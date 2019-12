De beste onderwatercamera

Zoek je een camera die tegen water, kou, zand, stof en een stootje kan? Met een onderwatercamera of outdoorcamera fotografeer je probleemloos in extreme omstandigheden.

Een camera die wat kan hebben

Wil je een camera die tegen nattigheid, kou en een stootje kan, kies dan voor een onderwater- of outdoorcompactcamera. Superhandig voor strandvakanties en sportieve vakanties met water- of wintersport. Zand en modder zijn ook geen probleem voor de camera.

Kenmerken

Kou- en schokbestendig en stof- en waterdicht.

Waterdicht tot 8 of soms zelfs 30 meter diep.

Deze robuuste camera’s zijn meestal licht en klein (rond 200 gram en 3 cm dik).

De lens blijft in de camera tijdens het zoomen (en is dan beperkt van 3 tot 5 keer).

De flitser is ingebouwd en er is geen zoeker. Het scherm is niet aanraakgevoelig.

Handig om te weten

Let op de claims van de fabrikant over de omstandigheden waarin de camera te gebruiken is. Hiervoor gebruikt de fabrikant vaak een IP-rating . Zo weet je of de camera voor jouw situatie geschikt is.

. Zo weet je of de camera voor jouw situatie geschikt is. Er zijn niet heel veel onderwatercamera's meer op de markt. Met een actioncam kun je ook fotograferen en filmen in extreme omstandigheden. Bekijk onze eerste indruk van de GoPro Hero 6 en de Sony RX0.

De bediening van een outdoorcamera werkt vaak minder prettig, omdat de knoppen en aansluitingen ook waterbestendig moeten zijn. In de winkel is het soms mogelijk om de bediening uit te proberen. Andere compactcamera's zijn gemakkelijker te bedienen.

Wil je de beste fotokwaliteit? Voor de robuustheid van een onderwatercamera lever je altijd wel wat in op de fotokwaliteit in vergelijking met andere compactcamera's.

Extra test

Outdoorcamera’s testen we op meer onderdelen dan andere compactcamera's. We bekijken of de camera nog goed werkt na:

een kwartier op de door de fabrikant vermelde diepte-/waterdruk?

3 keer in het water vallen vanaf 1 meter hoogte?

3 keer op stoeptegels vallen vanaf 1 meter hoogte?

