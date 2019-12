Eerste indruk|Oude foto’s inscannen kost veel tijd. Goede alternatieven zijn er eigenlijk niet. Als je de foto’s fotografeert, heb je last van lichtreflecties en moet je vaak achteraf nog bijsnijden. Google speelt daar slim op in met de app Fotoscan. Je kunt razendsnel een digitale versie maken van een oude foto.

Conclusie

In een mum van tijd kun je oude foto’s digitaliseren met Google Fotoscan. De app maakt meerdere foto’s en combineert deze, waarbij hij lichtreflecties vermijdt en het perspectief corrigeert. Dit doet hij redelijk goed. Hij detecteert ook de randen van de foto.

Het is een stuk sneller dan oude foto’s één voor één inscannen, maar vergeleken met de originele foto verlies je wel wat details. Daarnaast is de kwaliteit afhankelijk van de camera op je smartphone of tablet.

Hoe werkt het?

De app is doodeenvoudig. Je houdt je telefoon - in ons geval een iPhone 6 - boven de oude foto. Er wordt dan een foto gemaakt. Vervolgens moet je de telefoon volgens de aanwijzingen op het scherm naar 4 punten manoeuvreren, waar de telefoon ook telkens een foto maakt. Deze 5 foto’s combineert de app, zodat de lichtreflecties als sneeuw voor de zon verdwijnen. Ook wordt het perspectief gecorrigeerd. Het is namelijk best lastig om precies recht boven een foto te hangen. Het duurt een paar seconden en dan is het eindresultaat te bewonderen.

Tips

In onze community hebben we om digitaliseertips gevraagd. Een communitylid gaf ons het advies om de oude foto te fotograferen onder een helder wolkendek. Dat is een goede tip, want het licht beïnvloedt natuurlijk hoe de foto eruit komt te zien. Zo kan kunstlicht het bijvoorbeeld wat gelig laten ogen.

De enige instelling die binnen de app kunt aanpassen is de flitser. Die kan aan of uit. Het is de moeite waard om uit te proberen wat het mooiste resultaat oplevert, dat is afhankelijk van het licht op dat moment. De kleuren van de foto kun je achteraf niet bewerken in Google Fotoscan, maar daar zijn genoeg mogelijkheden voor in de standaard foto-app van de meeste smartphones.

Heb je nog een tip? Laat deze dan achter op onze community!

Resultaat

Over het algemeen waren we tevreden over het eindresultaat. De app creëert snel een redelijke digitale versie. Al gaat het niet altijd goed, soms wordt de foto iets te veel bijgesneden waardoor er delen afvallen. Dit is achteraf eenvoudig te corrigeren in de app. En soms zie je toch nog wat lichtreflecties. In dat geval moet je het even opnieuw doen. Omdat het zo snel gaat, is het niet hinderlijk.

De kwaliteit van de foto is goed genoeg om bijvoorbeeld op Facebook te zetten of om klein uit te printen. Maar vergeleken met de originele foto verlies je wel wat details en soms ogen de foto’s wat lichter. De kwaliteit van het eindresultaat zal ook afhankelijk zijn van de camera van je smartphone.

De snelheid is de kracht van deze gratis app. Maar als je een oude fotocollectie toekomstbestending wilt maken en bewaren in hoge kwaliteit, kun je beter kiezen voor een scanner. Als de oude foto’s zijn kromgetrokken is het resultaat overigens wat minder goed. Een scanner die ze platdrukt is dan handig.

En dan?

De foto’s kun je gewoon opslaan op je telefoon, maar ook in Google Foto’s. Google hoopt waarschijnlijk op het tweede, zodat ze de foto’s kunnen analyseren en mogelijk het profiel over jou als gebruiker nog nauwkeuriger te maken.

