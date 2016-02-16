Google-stopt-met-Picasa

Andre van Zwet Expert fotocamera'sGepubliceerd op:16 februari 2016
De komende maanden gaat Google het programma Picasa helemaal loslaten:
Vanaf half maart is er geen ondersteuning meer voor het computerprogramma. Het blijft wel werken, maar het wordt niet verder ontwikkeld. Ook komen er geen (veiligheids)updates meer voor.
Vanaf 1 mei zal Picasa Webalbums verdwijnen. Om je bestaande webalbums nog te kunnen bekijken, moet je inloggen bij Google Foto's. Daar zijn je albums te vinden onder 'collecties'.
De uitgangspunten van Picasa en Google Foto's verschillen nogal:
Google Foto's is handig, praktisch, makkelijk en leuk. Maar ook een beetje eng om te zien wat Google automatisch herkent in je foto's. Het programma is gratis, maar je betaalt dit door een extra gedetailleerd profiel van je leven te geven aan Google.
Foto's uit je Picasa Webalbums staan al in Google Foto's. Wil je al je foto's uploaden, dan zijn er 2 mogelijkheden:
Let op! In het eerste geval gaan al je bewerkingen mee, in het tweede geval niet!
In Google Foto's zie je wel de beschrijving, maar niet alle andere informatie die je in Picasa hebt toegevoegd. Google belooft een 'nieuwe plek' te creeren waar die dat is terug te vinden.
Update 29 maart: het stappenplan is met behulp van onze community enigszins aangepast.
Wil je je foto's niet allemaal in de cloud hebben, dan is het zaak om veilig te stellen wat je allemaal in Picasa hebt gedaan.
Standaard slaat Picasa wijzigingen apart op, zodat de originele foto ongewijzigd blijft. Bewerkingen, titels, tags en locatiedata kun je in je foto's opslaan door per map te klikken op 'Bewerkte foto's op schijf opslaan'. Daarna is een kopie van het originele bestand nog steeds beschikbaar (in een submapje).
Maak je ook gebruik van albums, sterren, gezichtsherkenning en/of een speciale volgorde van je foto's? Zorg dan dat je die niet kwijt raakt:
Lees meer over foto's opslaan en beheren.