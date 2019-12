Camera-onderhoud

Stof en vuil op je camera

Berg de camera op in een hoesje of cameratas om deze zoveel mogelijk te beschermen tegen stof en vuil. Maak de hoes of tas zo nu en dan ook van binnen schoon. Naar het strand geweest? Maak dan de tas gelijk schoon.

Maak de camerabehuizing schoon met een droog microvezeldoekje (brillendoekje). Indien nodig bevochtig je deze met wat water. Je vindt microvezeldoekjes ook in de fotozaak. Gebruik geen vochtige doekjes van de drogist.

Verwijder zandkorrels op de camera zo snel mogelijk. Als de korrels tussen bewegende delen van de lens komen kan dit leiden tot schade. Wees voorzichtig en gebruik bijvoorbeeld een wattenstaafje, zodat je de lens of het display niet beschadigt.

Lens schoonmaken

Maak een lens en zoeker schoon met een microvezeldoekje.

Blaas stof weg met een blaasborsteltje.

Gebruik voor hardnekkig vuil een paar druppels lensreinigingsmiddel. Dit koop je bij een fotozaak of op internet. Doe de vloeistof niet rechtstreeks op de lens, maar eerst op een microvezeldoekje. Wrijf vervolgens met zachte, ronddraaiende bewegingen over de lens.

Meestal heeft een beetje stof in de lens geen effect op de foto. Komt er stof of vuil binnen de lens op het optische oppervlak? Laat dan de lens reinigen door bijvoorbeeld een servicecenter van de fabrikant. Hier moet je waarschijnlijk wel voor betalen.

Lens verwisselen: voorkom stof in de camera

Tijdens het wisselen van de lens kunnen er stof- of vuildeeltjes op de beeldsensor terecht komen. Je kunt dit zo goed mogelijk voorkomen:

Schakel de camera uit voor het wisselen van de lens.

Wissel de lens in een situatie met zo min mogelijk stof en vuil.

Houd de opening van de camera en de open zijde van de lens naar beneden als je wisselt.

Zorg dat lens en body zo kort mogelijk ‘open’ zijn.

Berg lenzen op met een lensdop en gebruik voor de body ook een dop als er geen lens op zit.

Beeldsensor reinigen

Is de lens schoon, maar zie je op al je foto’s op een bepaalde plek dezelfde vlekjes? Dan zitten er waarschijnlijk stofdeeltjes op de sensor. Soms kun je met de standaard reinigingsprocedure van je camera de sensor weer schoon krijgen. Je vindt de reinigingsfunctie meestal in het menu. Is dit niet voldoende, dan kun je een blaasbalgje of een speciaal reinigingsborsteltje gebruiken. Ga voorzichtig te werk want de sensor is makkelijk te beschadigen.

Op de website van de fabrikant vind je vaak een uitgebreide instructie. Je kunt het schoonmaken ook uitbesteden aan de fabrikant, een fotozaak of aan een bedrijf dat zich hierin specialiseert.

Langer plezier van de accu

Li-Ion-accu’s houden het langer vol als het warm is, maar de totale levensduur is langer als het koud is. Bewaar ze daarom – deels opgeladen – op een koele plek.

Gebruik de bijbehorende lader.

Het is niet erg als een opgeladen accu in de bijbehorende lader blijft zitten.

Accu's kunnen niet goed tegen hele hoge temperaturen, zoals bijvoorbeeld op het dashboard van een auto. Het is niet erg als de accu handwarm wordt tijdens het opladen.

Gebruik de accu niet meer als hij heet wordt of als er rook of een brandlucht ontstaat. Ook een accu die is uitgezet, of niet meer goed in de camera past, kun je beter niet meer gebruiken.

Als de batterij-aanduiding niet meer klopt, maak de accu helemaal leeg en laad hem dan weer volledig op.

Waterdichtheid

Een waterdichte camera blijft niet eeuwig waterdicht. Om lekkage te voorkomen, is het verstandig om af en toe de rubberen afdichtingen bij de klepjes dun in te vetten. Op deze manier droogt het rubber niet uit. Nadat je de camera in het (zoute) water hebt gebruikt, is het verstandig om hem even af te spoelen onder de kraan.

