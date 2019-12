Eerste indruk|Google Foto's is een app met gratis onbeperkte opslagruimte voor foto's en video's tot 16 megapixel of 1080p. Handig, leuk en een beetje eng...

Conclusie

Google Foto's is gratis, handig, praktisch, makkelijk, leuk en ook een beetje eng. Google Foto's doet dingen die andere foto-apps niet doen:

Geeft je gratis onbeperkte online opslagruimte.

Analyseert en ordent je fotocollectie terwijl jij iets leukers doet.

Bewerkt je foto's spontaan tot nieuwe gestileerde foto's, verhalen, animaties en collages.

Profiel van je leven

Tegelijkertijd leert Google veel over jou... Het is bijna eng om te zien wat Google automatisch herkent in een foto. Gratis, maar toch ook niet. Je betaalt met een gedetailleerd profiel van je leven. Of je dat een goede deal vindt, hangt af van de waarde die je toekent aan privé-informatie. Bekijk de alternatieven voor fotobewerking en het beheren van foto's waarbij je foto's op je eigen harde schijf opslaat en niet in de cloud zet.

Update: 3 jaar later

We probeerden Google Foto’s voor het eerst in 2015. Sindsdien is Google Foto's sterk verbeterd.

Slimmere zoekfunctie: Google's zoekfunctie wordt steeds slimmer. Zo kan Google Foto’s anno 2018 bijvoorbeeld onderscheid maken tussen dierenrassen. Waar je voorheen moest zoeken op 'hond' kun je nu ook specificeren op 'labrador' of 'boxer'. Deze slimmigheid in Google Foto's bespaart je veel tijd. Je hoeft niet zelf je foto's uit te zoeken of bijschriften te geven. Het beter uitlezen van de foto is natuurlijk ook een voordeel voor Google zelf. Zo weet Google weer net wat meer over zijn gebruikers.

Assistent leert bij : De Assistent krijgt regelmatig nieuwe mogelijkheden en doet zelf voorstellen voor het maken van bijvoorbeeld een 'lachende gezichten 2017' album, of een selfiefilm.

Opruimen : De Google Foto's Assistent doet onder het kopje 'opruimen' zelf regelmatig suggesties voor foto's die je kunt verwijderen. Het gaat vaak om dubbele foto's, of foto's met een lage resolutie. Daar hoef je zelf niet meer naar te zoeken.

: De Google Foto’s Assistent doet onder het kopje ‘opruimen’ zelf regelmatig suggesties voor foto’s die je kunt verwijderen. Het gaat vaak om dubbele foto’s, of foto’s met een lage resolutie. Daar hoef je zelf niet meer naar te zoeken. Google Fotoboeken : Sinds dit jaar kun je direct vanuit Google Foto's een fotoboek laten drukken. We probeerden deze service voor je uit: Google fotoboeken: Een fotoboek gemaakt vanuit Google Foto's.

Google Fotoboeken : Sinds dit jaar kun je direct vanuit Google Foto's een fotoboek laten drukken. We probeerden deze service voor je uit:

Al je foto's bij elkaar

Google Foto's geeft je gratis onbeperkte opslagruimte voor foto's en video's tot 16 megapixel of 1080p. Het idee is dat je al je foto's bij elkaar op 1 plek opslaat, zodat je geen harde schijven, dvd's of iets anders meer nodig hebt. Je hebt alleen een Google-account nodig.

Zijn jouw foto's groter dan 16 megapixel? Dan verkleint Google ze, tenzij je de foto's opslaat in de originele grootte. Dan is de gratis opslagruimte beperkt tot 15 GB.

Je geeft de app toegang tot de foto's op je smartphone en op de computer sleep je je foto's eenvoudig vanuit de verkenner naar photos.google.com.

Hoe werkt Google Foto's?

Google schept zelf orde in jouw fotochaos. We probeerden het in 2015 met recente smartphone-foto's en bijna 3500 foto's uit een fotowedstrijd van 6 jaar geleden. Google heeft tijd nodig, maar komt uiteindelijk met een indrukwekkend resultaat.

Het eerste dat Google Foto's doet, is de foto's op datum sorteren, met de nieuwste bovenaan. Foto's zonder datering staan bij de dag dat je ze uploadt en dat lijk je niet zomaar aan te kunnen passen. In de app kun je heel makkelijk in- en uitzoomen om meer of juist minder foto's te zien. Net zoals je in- en uitzoomt bij een enkele foto.

In eerste instantie vindt Google niet veel van wat we zoeken. Op een later moment vindt Google meer en toont plaatjes van dingen waar je eerder naar zocht. Ook kun je makkelijk doorklikken naar plaatsen waar je foto's maakte. Mits de foto's locatiegegevens bevatten, wat meestal niet het geval bij oudere foto's.

In onderstaand voorbeeld vindt Google de foto's omdat er 'Parijs' in de bestandsnaam staat.



In de dagen die volgen wordt het indrukwekkend. We zien steeds meer resultaten verschijnen bij zoekopdrachten. Google herkent vanzelf fietsen, vogels, eten en allerlei andere dingen. Op een bepaald moment kunnen we ook zoektermen combineren. Met 'vogels texel' vinden we de meeuwen die rond de veerboot vlogen.

Wat kan Google Foto's?

Foto's bewerken: Assistent

Het onderdeel 'Assistent' in Google Foto's begint leeg, maar na verloop van tijd komen er spontaan nieuwe gestileerde foto's, verhalen, animaties en collages in te staan.

Voorbeeld van een automatisch gestileerde foto:

Een gestileerde foto is een foto met een effect. Dat kan een onverwacht leuk plaatje opleveren.

is een foto met een effect. Dat kan een onverwacht leuk plaatje opleveren. Een verhaal is een soort fotoalbum waar je foto's op een speelse manier op een tijdlijn staan. Soms aangevuld met online gevonden foto's van dezelfde locatie. Je kunt makkelijk zelf beschrijvingen en foto's toevoegen of verwijderen.

is een soort fotoalbum waar je foto's op een speelse manier op een tijdlijn staan. Soms aangevuld met online gevonden foto's van dezelfde locatie. Je kunt makkelijk zelf beschrijvingen en foto's toevoegen of verwijderen. Een animatie is een kort filmpje van 2 tot 50 foto's die je vlak na elkaar maakte en erg op elkaar lijken.

is een kort filmpje van 2 tot 50 foto's die je vlak na elkaar maakte en erg op elkaar lijken. Een collage stelt Google samen uit 2 tot 9 foto's.

Voorbeeld van een pagina uit een verhaal:

Je kunt deze creaties opslaan of verwijderen. Je opgeslagen gestileerde foto's en animaties staan onderaan het zoekscherm. Ze worden niet tussen de andere foto's opgeslagen. Verhalen vind je onder 'Collecties'.

Je kunt de 'Assistent' uitzetten, maar niet beïnvloeden hoe vaak hij met iets nieuws komt.

Foto's bewerken: zelf doen

In de app kun je meer doen dan foto's stileren en verhalen, animaties of collages maken. Bijvoorbeeld een filmpje maken met achtergrondmuziek. Selecteer maximaal 50 foto's en kies 'Nieuwe film maken'.

Meerdere foto's selecteren en tegelijk scrollen gaat superhandig door met je vinger over de gewenste foto's te gaan. Vervolgens kun je allerlei aanpassingen doen, het resultaat bekijken en uiteindelijk opslaan en/of delen met anderen.

Album maken, delen en afdrukken

Natuurlijk kun je ook 'gewone' online fotoalbums samenstellen. Via Google Foto’s deel je heel makkelijk een album of je complete bibliotheek met iemand anders. Dat kan vanaf een gekozen datum of voor alle foto’s in de bibliotheek. In het menu ‘albums’ maak je met een paar muisklikken heel snel een nieuw album. Deze albums kun je vanuit de app of website direct tot een echt fotoalbum laten drukken via Google fotoboeken.

Fotoscan

Je kunt via de Google Foto’s-app ook rechtstreeks de Google Fotoscan-app openen. Met die app maak je oude foto’s heel gemakkelijk digitaal. Die digitale foto’s sla je dan weer op in Google Foto’s.

Geen gezichtsherkenning

In sommige andere landen kan Google Foto's ook gezichten herkennen. Zo kun je gemakkelijk een foto van iemand opzoeken. In Nederland is dit niet mogelijk door privacywetgeving.

In landen waar de gezichtsherkenning wel is toegestaan is het ook mogelijk om foto's te delen met de mensen die op die foto's staan. Google Foto's geeft dan geautomatiseerde suggesties om die foto's te delen.

De prijs: gratis informatie voor Google

Google zegt op dit moment dat ze de gegevens die ze over jouw foto's verzamelen niet buiten de Foto's-app gebruiken. Maar Google heeft de kans om nóg nauwkeuriger profielen te maken van alle gebruikers.

Met dit soort informatie is van alles mogelijk, maar Google gebruikt dit tot nu toe vooral om beter gericht advertenties te kunnen verkopen. Kijk dus niet raar op als je op een bepaald moment reclames voorgeschoteld krijgt die wel heel goed passen bij wat jij zoal fotografeert.

Gebruik je Gmail, heb je een Android-telefoon, surf je terwijl je bij Google ingelogd bent (misschien zelfs zonder cookies te wissen)? Dan leert en weet Google veel over je.

Als je ook nog Google Foto’s gebruikt, dan geef je het bedrijf toegang tot nog meer - gedetailleerde en persoonlijke - data. Het wel of niet gebruiken van Google Foto's komt op het volgende neer. Vertrouw je Google? En gun je Google ook het profijt van deze informatie?

