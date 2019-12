Google-stopt-met-Picasa

De komende maanden gaat Google het programma Picasa helemaal loslaten:

Vanaf half maart is er geen ondersteuning meer voor het computerprogramma. Het blijft wel werken, maar het wordt niet verder ontwikkeld. Ook komen er geen (veiligheids)updates meer voor.

Vanaf 1 mei zal Picasa Webalbums verdwijnen. Om je bestaande webalbums nog te kunnen bekijken, moet je inloggen bij Google Foto's. Daar zijn je albums te vinden onder 'collecties'.

Google Foto's: alles in de cloud

De uitgangspunten van Picasa en Google Foto's verschillen nogal:

Picasa bracht foto's en video's vanuit verschillende mappen op je computer bij elkaar in een bibliotheek.

Het idee van Google Foto's is dat je al je foto's in de cloud zet. Zo kun je er altijd, vanaf verschillende apparaten, bij.

Google Foto's is handig, praktisch, makkelijk en leuk. Maar ook een beetje eng om te zien wat Google automatisch herkent in je foto's. Het programma is gratis, maar je betaalt dit door een extra gedetailleerd profiel van je leven te geven aan Google.

Foto's uit je Picasa Webalbums staan al in Google Foto's. Wil je al je foto's uploaden, dan zijn er 2 mogelijkheden:

In Picasa zit een duidelijke knop waarmee je geselecteerde foto's kunt uploaden naar Google Foto's. Als je in Google Foto's klikt op de knop 'Foto's uploaden', selecteer je de foto's buiten Picasa om.

Let op! In het eerste geval gaan al je bewerkingen mee, in het tweede geval niet!

In Google Foto's zie je wel de beschrijving, maar niet alle andere informatie die je in Picasa hebt toegevoegd. Google belooft een 'nieuwe plek' te creeren waar die dat is terug te vinden.

Geen foto's in de cloud? Volg het stappenplan

Update 29 maart: het stappenplan is met behulp van onze community enigszins aangepast.

Wil je je foto's niet allemaal in de cloud hebben, dan is het zaak om veilig te stellen wat je allemaal in Picasa hebt gedaan.

Standaard slaat Picasa wijzigingen apart op, zodat de originele foto ongewijzigd blijft. Bewerkingen, titels, tags en locatiedata kun je in je foto's opslaan door per map te klikken op 'Bewerkte foto's op schijf opslaan'. Daarna is een kopie van het originele bestand nog steeds beschikbaar (in een submapje).

Maak je ook gebruik van albums, sterren, gezichtsherkenning en/of een speciale volgorde van je foto's? Zorg dan dat je die niet kwijt raakt:

Albums kun je niet meenemen naar andere software. Selecteer alle foto's in een album en geef ze een handig trefwoord (tag) mee, zodat je ze later makkelijk terug kan vinden. Selecteer al je foto's die je een ster hebt gegeven en voeg er de tag 'ster' aan toe. Heb je ook namen toegevoegd aan personen die Picasa herkend heeft in jouw foto's? Als je die gegevens wilt bewaren, selecteer alle foto's van een persoon en voeg de naam als tag toe. Zo ga je alle personen af. Tenslotte selecteer je alle foto's waarvan je een complete kopie wilt bewaren, kies je rechtsonderin voor 'exporteren'. Kies voor 'oorspronkelijk formaat' voor zo min mogelijk kwaliteitsverlies. Staan je foto's in een speciale volgorde? Zet een vinkje bij: 'Nummers toevoegen aan bestandsnamen om de volgorde te handhaven'. Check in bijvoorbeeld Windows Verkenner bij een foto of de gewenste informatie in de kopie is opgeslagen: selecteer de foto, klik op rechtermuisknop > Eigenschappen > Details. Kijk onder Beschrijving bij Titels en Labels.

Hoe organiseer jij je foto's?

