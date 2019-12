Conclusie: snel en simpel een fotoboek maken

Je hebt nog nooit zo snel een fotoboek gemaakt (dat doet Google voor je). Google Fotoboeken is geschikt voor wie heel snel een simpel fotoboek wil maken voor een redelijke prijs. Zodra je meer wil, bijvoorbeeld zelf foto’s bewerken, een creatieve pagina-opmaak of een andere papierkwaliteit, kijk dan verder naar andere opties.

Wat is Google Fotoboeken

Sinds september biedt Google Foto’s de mogelijkheid om fotoboeken af te laten drukken. Je hebt een Gmail-account nodig om van Google Foto’s gebruik te maken. Google Fotoboeken heeft geen eigen website, maar is een functie binnen Google Foto’s. Wanneer je inlogt in Google Foto’s, staat links onderaan de menubalk de optie ‘Fotoboeken’. Het kan zijn dat je deze functie nog niet ziet, de ‘uitrol’ loopt volgens Google geleidelijk.

Let op! Google Foto’s werkt erg makkelijk, maar bedenk wel dat Google tegelijkertijd veel over jou leert. Bedenk zelf of het gebruiksgemak voor jou opweegt tegen het opgeven van veel privé-informatie. Lees er meer over in Google Foto’s: handig, leuk en een beetje eng.

Snel een fotoboek maken

Klik binnen Google Fotoboeken op ‘Een nieuw boek maken’. Selecteer de foto’s of mappen die je wilt gebruiken voor je album. Gebruik de zoekfunctie van Google om binnen je eigen foto’s snel een selectie te maken. Selecteer bijvoorbeeld alle groepsfoto’s, strandfoto’s of alle foto’s die gemaakt zijn in Parijs. Google maakt er vervolgens in een aantal seconden een fotoboek van.

Beperkte mogelijkheden

Het minimale aantal foto’s dat je moet selecteren is 20. Het voorstel van Google kun je aanpassen, maar de mogelijkheden zijn beperkt. Je kunt 1 foto per pagina plaatsen, niet meerdere. Foto’s kunnen in 3 formaten op een pagina komen, meer mogelijkheden zijn er niet. Je kunt tekst bij foto’s plaatsen, maar slechts op 1 plaats en in 1 lettertype. De achtergrondkleur is wit, ook dit is niet te wijzigen. Op de achterkant van het boek wordt het Google Foto’s logo gedrukt en, je raad het vast al, ook dit is niet te wijzigen.

Wanneer je de afdruksoftware van andere aanbieders ingewikkeld vindt, kan Google Fotoboeken in zijn eenvoud een verademing zijn. Vind je het zelf indelen van pagina’s en het plaatsen van meerdere foto’s op een pagina belangrijk voor bijvoorbeeld scrapbooken, dan is Google Foto’s te beperkt voor je.

Prijs aan de hoge kant

Google Fotoboeken zijn er in 2 soorten: een softcover of hardcover in 2 standaardmaten. Keuze in papierkwaliteit is er niet. Wat de verzendkosten zijn, zie je pas wanneer je betaalt. In ons geval € 5,99. Het album wordt in Duitsland afgedrukt. De prijs is in vergelijking tot andere aanbieders iets aan de hoge kant.

Fotoboek met softcover € 12,99 voor 20 pagina's

€ 0,49 per extra pagina, tot een maximum van 100 pagina's

17,8 x 17,8 cm Fotoboek met hardcover € 22,99 voor 20 pagina's

€ 0,69 per extra pagina, tot een maximum van 100 pagina's

22,9 x 22,9 cm Prijzen inclusief btw, exclusief verzendkosten

Kwaliteit voldoende

Het soft- en hardcover fotoboek dat wij bestelden, werd binnen 3 dagen geleverd. Dit is vergelijkbaar met concurrenten. De afdrukkwaliteit van het hardcover fotoboek is, mede door zijn grootte, beter dan de softcover. Foto’s met een te lage resolutie blokkeert de software van Google Fotoboeken tijdens het maken. Let er bij het selecteren van foto’s zelf op of de foto wel voldoende scherp is om af te drukken. Je foto kan namelijk wel een voldoende resolutie hebben, maar toch onscherp zijn. Bij sommige drukkerijen kun je een controle hierop bijkopen, maar bij Google niet. De afdrukkwaliteit is over het algemeen voldoende, maar ook niet meer dan dat. Google Fotoboeken is hiermee geen partij om je trouwalbum bij te laten afdrukken.

