Camera-reparatie

Wat kun je zelf doen?

Op de pagina camera-onderhoud lees je wat je kunt doen om problemen te voorkomen.

Probeer eerst of je het probleem kunt oplossen met deze 3 tips:

Zet je camera terug naar de fabrieksinstellingen .

. Haal de accu een tijdje uit de camera en stop er een volle accu in. Laad de lege accu op in een externe lader.

een tijdje uit de camera en stop er een volle accu in. Laad de lege accu op in een externe lader. Maak de contactpuntjes van bijvoorbeeld de sd-kaartlezer schoon.

Is het probleem nog niet opgelost? Voer dan een test uit met een andere lens, een andere accu of een andere geheugenkaart. Of zet de camera in een andere stand, bijvoorbeeld handmatig.

Zelf repareren

Bij minder complexe problemen, kun je het zelf proberen te verhelpen. Op internet vind je instructies voor reparatie en kun je onderdelen bestellen. Een populaire website is iFixit.com. Een voorbeeld van een onderdelenwinkel is Nikon Service Point. De complexiteit van reparaties verschilt per camera en per probleem.

Wat kan een reperateur voor je doen?

Een reparateur zal eerst een diagnose stellen en een offerte uitbrengen. Daarvoor betaal je onderzoekskosten, variërend van zo'n €20 tot €70, afhankelijk van het type camera en de reparateur. Deze onderzoekskosten krijg je terug als je akkoord gaat met de prijsopgaaf voor de reparatie of als je afstand doet van je defecte camera.

Spreek altijd een prijsplafond af in geval van eventuele onvoorziene werkzaamheden. Je kunt je camera langsbrengen of per post versturen. In dat laatste geval betaal je de kosten voor een goede verpakking en voor het heen- en terugsturen.

Een aantal werkzaamheden die een reparateur voor je kan uitvoeren zijn:

De geheugenkaart-sleuf vervangen of repareren.

De sluiter vervangen.

Een kapot scherm vervangen.

De belichting, sluitertijd en kleuren afregelen.

Vuiltjes verwijderen van de beeldsensor .

. De camera en objectieven afregelen bij problemen met scherp stellen.

afregelen bij problemen met scherp stellen. Val- en stootschade van je camera of objectief herstellen.

Het is gebruikelijk dat je 3 tot 12 maanden garantie krijgt op de uitgevoerde reparatie. De reparatie is zinvol als de totale reparatiekosten niet hoger zijn dan de dagwaarde van je camera. Anders kun je je camera beter vervangen. Kijk eens op Marktplaats zodat je een idee krijgt van de dagwaarde van je camera.

Garantie

Als je camera binnen de garantieperiode stuk gaat, bekijk dan eerst welke garantie wordt gegeven. Onder de wettelijke garantie heb je recht op een deugdelijk product.

Check je recht op garantie! Is jouw aankoop onlangs stuk gegaan en ben je benieuwd of je nog recht hebt op garantie? In een paar eenvoudige stappen weet je snel wat je garantierecht is én hoe je dat kunt halen! Naar de Garantiechecker

Kijk ook naar de garantievoorwaarden. Bij camera's valt val-, vocht- en zandschade en schade door geforceerd gebruik meestal niet onder de garantie bijvoorbeeld.

Ga altijd naar de verkoper van je camera, daar heb je namelijk een koopovereenkomst mee gesloten. De verkoper zal je camera (laten) repareren of vervangen. Kom je er met de verkoper niet uit? Bekijk dan je rechten en mogelijkheden binnen de garantietermijn.

Reisverzekering

Tijdens een reis kun je mogelijk aanspraak maken op je reisverzekering voor reparatie. De dekking voor camera's verschilt wel bij reisverzekering.

Recyclen

Kan je camera niet meer gerepareerd worden, dan kan hij nog wel gerecyceld worden. Zo worden giftige stoffen veilig afgevoerd. Van de grondstoffen kunnen nieuwe dingen worden gemaakt.

Lever je camera in via de gemeente of winkel. Zo kan hij gerecyceld worden.

Losse cameralenzen gaan vaak langer mee dan de body van de camera. Je kunt de lens of lenzen van de camera misschien nog tweedehands verkopen via Marktplaats.

Een winkel moet je oude apparaat innemen als je er een vergelijkbaar nieuw apparaat koopt. Grotere elektronicazaken moeten kleine apparaten (tot 25x25x25cm) ook innemen als je geen nieuw apparaat koopt.

6000 andere winkels (supermarkten, bouwmarkten, tuincentra) hebben inleverbakken. Op watismijnapparaatwaard.nl staan inzamelpunten in jouw buurt. Let op: betaal de winkel nooit een extra bedrag om je apparaat in te kunnen inleveren.

