Fotobewerkingsprogramma's: welke zijn er?

Foto's bewerken op je computer

Met de standaardsoftware kun je de belangrijkste eenvoudige wijzigingen doen om foto's te bewerken. Denk bijvoorbeeld aan bijsnijden. De volgende programma's kunnen ook foto's opslaan en beheren in de cloud.

Windows Foto's is de standaard foto-app van Windows 10.

is de standaard foto-app van Windows 10. Apple Foto's is de standaard foto-app in Apple OS X.

Foto's bewerken op je smartphone of tablet

Om foto's te bewerken op je tablet of je smartphone heb je vaak software van de fabrikant op je smartphone staan.

Android: op de smartphone staat vaak een 'gallerij' app waarmee je foto's kunt bekijken en bewerken. Ook de app van Google Foto's staat vaak standaard op je smartphone. Deze app heeft mogelijkheden om foto's aan te passen.

op de smartphone staat vaak een 'gallerij' app waarmee je foto's kunt bekijken en bewerken. Ook de app van Google Foto's staat vaak standaard op je smartphone. Deze app heeft mogelijkheden om foto's aan te passen. iPhone of iPad: ook hier gebruik je standaard Apple foto's voor bewerkingen.

Software downloaden

Voor meer mogelijkheden om foto's te bewerken op je computer kun je een fotobewerkingsprogramma downloaden. Er zijn tientallen programma's met veel of weinig mogelijkheden. We geven een paar voorbeelden van betaalde en gratis software.

Adobe Photoshop Elements 2021

Photoshoppen voor de recreatieve/beginnende gebruiker. Het programma is een uitgeklede versie van Adobe Photoshop waarmee je snel en makkelijk foto's bewerkt en beheert. Biedt meer dan de meeste gratis programma's. Het progroamma is nog enigszins betaalbaar vergeleken met professionele software.

Onze eerste indruk van Adobe Photoshop Elements 2020

Systeem: Windows en Mac OS X

Adviesprijs: €100

Voor veel andere software van Adobe, zoals het meer geavanceerde Photoshop en Lightroom, moet je tegenwoordig een abonnement afsluiten. Zo krijg je Photoshop vanaf €25 per maand.

Irfanview

Gratis software met als belangrijkste taak het tonen van afbeeldingen. Je kunt maar beperkt je foto's bewerken: je kunt het bestandsformaat wijzigen en foto's bijsnijden. Handig: je kunt dit op meerdere foto's toepassen.

Systeem: Windows

Prijs: €0

Mylio

Mylio is een doordachte oplossing voor het beheren en bewerken van je fotocollectie op meerdere apparaten, zonder cloudopslag. Gratis tot 25.000 foto's.

Lees de review: Mylio

Systeem: Windows en Mac OS X

Prijs: vanaf €0

FastStone Image Viewer

Met het gratis programma Faststone Image Viewer bekijk en bewerk je gemakkelijk je foto’s. De opties zijn beperkt vergeleken met betaalde software, maar dit programma heeft voor veel gebruikers voldoende manieren om je foto's te bewerken.

Lees meer over FastStone Image Viewer

Systeem: Windows

Prijs: €0

Gimp

Gratis opensourceprogramma met professionele beeldbewerkingsmogelijkheden. Het programma is erg uitgebreid en kan daardoor lastig zijn voor beginners. Je kunt er van alles mee: zoals werken in lagen, tekenen en selecties maken.

Systeem: Windows, Mac OS X, Linux, BSD, OS/2 en Unix

Prijs: €0

Corel Paintshop Pro 2021

Met dit programma bewerk en beheer je foto's. Het is vergelijkbaar met Photoshop Elements. Je kunt naast de gebruikelijke functies ook allerlei creatieve effecten toepassen op je foto's zoals HDR-fotografie. Tekenen en teksten toevoegen kan ook.

Systeem: Windows

Prijs: €70

Bewerken en beheren

Wat is er allemaal mogelijk met fotobewerking? En hoe sla je al die foto's op. Wij geven jou tips voor foto's opslaan en beheren.

Foto’s online bewerken

Je kunt heel eenvoudig online foto's bewerken via je internetbrowser. Je hoeft niets op je pc of laptop te installeren, maar je uploadt de foto die je wilt bewerken naar een site. Bij grote bestanden kan dat soms lang duren.

Google Foto's

De opvolger van Google Picasa werkt volledig online: uitgangspunt is dat (al) je foto's in de cloud zijn opgeslagen, zodat je er altijd bij kunt als je een internetverbinding hebt. De meestgebruikte bewerkingsmogelijkheden zijn beschikbaar en makkelijk in gebruik.

Lees meer over Google Foto's

Pixlr.com

Er zijn 2 versies, beide in het Engels:

Pixlr Express is de uitgeklede basisversie met grote knoppen voor de simpelste basisbewerkingen: helderheid en contrast, kaders, tekst en effecten.

Pixlr Editor is uitgebreider en lijkt door zijn schermen met gereedschap en taakbalk wel wat op Photoshop.

Befunky.com

Veelzijdige fotobewerker met duidelijke iconen. Heel veel leuke effecten om je foto’s te verfraaien. Bij de betaalde varianten zie je geen reclame, kun je foto’s in hoge resolutie opslaan en je foto’s beveiligd opslaan.

Fotoflexer.com

Overzichtelijke site met uitgebreide mogelijkheden voor fotobewerking, weergegeven met heldere iconen. Met allerlei effecten: neon, popart, filmkorrel etc. Heeft een aantal slimme manieren om te knippen in afbeeldingen of selectief kleuren te vervangen.