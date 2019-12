Waarom een fotoboek?

Het maken van een fotoboek is een mooie manier om nog eens na te genieten van mooie herinneringen. Een fotoalbum maakte je vroeger door je foto's af te drukken en in een album te plakken. Nu doet men dat meestal digitaal. Het boek wordt dan in elkaar gezet in de afdrukcentrale. Enkele dagen later wordt het in een stevige kartonnen verpakking thuisbezorgd of kun je het fotoboek afhalen in de winkel.

Veel keuze

Fotoboeken zijn er in vele soorten en formaten. De meeste mensen kiezen daarbij voor een kaft met een eigen foto, maar een linnen of (kunst)lederen kaft is ook mogelijk. De papierkeuze van het binnenwerk bepaalt de uitstraling. Je kunt kiezen voor mat, glanzend of echt fotopapier.

Er zijn veel verschillende aanbieders van fotoboeken. Toch zijn er maar een paar afdrukcentrales waar de fotoboeken gemaakt worden. Zo produceert Cewe Color fotoboeken voor Albert Heijn, Kruidvat en veel andere aanbieders.

Als 2 verschillende aanbieders vrijwel dezelfde software hebben, kun je er van uitgaan dat de fotoboeken in dezelfde afdrukcentrale gemaakt worden. Toch zijn er verschillen, onder andere in de keuze van achtergronden, prijzen, aanbiedingen en productaanbod.

Tips

In 2015 onderzochten we fotoboeken die je online kunt bestellen. Omdat de afdrukcentrale bij veel aanbieders niet meer hetzelfde is, zijn de resultaten verouderd. Alle bestelde fotoboeken scoorden destijds een voldoende.

Verkopers van fotoboeken adverteren met uiteenlopende prijzen. Voor een standaard A4 hardcover fotoboek van ongeveer 26 bladzijden betaal je meestal rond de €25 tot €30, al kunnen de prijzen erg verschillen per aanbieder.

Prijzen stijgen vooral door het toevoegen van extra pagina's of het veranderen van formaat. Meestal is een fotokaft inbegrepen, maar soms betaal je ook daar extra voor.

Let bij de aanschaf op minder zichtbare kosten, zoals verzend- en verwerkingskosten en belasting op toegevoegde waarde (btw). Bij de meeste verkopers staat de prijs in beeld tijdens het ontwerpen in het fotoboekprogramma.

Kijk voor je begint aan het maken van een fotoboek of er ergens een aanbieding is. Zo is vaak minstens 20% te besparen.

Bij sommige aanbieders kun je het boek afhalen in de winkel; dat scheelt een paar euro verzendkosten.

Ben je niet tevreden met het fotoboek? Schroom dan niet contact op te nemen met de aanbieder. Je krijgt vaak je geld terug of een gratis nieuw fotoboek.

Hoe maak je een fotoboek?

Het maken van een fotoboek gaat in een aantal stappen:

Fotoboek kiezen Fotoboekprogramma kiezen Foto's uitzoeken en bewerken Foto's in de lay-out plaatsen Achtergronden en teksten toevoegen Controleren Bestellen

Lees ons uitgebreide stappenplan: Hoe maak je een fotoboek?

Lees ook: