Conclusie

Het beheren van foto’s is niet altijd een makkelijke klus, maar digiKam stelt je voor duidelijke keuzes en houdt de vormgeving zo overzichtelijk mogelijk. Het programma kan goed omgaan met de complexe data in foto's en maakt het organiseren van je collectie een stuk makkelijker. Handig voor zowel beginnende als gevorderde gebruikers.

Eerste gebruik

Wanneer je digiKam voor het eerst opstart, doorloop je een wizard over de werking van het programma. Het programma vraagt bijvoorbeeld waar je foto’s opgeslagen staan. Zo bepaal je hoe digiKam met jou foto’s omgaat, erg handig!

Op sommige computers installeert digiKam automatisch de Nederlandstalige versie. Zo niet, dan kun je de taal wijzigen onder: Help > Switch Application Language.

Overzichtelijk

DigiKam heeft een overzichtelijke vormgeving. Opties die je minder vaak gebruikt, staan in de menubalk. Het vak links gebruik je om foto's te vinden en te verzamelen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen of je alle foto's in bepaalde mappen wilt zien of alle foto's met een bepaalde tag. In het midden zie je miniaturen van de foto's. Het vak rechts toont informatie over de geselecteerde foto. Daarin kun je die informatie ook wijzigen en verrijken met bijvoorbeeld tags of beschrijvingen. Een foto beoordelen met een aantal sterren of het toevoegen van een titel of beschrijving is zó gedaan. DigiKam geeft duidelijk aan wanneer de informatie in het bestand wordt opgeslagen en vraagt of je de gemaakte wijzigingen over het oude bestand wilt schrijven.

Personen herkennen

Daarnaast heeft digiKam de mogelijkheid om gezichten te zoeken in foto’s, zodat je een naam bij het gezicht kunt plaatsen. Zo kun je later alle foto's van 1 persoon vinden. Helaas werkt deze functie niet optimaal, gezichten worden niet altijd herkend en soms worden voorwerpen gezien als gezicht. De 'tags' van personen kunnen ook niet worden opgeslagen in de orginele foto. Het kan daarom handiger zijn om deze informatie in de beschrijving of tags van het bestand toe te voegen; bedenk wel dat deze informatie dan ook in de foto kan zitten als je deze deelt op internet.

Bewerken van foto's

Je gebruikt de fotobewerker om kleine aanpassingen aan de foto’s uit te voeren, zoals het contrast, de belichting en de helderheid. Erg prettig daarbij zijn de verschillende mogelijkheden waarmee je een voorbeeld van het effect kunt zien. Zo kun je de beelden met en zonder effect naast elkaar te zetten. Of de verschillen bekijken door je muis wel of niet boven de afbeelding te houden. Op deze manier zie je gemakkelijk of de wijziging het gewenste effect heeft. Als je klaar bent, kies je of je het bestand wilt overschrijven of een tweede bestand wilt aanmaken.

Als je veel foto’s van hetzelfde onderwerp heb gemaakt, wil je deze misschien eerst met elkaar vergelijken. Met de handige ‘lichttafel’ functie kun je meerdere foto’s naast elkaar bekijken. DigiKam is beschikbaar voor Windows, Mac OS X en Linux. Voor deze eerste indruk gebruikte wij de Windows-versie.

Hoe organiseer jij je foto's?

We zijn benieuwd naar jouw tips om orde in de fotochaos te krijgen. Vooral nu Google is gestopt met Picasa, een fotobeheerprogramma dat wij in het verleden nogal eens aanraadden. Praat mee over het organiseren van foto's in onze Community of lees meer over foto's opslaan en beheren of foto's bewerken.