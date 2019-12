Hoe maak je een fotoboek?

Het maken van een fotoboek doe je in 7 stappen. Je kiest formaat, papiersoort en fotoboekprogramma. Daarna start je met ontwerpen. We behandelen de stappen één voor één. Enige dagen na het bestellen ontvang je het boek thuis of kun je het ophalen in de winkel.

Wil je algemene informatie over fotoboeken? Lees ook onze pagina Fotoboeken.

Stap 1: fotoboek en papiersoort kiezen

Fotoboeken zijn er in vele formaten, zo klein als een ansichtkaart en zo groot als een dienblad. Je kunt kiezen tussen staande, liggende of vierkante albums. Voor het paginagroot afdrukken van foto's kan het handig zijn om te kiezen voor een formaat dat aansluit bij de lengte-breedteverhouding van de foto's. Dan worden er geen randen van je foto afgesneden en zijn er ook geen extra witranden te zien.

Kaft kiezen

De meeste mensen kiezen voor een kaft met een eigen foto, maar een linnen of (kunst)lederen kaft is ook mogelijk. Vergelijk zelf de mogelijkheden en vind je eigen favoriet. Ga naar de website van de aanbieder en zoek daar het boek uit dat je wilt maken. Let op: de naam van het fotoboektype is niet altijd hetzelfde op de website en in de software.

Fotopapier of normaal papier

De papierkeuze bepaalt de uitstraling. Je kunt kiezen voor mat of glanzend papier en zelfs voor echt fotopapier. Bij normaal papier worden de foto's geprint, bij fotopapier worden ze ontwikkeld.

Verschil in kleuren en lichtreflectie

Bij afdrukken op normaal papier worden de foto's opgebouwd uit kleine puntjes van verschillende kleuren inkt. Die puntjes vormen een zichtbaar patroon. Dat valt vooral op in kleurvlakken. Zie de detailfoto hieronder. Bij foto's op echt fotopapier is het beeld vloeiender en is er geen raster te zien. Ook de reflectie van het licht is anders en dat geeft de fotoboeken een andere uitstraling. Fotopapier heeft een parelachtige glans en is veel gevoeliger voor de richting waarin het licht op het boek valt. Normaal papier heeft hier veel minder last van.

Dikke pagina's bij fotopapier

Omdat fotopapier eenzijdig ontwikkeld wordt, plakken ze in de centrale 2 pagina's met de ruggen tegen elkaar. Dat zorgt voor dikke en stevige dubbelzijdige pagina's. De linker- en rechterpagina zijn van één vel papier en daardoor lopen de foto's mooi door. Panorama's komen op deze manier mooi uit. Door de manier van inbinden vallen fotoboeken met fotopapier plat open. Bij boeken met normaal papier bollen de pagina's meer op.

Het nadeel van het dikkere fotopapier is dat er minder pagina's in een boek passen. Als je een boek wilt maken met meer dan 80 pagina's, kun je dus beter een boek met normaal papier bestellen. Wil je flexibel zijn in het aantal pagina's, kies dan voor een boek waarbij je pagina's per set van 2 kunt toevoegen. Dit is niet bij alle aanbieders mogelijk.

Kies formaat en papier voordat je gaat ontwerpen

Bij de meeste aanbieders kun je na het ontwerpen van het boek nog kiezen tussen matte of glanzende afdrukken, beide op normaal papier. Als je wisselt naar fotopapier, moet je bij sommige aanbieders het boek opnieuw ontwerpen. Kies daarom je formaat en papiersoort voordat je begint met het ontwerp.

Milieuvriendelijkheid

Boeken met normaal papier worden bij een aantal aanbieders geprint op duurzaam FSC-papier. Ook kunnen drukcentrales gebruik maken van milieuvriendelijke inkt. Met milieuvriendelijke inkt gedrukte fotoboeken op FSC-papier zijn beduidend minder belastend voor het milieu dan fotoboeken op fotopapier.

Stap 2: fotoboekprogramma kiezen

Het maken van een fotoboek doe je in een fotoboekprogramma. Dit programma kun je gratis downloaden vanaf de website van de aanbieder óf je maakt het fotoboek direct in de webbrowser met een zogenaamde online-applicatie. Alleen bij Apple is het programma iPhoto voorgeïnstalleerd op Mac-computers. Sommige aanbieders hebben voor elk boektype een apart programma.

Offline-programma

Een offline-programma kun je downloaden van de website van de aanbieder. Na installatie kun je direct aan de slag. Je hebt geen internetverbinding nodig om met het programma te werken. Het uploaden en bestellen van het fotoboek gaat wel via internet. Offline-programma's hebben doorgaans meer mogelijkheden dan de online-applicaties en bieden meer gebruiksgemak.

Online-applicatie

Met een online-applicatie kun je direct in de webbrowser je fotoboek ontwerpen. Je hoeft hiervoor niets te installeren en je kunt je gemaakte fotoboek vanaf elke gewenste computer openen. Je hebt er vaak Adobe Flash Player voor nodig. Dat is een extra toevoeging voor je webbrowser. Krijg je een melding dat dit niet op je computer zit, dan kun je het eenvoudig zelf installeren. Het nadeel van een online-applicatie is dat je eerst foto's naar de dienst moet uploaden (importeren) voordat je aan de slag kunt. De snelheid waarmee dat gaat is afhankelijk van de snelheid van je internetverbinding.

Stap 3: foto's uitzoeken en bewerken

Het maken van een mooi fotoboek begint met het maken van een goede fotoselectie. Dat kan een hele klus zijn, want het maken van foto's met een digitale camera gaat zo gemakkelijk dat er al gauw honderden foto's zijn om uit te kiezen. Is het weggooien van foto's lastig? Doe het dan andersom en kies de mooiste uit. Sommige fotoboekprogramma's hebben speciale functies voor het selecteren van foto's. Je kunt dan bijvoorbeeld al je foto's een waardering in sterren geven voor je begint met het maken van je fotoboek.

Het bewerken van foto's gaat in de meeste fotoboekprogramma's niet zo goed. De mogelijkheden zijn beperkt en vaak is het effect van de mogelijke fotobewerkingen teleurstellend. Alleen Apple's iPhoto blinkt uit in fotobewerkingsmogelijkheden. Daarom kun je beter foto's bewerken in een ander programma.

Stap 4: foto's in de lay-out plaatsen

Als je je fotoboek automatisch laat vullen met foto's, heb je alvast een opzetje waarmee je kunt beginnen. Afhankelijk van de mogelijkheden kun je het gemiddelde aantal foto's per pagina en het gewenste aantal pagina's instellen. De foto's worden meestal in chronologische volgorde geplaatst.

Voor een echt mooi album moet je zelf aan de slag. Sleep de gewenste lay-out op een pagina en sleep je favoriete foto's in de lay-out. De meest geslaagde foto's zet je het grootst in het fotoboek. De rest van het boek vul je met leuke herinneringen. Als toevoeging op een vakantie-fotoboek kun je landkaarten, (ingescande of gefotografeerde) toegangsbewijzen en ansichtkaarten toevoegen.

Stap 5: achtergronden en teksten toevoegen

Er zijn verschillende mogelijkheden voor achtergronden. Meestal is de standaard-achtergrond wit, maar je kunt vaak ook een andere achtergrondkleur kiezen. Daarnaast zijn er in de meeste programma's diverse thema-achtergronden of je kunt een eigen foto als achtergrond gebruiken, eventueel vervaagd. Ook kun je je fotoboek aankleden met kaders, sjablonen en vrolijke tekeningen. De mogelijkheden voor het toevoegen van teksten zijn vaak wat beperkt. Zo is het meestal niet mogelijk om teksten met verschillende lettertypes in één tekstvak te zetten.

Stap 6: controleren

Wanneer je fotoboek af is, controleer je het op fouten. Veel programma's helpen hierbij door voor het bestellen te controleren op veelvoorkomende fouten. Bekijk je fotoboek op zo groot mogelijk formaat. Controleer dan:

of alle foto's goed zijn uitgelijnd;

of alle pagina's gevuld zijn met foto's;

of je alle foto's geplaatst hebt die je wilde plaatsen;

of er geen belangrijke delen van foto's buiten de paginarand vallen;

of er geen ongewenste randjes zitten tussen de foto en de paginarand;

of er foto's van te lage kwaliteit zijn.

Heb je foto's van een lage kwaliteit? Zet deze kleiner op de pagina of vervang ze door foto's van betere kwaliteit. Controleer daarna bij teksten:

of er spelfouten zijn;

of er teksten buiten de tekstvakken vallen;

of er een titel staat op de kaft;

of er bedrukking staat op de rug van het fotoboek.

Stap 7: bestellen

Wanneer je tevreden bent over je fotoboek, kun je het bestellen. Bij offline-programma's moet je het gemaakte fotoboek dan nog uploaden. Bij een online-applicatie kun je direct bestellen. Volg hiervoor de stappen op het scherm.

De prijs staat bij de meeste programma's altijd zichtbaar in beeld. Zodra je gaat bestellen, komen er nog verzendkosten en verwerkingskosten bij. Afrekenen gaat meestal met een creditcard of via iDeal. Een bankoverschrijving of een eenmalige machtiging is soms ook mogelijk.

Bij het afrekenen geef je een verzendadres door of je kiest voor afhalen in een bepaalde winkel. Enige dagen later ligt het fotoboek in een stevige kartonnen verpakking op de mat. Bij afhalen in de winkel krijg je per e-mail een bevestiging wanneer je het fotoboek kunt ophalen.