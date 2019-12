Foto's opslaan en beheren

Maak een overzicht

Maak eerst een lijst van alle plekken waar je foto’s kunnen staan: in je telefoon, tablet, in apps zoals Whatsapp, in de laptop, pc, losse harde schijf, geheugenkaartjes of in de cloud. Op de pc komen foto’s meestal terecht in de map Mijn Afbeeldingen, maar ze kunnen ook ergens anders in de mappenstructuur staan. Als je niet weet waar de foto’s staan, doorzoek de pc dan op '.jpg'.

Houd alles bij elkaar

Bewaar het liefst alles op één plek, met bijvoorbeeld jaar- en maandmappen. Gebruik slimme mapnamen, bijvoorbeeld ‘20160108 verjaardag’. Door de omgekeerde datum (jaar, maand, dag) kun je de mappen zo makkelijk sorteren. Beperk versnippering: hoe meer (sub)mappen, des te groter de kans dat je onbedoeld foto’s dubbel gaat opslaan omdat je een mapje over het hoofd ziet. De meeste mensen beheren hun foto's met de Windows verkenner. Dat werkt goed als je niet enorm veel foto's hebt. Met veel foto's is het gemakkelijker om een fotobeheerprogramma te gebruiken.

Gooi slechte foto’s direct weg

Je kunt slechte foto’s het beste weggooien vóór je ze kopieert naar een ander apparaat. Zo vermijd je dat ze later als onkruid weer opduiken. Gelukkig zijn er handige programmaatjes om nadien identieke of bijna gelijke foto’s te vinden en te verwijderen. Voorbeelden zijn PhotoSweeper (Mac, $10). Experimenteer eerst met een beperkte hoeveelheid, want scannen kan lang duren.

Zorg voor de juiste datum en tijd

Aan de foto's die je maakt wordt automatisch informatie toegevoegd. Naast bestandseigenschappen (locatie op je pc, bestandsgrootte ed.) zijn dat de zogeheten EXIF-gegevens van de camera. EXIF staat voor Exchangeable Image File format. Voorbeelden van EXIF-gegevens zijn: datum en camera-instellingen als belichtingtijd, ISO-waarde en brandpuntsafstand.

Met de juiste datum en tijd zorg je ervoor dat ook foto’s van meerdere camera’s in de juiste chronologische volgorde komen. Een smartphone zet automatisch de juiste datum en tijd bij een foto, maar op een fotocamera moet je de tijd meestal zelf instellen, dus check dat als je in een andere tijdzone zit. Je kunt makkelijk achteraf de datum aanpassen voor meerdere foto's tegelijk in Windows Verkenner. De tijd wijzigen kan bijvoorbeeld met het software programma EXIFdatechanger.

Voeg de locatie toe

Met geotags leg je vast waar de foto genomen is. Met deze opgeslagen gps-informatie kun je zien waar precies een foto gemaakt is en kun je foto's sorteren op plaats, land of locatie. Zo kun je bijvoorbeeld de foto’s op een landkaart zien en erop zoeken.

Er zijn 2 manieren van geotaggen: bij het nemen van de foto en naderhand. Smartphonefoto’s krijgen automatisch geotags, tenzij je de locatiegegevens hebt uitgezet. Sommige fotocamera’s met wifi kunnen geotags overnemen van de smartphone die je ook bij je hebt. Ná een opname geotaggen is omslachtiger en kost meer tijd en moeite. Aan foto’s zonder locatiegegevens kun je achteraf geotags toevoegen met bijvoorbeeld het programma Geosetter.

Maak albums aan

Gebruik je een fotobeheerprogramma, maak dan eventueel virtuele albums aan: hiermee combineer je foto’s uit verschillende mappen tot één album, terwijl de foto’s op hun originele plek op de harde schijf blijven staan. Het verschil met een 'fysieke map' op de harde schijf ('Mijn afbeeldingen') en een virtueel album is dat de laatste slechts bestaat uit verwijzingen naar foto's die op meerdere plaatsen kunnen staan. Bij een 'fysieke map' kan dit niet zonder kopieën van de foto's te maken. Dus: de albums bestaan alleen in het programma waar je ze in maakt!

Voeg extra informatie toe

Toekomstbestendiger wordt je fotocollectie door aan elke foto extra gegevens toe te voegen die ín het fotobestand bewaard worden. In fotobeheerprogramma’s en Windows Verkenner kun je eenvoudig titels, bijschriften en trefwoorden toevoegen aan één of meerdere foto’s tegelijk. Denk aan personen, plaatsen en gebeurtenissen. Zo kun je dus makkelijk iets ‘achterop de foto schrijven’. Foto's taggen neemt veel tijd in beslag. Het voordeel is dat je later snel alle foto's met een bepaalde combinatie van trefwoorden terug kunt vinden.

Verder kun je waarderingen aan een foto toevoegen, meestal in de vorm van sterren. Je allermooiste foto's krijgen bijvoorbeeld 5 sterren: automatisch wordt een verzameling gevormd. Handig om zo de foto's van je vakantie te 'sorteren'.

Trefwoorden en waarderingen worden makkelijker door meerdere programma's opgepikt dan verzamelingen. Trefwoorden en waarderingen kun je direct bij foto's opslaan, zodat andere programma's ze in principe ook kunnen gebruiken. Maar niet elk programma gebruikt dezelfde vakjes voor de gegevens.

Doe zelf de test door aan één foto alle mogelijke extra gegevens toe te voegen, de foto op te slaan en hem te openen via de website Jeffrey's Image Metadata Viewer. Staan jouw gegevens bij ‘Basic Image Information’ of in de IPTC-, XMP- of EXIF-tabelletjes, dan zit het wel goed.

Gebruik automatische gezichtsherkenning

Fotobeheersoftware zoals Adobe Photoshop Elements en Google Foto's herkent gezichten in je foto’s en groepeert dezelfde gezichten bij elkaar. Voeg namen toe, en je vindt foto’s met bepaalde personen snel terug. Fotografeer je veel verschillende personen, dan kan het wel even duren voor je alle namen hebt toegevoegd.

Maak back-ups

Bewaar je originele foto’s op minimaal 2 verschillende apparaten en het liefst op verschillende fysieke locaties. In de cloud kan ook, maar gratis cloudopslag is meestal beperkt.

Gebruik een fotobeheerprogramma

Rijst je verzameling foto's de pan uit? Dan is een fotobeheerprogramma een uitkomst. Deze software organiseert je verzameling op een slimme manier. Met titels en/of trefwoorden en speciale verzamelingen foto's schep je orde in de chaos en wordt fotobeheer eenvoudiger. Ook creëer je een beter overzicht in de foto's die je hebt verzameld.

Met een fotobeheerprogramma scroll je meestal in één venster door de foto's. Je hoeft dus niet telkens afzonderlijke mappen te openen. Die maakt automatisch een bibliotheek aan met koppelingen naar verschillende locaties die jij kiest. Soms kun je de foto’s ook automatisch online laten opslaan, maar de gratis opslagruimte is beperkt.

