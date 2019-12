Fotografietips

Een goede foto maken is makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn allerlei trucs om een foto interessanter of mooier te maken. Zo is het onderwerp in je foto belangrijk, maar ook de kleuren en diepte spelen een grote rol.

Onderwerpen in een foto

Bij landschapsfoto's kan het verrassend zijn om op de voorgrond een mens, bloem of boom scherp in beeld te hebben bij een wat vagere achtergrond. Wil je liever een foto thuis maken? Ieder huishouden heeft materiaal voor een interessant stilleven. Denk aan glazen flessen in tegenlicht of een paar oude schoenen. Houd het eenvoudig. Maak je een compositie te ingewikkeld dan verliest het zeggingskracht.

De mooiste portretfoto's zijn niet geposeerd. Een natuurlijke uitstraling bereik je door je onderwerp af te leiden en de foto te nemen zonder dat hij of zij het doorheeft. Heb je een camera met verwisselbare lens? Zorg dan voor de juiste lens voor je foto.

Horizon en diepte in een foto

Plaats je onderwerp of de horizon niet in het midden van de foto, maar op 1/3 van boven of onder, zo krijg je ook meer diepte. Creëer nog meer diepte in een foto door ook iets op de voorgrond mee te nemen, zoals een boom of dier. Het lijnenspel van een weg of riviertje, diagonaal in het landschap, doet het ook goed.

Zoek naar patronen. Een herhaling van bepaalde vormen, voorwerpen, lijnen of kleuren maken je foto interessant. Denk aan de voorgevel van een oud gebouw of een omgeploegd veld. Kies ook voor ongebruikelijke camerastandpunten. Een foto vanuit een heel lage of hoge positie kan een heel nieuw inzicht geven. Om het kader van de foto te bepalen is een kantelbaar scherm handig.

Flits, licht en kleuren

Zoek naar een mooie lichtbron, frontaal licht is vrij saai. Indirect licht dat via een zijraam naar binnen valt of zonlicht dat van opzij komt is fraaier.

Speel ook met kleuren op de voor- en achtergrond van de foto. Donkere voorwerpen of warme tinten (rood, geel) op de voorgrond en koele (blauw) op de achtergrond versterken het perspectief. Gebruik de flitser bij fel zonlicht om felle contrasten en diepe schaduwen op gezichten te verminderen.

Bij zonsondergang en zonsopgang is het licht vaak erg mooi. Een goed moment voor landschapsfotografie. Ook portretten pakken vaak goed uit vanwege de warme kleuren.

Een bewolkte dag met grauwe luchten levert meestal niet de kleurrijkste foto's. In zwart-wit verschuif je de aandacht naar de compositie en vorm in plaats van de mindere kleuren van de foto.

Filmtips voor het maken van een video

Een leuke video maken hoeft niet moeilijk te zijn als je weet waar je op moet letten. Film bijvoorbeeld niet tegen het licht in en zorg dat je niet te snel in- en uitzoomt met je camera.

