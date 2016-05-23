Camera-reparatie

Wat kun je zelf doen?

Op de pagina camera-onderhoud lees je wat je kunt doen om problemen te voorkomen.

Probeer eerst of je het probleem kunt oplossen met deze 3 tips:

Zet je camera terug naar de fabrieksinstellingen .

. Haal de accu een tijdje uit de camera en stop er een volle accu in. Laad de lege accu op in een externe lader.

een tijdje uit de camera en stop er een volle accu in. Laad de lege accu op in een externe lader. Maak de contactpuntjes van bijvoorbeeld de sd-kaartlezer schoon.

Is het probleem nog niet opgelost? Voer dan een test uit met een andere lens, een andere accu of een andere geheugenkaart. Of zet de camera in een andere stand, bijvoorbeeld handmatig.

Garantie op je camera

Als je camera binnen de garantieperiode stuk gaat, bekijk dan eerst welke garantie wordt gegeven. Onder de wettelijke garantie heb je recht op een deugdelijk product.

Kijk ook naar de garantievoorwaarden. Meestal valt valschade, vochtschade en zandschade en schade door geforceerd gebruik niet onder de garantie.

Reisverzekering

Tijdens een reis kun je mogelijk aanspraak maken op je reisverzekering voor reparatie. De dekking voor camera's verschilt wel bij reisverzekering.

Repareren buiten de garantie

Zelf repareren

Bij minder complexe problemen, kun je het zelf proberen te verhelpen. Op internet vind je instructies voor reparatie en kun je onderdelen bestellen. Een populaire website is iFixit.com. Een voorbeeld van een onderdelenwinkel is Nikon Service Point. De complexiteit van reparaties verschilt per camera en per probleem.

Wat kan een reparateur voor je doen?

Een reparateur zal eerst een diagnose stellen en een offerte uitbrengen. Daarvoor betaal je onderzoekskosten. Dat variëert van zo'n €20 tot €70, afhankelijk van het type camera en de reparateur. Deze onderzoekskosten krijg je terug als je akkoord gaat met de prijsopgaaf voor de reparatie. Of als je afstand doet van je defecte camera.

Spreek altijd een prijsplafond af in geval van eventuele onvoorziene werkzaamheden. Je kunt je camera langsbrengen of per post versturen. In dat laatste geval betaal je de kosten voor een goede verpakking en voor het heen- en terugsturen.

Een aantal werkzaamheden die een reparateur voor je kan uitvoeren zijn:

De geheugenkaart-sleuf vervangen of repareren.

De sluiter vervangen.

Een kapot scherm vervangen.

De belichting, sluitertijd en kleuren afregelen.

Vuiltjes verwijderen van de beeldsensor .

. De camera en objectieven afregelen bij problemen met scherp stellen.

afregelen bij problemen met scherp stellen. Val- en stootschade van je camera of objectief herstellen.

Het is gebruikelijk dat je 3 tot 12 maanden garantie krijgt op de uitgevoerde reparatie. De reparatie is zinvol als de totale reparatiekosten niet hoger zijn dan de dagwaarde van je camera. Anders kun je je camera beter vervangen. Kijk eens op Marktplaats zodat je een idee krijgt van de dagwaarde van je camera.

Camera recyclen

Kan je camera niet meer gerepareerd worden, dan kan hij nog wel gerecyceld worden. Zo worden giftige stoffen veilig afgevoerd. Van de grondstoffen kunnen nieuwe dingen worden gemaakt.

Lever je camera in via de gemeente of winkel. Zo kan hij gerecyceld worden.