Zelf foto's printen of laten afdrukken door een fotocentrale?

Zelf foto's afdrukken

Met een inkjetprinter kun je thuis prima zelf foto's afdrukken. Een voordeel is natuurlijk dat de foto vrijwel direct klaar is. Bij een fotocentrale moet je een uur tot enkele dagen wachten. Let erop dat een fotocentrale altijd goedkoper is wanneer je veel foto's wilt printen.

Bij een inkjetprinter is het belangrijk om fotopapier te gebruiken. Dan krijg je mooie kwaliteit foto's. Met gewoon kopieerpapier worden foto's zelden mooi. Laserprinters zijn niet geschikt om foto's af te drukken, die worden dof en vaal.

Printertest

In onze printertest testen we de kwaliteit van foto's op fotopapier en gewoon papier.

Het merendeel van de printers maakt goede tot zeer goede foto's op fotopapier.

Op normaal papier zijn dat er maar een handvol.

Enkele printers van Canon en Epson scoren het best.

Het afdrukken van een foto op A4-formaat duurt gemiddeld zo'n 3 minuten.

De snelste printers zijn van Brother en Canon, die een kleine 2 minuten nodig hebben.

Epson printers zijn het langzaamst, met als toppunt de printers uit de Expression Home-serie, die meer dan 6 minuten nodig hebben.

Foto's afdrukken bij een fotocentrale

Je kunt foto's ook laten afdrukken bij een fotocentrale. Dit kan bijvoorbeeld via Kruidvat of Hema, maar er zijn talloze aanbieders. Je kunt foto's afdrukken in veel verschillende maten, vanaf 10 bij 13 centimeter.

Als je meerdere foto's wilt afdrukken, is dit een stuk goedkoper dan zelf foto's afdrukken met je eigen printer. Hoe meer foto's je afdrukt, hoe goedkoper ze per stuk zijn. Hou wel rekening met verwerkingskosten (meestal zo'n €2) en eventuele bezorgkosten.

Verwerking

De verwerking duurt meestal 2 werkdagen, maar sommige fotocentrales hebben een spoedservice waarmee je na een uur je foto's kunt ophalen. In sommige winkels staat ook een fotokiosk. Hiermee kun je direct je foto's afdrukken. Je neemt een usb-stick of geheugenkaart met daarop je foto's mee naar te winkel. Dit is per foto wel iets duurder.

Andere mogelijkheden bij de fotocentrale

Groot formaat

Foto's afdrukken op een groter formaat kan ook. Een foto op A4-formaat kost zo'n €1,50. Dit is vergelijkbaar met de kosten van inkt en fotopapier in een inkjetprinter. Maar er zijn veel meer maten mogelijk, tot posters van wel 100 bij 150 centimeter. Ook vergrotingen zijn meestal binnen 2 werkdagen klaar, alleen de zeer grote formaten hebben wat meer tijd nodig.

Een fotoboek maken

Je hoeft geen losse foto's meer af te drukken om ze zelf in een fotoalbum te plakken. Je kunt ook digitaal een fotoalbum maken. Met een speciaal fotoboekprogramma kun je zelf digitale foto's plaatsen en indelen. Als het af is, bestel je het boek via de software. De afdrukcentrale print je boek en levert het desgewenst thuis af.

Er zijn veel aanbieders van fotoboeken, allemaal met hun eigen aanbod aan formaten, opties en bijbehorende prijzen.

Foto's aan de muur

Je kunt een foto laten vergroten en in een mooie lijst aan de muur hangen. Maar er zijn tal van andere opties. De bekendste is een afdruk op canvas, maar je kunt ook foto's laten afdrukken op plexiglas, aluminium-dibond en kunststof.

Fotocadeaus

Een originele manier om een mooie foto uit te lichten zijn fotocadeaus. Er zijn ontelbaar veel mogelijkheden met je foto's. Leuk zijn de verjaardagskalenders en agenda's, waarin je elke maand jouw eigen foto's ziet terugkomen. Je kunt via fotocentrales ook persoonlijke wenskaarten maken met je eigen foto erop. Maar het kan gekker: mokken, tassen, klokken, broodtrommels, puzzels, telefoonhoesjes, kookshorts.. Noem maar op. Zulke fotocadeaus hebben vaak een levertijd van 5 tot 10 werkdagen.

