Andre van Zwet Expert ElektronicaBijgewerkt op:10 januari 2022
Het maken van een fotoboek is een mooie manier om nog eens na te genieten van mooie herinneringen. Een fotoalbum maakte je vroeger door je foto's af te drukken en in een album te plakken. Nu doe je dat meestal digitaal. Het boek wordt dan in elkaar gezet in een afdrukcentrale. Enkele dagen later wordt het in een stevige kartonnen verpakking thuisbezorgd. Of je kunt het fotoboek afhalen in de winkel.
Fotoboeken zijn er in vele soorten en formaten. De meeste mensen kiezen daarbij voor een kaft met een eigen foto. Een linnen of (kunst)leren kaft is ook mogelijk. De papierkeuze van het binnenwerk bepaalt de uitstraling. Je kunt kiezen voor mat, glanzend of echt fotopapier.
Er zijn veel verschillende aanbieders van fotoboeken. Hebben twee verschillende aanbieders vrijwel dezelfde software? Dan kun je ervan uitgaan dat de fotoboeken in dezelfde afdrukcentrale gemaakt worden. Toch zijn er verschillen. Onder andere in de keuze van achtergronden, prijzen, aanbiedingen en productaanbod.
Het maken van een fotoboek gaat in een aantal stappen:
Lees ons uitgebreide stappenplan: Hoe maak je een fotoboek?