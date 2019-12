Eerste indruk|Lightroom 6 is fotosoftware voor mensen die regelmatig grote hoeveelheden foto's te verwerken hebben. Het kost wat tijd en moeite om het programma goed te leren kennen. Maar als fotografie een serieuze hobby van je is, dan is Lightroom 6 zeker de moeite waard.

Adobe Photoshop Lightroom 6: review

Conclusie

Lightroom 6 vergemakkelijkt het beheren en bewerken van grote fotoverzamelingen enorm. Maar het kost wat tijd en moeite om het programma goed te leren kennen. Als fotografie een hobby is, waar je graag tijd in investeert, dan is Lightroom 6 zeker de moeite waard.

Voor beginners is er duidelijke uitleg bij belangrijke onderdelen en er zijn instructievideo’s op de site van Lightroom. Helaas zijn de filmpjes alleen in het Engels. Heb je Lightroom 5 dan kun je upgraden voor €75; of dat de moeite waard is hangt af van je fotografievoorkeuren.

We probeerden Lightroom 6 voor de Mac. In onze review van Lightroom 5 leggen we de basis van het programma uit. In deze review richten we ons op 3 belangrijke nieuwe functies: HDR-foto's, panoramafoto's en gezichtsherkenning.

HDR-foto’s

In Lightroom 6 kun je nu ook HDR-foto’s maken. HDR staat voor High Dynamic Range en dat betekent dat je foto (heel) veel meer details heeft dan een normale foto. HDR bereik je door foto’s van verschillende belichtingen samen te voegen. Het resultaat kan erg fraai uitpakken.

Het samenvoegen van de verschillende bestanden gaat erg makkelijk en het bewerken van je nieuwe beeld ook. Handig is dat je nieuwe bestand automatisch de term 'HDR' krijgt in de bestandsnaam. Zo is het makkelijk weer terug te vinden.

Panoramafoto’s

Elke camera en smartphone heeft tegenwoordig een panoramafunctie. Erg uniek of spannend is de panoramafunctie in Lightroom 6 dus niet. Het grote voordeel is dat je losse foto’s van hoge kwaliteit (bijvoorbeeld RAW) kunt samenvoegen. Dat gaat ongeveer zoals bij HDR-foto’s. Ook hierbij selecteer je een aantal geschikte foto’s en klik je simpelweg op ‘samenvoegen’ in het menu.

Je kunt kiezen voor de automatische stand en met de hand kiezen voor een bolvorm, cilindervorm of het perspectief aanpassen. Door de vinkjes aan en uit te zetten kun je bekijken welke optie het beste past bij je foto’s. Het uiteindelijke resultaat is een nieuwe foto die je naar wens verder kunt bewerken.

Gezichtsherkenning

In Lightroom 6 kun je personen op foto’s kenmerken met gezichtsherkenning. Dit kon al langer bij Adobe Photoshop Elements en nu dus ook in Lightroom. Het is erg handig om uit een grote fotocollectie met een paar klikken personen tevoorschijn te toveren. Om dit te doen gebruikt Lightroom speciale software die gezichten kan herkennen.

Hoe werkt het?

Als je voor de eerste keer opdracht geeft gezichten te herkennen, krijg je een overzicht met uitsnedes van de personen op je foto’s. Gelijkende foto’s worden bij elkaar gezet. Bij elke foto kun je een naam invullen. Na het ingeven van de naam registreert Lightroom de persoon en geeft het vervolgens naamsuggesties bij andere, gelijkende foto’s. Door foto’s te slepen naar het ‘naam’-mapje heb je zo in een handomdraai een complete personencollectie.

Meer over fotografie:

Wat is Adobe Photoshop Lightroom 6?

Met Adobe Photoshop Lightroom 6 kun je een fotocollectie beheren en bewerken. Het programma is vooral interessant als je regelmatig grote hoeveelheden foto’s te verwerken hebt.

Lightroom wordt veel gebruikt door professionals en gevorderde hobbyisten, maar is ook de moeite waard voor gewone fotoliefhebbers. Het programma vergt in het begin flink wat oefening, maar op den duur kan het je veel tijd besparen.

Foto's bewerken

Met Lightroom zet je RAW-bestanden om naar foto’s en kun je ze bewerken en beheren. Veel bewerkingen zijn toe te passen op meerdere foto’s tegelijk. Ook fijn is dat je elke handeling weer ongedaan kunt maken. Je bewerkingen worden los van je originele foto opgeslagen. Dat biedt ruimte om te experimenteren.

Let op: met Lightroom kan heel veel, maar werken in lagen en in een foto tot in detail bewerken gaat niet. Daarvoor moet je Photoshop hebben.

Lightroom 6 is geschikt voor pc’s met Windows (vanaf Windows 7) en Mac OS X (10.8 en nieuwer).

Nieuwe functies Lightroom 6

• Eenvoudig HDR-afbeeldingen maken.

• Superbrede scènes met verbluffende panorama's maken.

• Snellere prestaties verkrijgen.

• Eenvoudig foto's van specifieke personen terugvinden dankzij gezichtsherkenning.

• Diapresentaties maken met stilstaande beelden, muziek en effecten.

• Op HTML5 gebaseerde webgalerieën maken.

• Betere controle op filters verkrijgen met het Filterpenseel.

(bron: Adobe website)

Losse prijs of abonnement

Lightroom 6 is los te koop voor €132 of €75 als je upgrade van Lightroom 5. Het is ook mogelijk om een abonnement te nemen.

Met het Creative Cloud fotografie abonnement heb je vanaf €12,09 per maand (jaarabonnement) toegang tot onder meer Lightroom en Photoshop. Lightroom is dan toegankelijk vanaf pc's en Mac's, maar ook via iOS en Androidtelefoons en -tablets. Ook krijg je alle relevante updates.

Met een abonnement van €24,19 per maand krijg je ook 20 GB cloudopslag en toegang tot onder meer Illustrator. Een nadeel is dat als je het abonnement opzegt, je geen toegang meer hebt tot je programma's en bestanden.