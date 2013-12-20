Waarom een fotoboek?

Het maken van een fotoboek is een mooie manier om nog eens na te genieten van mooie herinneringen. Een fotoalbum maakte je vroeger door je foto's af te drukken en in een album te plakken. Nu doe je dat meestal digitaal. Het boek wordt dan in elkaar gezet in een afdrukcentrale. Enkele dagen later wordt het in een stevige kartonnen verpakking thuisbezorgd. Of je kunt het fotoboek afhalen in de winkel.

Veel keuze

Fotoboeken zijn er in vele soorten en formaten. De meeste mensen kiezen daarbij voor een kaft met een eigen foto. Een linnen of (kunst)leren kaft is ook mogelijk. De papierkeuze van het binnenwerk bepaalt de uitstraling. Je kunt kiezen voor mat, glanzend of echt fotopapier.

Er zijn veel verschillende aanbieders van fotoboeken. Hebben twee verschillende aanbieders vrijwel dezelfde software? Dan kun je ervan uitgaan dat de fotoboeken in dezelfde afdrukcentrale gemaakt worden. Toch zijn er verschillen. Onder andere in de keuze van achtergronden, prijzen, aanbiedingen en productaanbod.

Tips

Verkopers van fotoboeken adverteren met uiteenlopende prijzen. Voor een standaard A4 hardcover fotoboek van ongeveer 26 bladzijden betaal je meestal rond de €25 tot €30, al kunnen de prijzen erg verschillen per aanbieder.

Kijk voor je begint aan het maken van een fotoboek of er ergens een aanbieding is. Zo is vaak minstens 20% te besparen.

Prijzen stijgen vooral door het toevoegen van extra pagina's of het veranderen van formaat. Meestal is een fotokaft inbegrepen, maar soms betaal je ook daar extra voor.

Let bij de aanschaf op minder zichtbare kosten, zoals verzend- en verwerkingskosten en btw. Bij de meeste verkopers staat de prijs in beeld tijdens het ontwerpen in het fotoboekprogramma.

Bij sommige aanbieders kun je het boek afhalen in de winkel. Dat scheelt een paar euro verzendkosten.

Ben je niet tevreden met het fotoboek? Neem dan contact op met de aanbieder. Je krijgt vaak je geld terug of een gratis nieuw fotoboek.

Hoe maak je een fotoboek?

Het maken van een fotoboek gaat in een aantal stappen:

Fotoboek kiezen Fotoboekprogramma kiezen Foto's uitzoeken en bewerken Foto's in de lay-out plaatsen Achtergronden en teksten toevoegen Controleren Bestellen

Lees ons uitgebreide stappenplan: Hoe maak je een fotoboek?

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