel leuke effecten om je foto’s te verfraaien. Bij de betaalde varianten zie je geen reclame, kun je foto’s in hoge resolutie opslaan en je foto’s beveiligd opslaan.
Fotoflexer.com
Overzichtelijke site met uitgebreide mogelijkheden voor fotobewerking, weergegeven met heldere iconen. Met allerlei effecten: neon, popart, filmkorrel etc. Heeft een aantal slimme manieren om te knippen in afbeeldingen of selectief kleuren te vervangen.