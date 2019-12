Cameralens kopen: waar let je op?

Check je camera

Niet elke lens (of -objectief) past op elke camera. Voor het ene type camera zijn veel meer lenzen dan voor het andere. Maar voor elke camerasoort is voor de gemiddelde fotograaf voldoende variatie beschikbaar.

Elk cameramerk heeft enkele verschillende lensbevestigingen. Zo heeft Sony de zogeheten A-mount en de kleinere E-mount. Ook objectieven van lenzenfabrikanten als Sigma en Tamron passen altijd maar op 1 soort 'mount'. Iets om goed op te letten, want met de verkeerde mount is de lens niet te bevestigen aan jouw camera.

Lees meer over welke lens je nodig hebt voor jouw camera

Bedenk wat je graag fotografeert

Om uiteindelijk de juiste lens te kiezen, is het zinnig om eerst te kijken naar het soort fotografie dat je het leukst vindt. Maak je graag portretten of ben je meer van de landschappen?

Hieronder zie je welk effect een andere lens heeft op een portretfoto (klik om te vergroten).

Wel of geen lichtsterke lens

Wil je de beste foto's bij weinig licht? Koop dan een lichtsterke lens. Bijkomend voordeel is dat je foto’s kunt maken waarbij je onderwerp scherp is en de rest van het beeld onscherp. Zo'n kleine scherptediepte is vaak mooier dan wanneer alles scherp is. Dat is te zien in het voorbeeld met het zandkasteel.

Helaas zijn lichtsterke lenzen nogal aan de prijs. Zeker lichtsterke zoomlenzen zijn duur.

Lees meer over lichtsterke lenzen.

Een redelijke alleskunner of een echte specialist

De lens die meegeleverd wordt met een camera is meestal een standaardzoomlens met 3 keer zoom. Zo'n ‘kitlens’ is redelijk goed voor de meeste soorten fotografie, behalve sport- en dierenfotografie.

Als je er een lens bij koopt, moet je grofweg beslissen of je een redelijke alleskunner (zoomlens) of een echte specialist (zonder zoom) koopt.

De allroundzoom met zo'n 10x zoom is de populairste zoomlens. Van de lenzen die niet kunnen zoomen, is de 50mm-lens het populairst en goedkoopst.

Lees meer over soorten objectieven.

Zoom en millimeters

Een aanduiding als '11x zoom' wordt niet vermeld bij losse lenzen. Wel het bereik in millimeters (mm). Op de lens staat bijvoorbeeld '18-200mm', dat is 11x zoom. Lees meer over zoom en millimeters om te zien hoe je dat uitrekent.

Wil je veel meer zoom zonder lenzen te wisselen, dan kun je beter een compactcamera kopen. Maar let op, veel zoom is niet altijd beter. Bedenk daarom goed van tevoren hoeveel zoombereik je nodig hebt.

Oude lens op nieuwe camera

Als je een nieuwe spiegelreflex of systeemcamera van een ander merk koopt, passen de lenzen van je oude camera zeer waarschijnlijk niet op je nieuwe. Voor een paar tientjes kun je met een lensadapter, die je plaatst tussen de camera en de lens, je oude lenzen hergebruiken. Het is niet de meest gebruiksvriendelijke, maar wel de goedkoopste optie om je mogelijkheden uit te breiden.

Lees meer over lensadapters.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke fotocamera's goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste fotocamera

Lees ook: