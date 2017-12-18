Cameralens kopen: waar let je op?

Kun je elke lens zomaar gebruiken?

Niet elke lens (of -objectief) past op elke camera. Voor het ene type camera zijn veel meer lenzen dan voor het andere. Maar voor elke camerasoort zijn er genoeg verschillende lenzen voor de gemiddelde fotograaf.

Elk cameramerk heeft enkele verschillende lensbevestigingen. Zo heeft Sony de zogeheten A-mount en de kleinere E-mount. Ook objectieven van lenzenfabrikanten als Sigma en Tamron passen altijd maar op 1 soort 'mount'. Iets om goed op te letten. Want met de verkeerde mount kun je de lens niet bevestigen aan je camera.

Lees meer over:

Welke lens heb je nodig voor je camera

Kies de juiste lens bij jouw stijl

Om uiteindelijk de juiste lens te kiezen, moet je eerst kijken naar het soort fotografie dat je het leukst vindt. Maak je graag portretten of ben je meer van de landschappen?

Hieronder zie je welk effect een andere lens heeft op een portretfoto (klik om te vergroten).

Wel of geen lichtsterke lens

Wil je de beste foto's bij weinig licht? Koop dan een lichtsterke lens. Bijkomend voordeel is dat je foto’s kunt maken waarbij je onderwerp scherp is en de rest van het beeld onscherp. Zo'n kleine scherptediepte is vaak mooier dan wanneer alles scherp is. Dat zie je in het voorbeeld met het zandkasteel.

Helaas zijn lichtsterke lenzen nogal duur, zeker lichtsterke zoomlenzen.

Lees meer over:

Lichtsterke lenzen

Verschil tussen zoomlens en primelens

De meegeleverde lens bij een camera is meestal een standaardzoomlens met 3 keer zoom. Zo'n ‘kitlens’ is redelijk goed voor de meeste soorten fotografie, behalve sport- en dierenfotografie.

Als je er een lens bij koopt, moet je grofweg beslissen of je een redelijke alleskunner (zoomlens) of een echte specialist (zonder zoom) koopt. Een lens waarmee in- en uitzoomen niet mogelijk is heet een primelens.

De allroundzoom met zo'n 10x zoom is de populairste zoomlens. Van de lenzen die niet kunnen zoomen, is de 50mm-lens het populairst en goedkoopst.

Lees meer over:

Soorten objectieven

Zoom en millimeters op lenzen

Een aanduiding als '11x zoom' wordt niet vermeld bij losse lenzen. Wel het bereik in millimeters (mm). Op de lens staat bijvoorbeeld '18-200mm', dat is 11x zoom. Lees meer over zoom en millimeters om te zien hoe je dat uitrekent.

Wil je veel meer zoom zonder lenzen te wisselen? Dan kun je beter een compactcamera kopen. Maar let op, veel zoom is niet altijd beter. Bedenk daarom goed van tevoren hoeveel zoombereik je nodig hebt.

Oude lens op nieuwe camera

Heb je een nieuwe camera gekocht, maar passen je oude lenzen niet meer? Met een lensadapter bevestig je eenvoudig je oude lens op je nieuwe spiegelreflex of systeemcamera. Zo kun je bijzondere lenzen blijven gebruiken zonder direct nieuwe te kopen. Lensadapters zijn meestal simpele ringen die je camera en lens lichtdicht verbinden.

Grootste voordelen: oude lenzen hergebruiken en voordelig hergebruiken met andere zoombereiken en lichtsterktes.

Grootste voordelen: oude lenzen hergebruiken en voordelig hergebruiken met andere zoombereiken en lichtsterktes. Maar er zijn ook nadelen: de camera communiceert minder goed met de lens. Daardoor werken autofocus, diafragma-instelling, automatische camerafuncties en beeldstabilisatie vaak niet meer. Je moet meestal handmatig scherpstellen en fotograferen met beperkte functies. Dat maakt het minder geschikt voor snelle foto's maken. Van onderwerpen zoals sport of wilde dieren.

De juiste adapter vind je door op het merk en model van je oude én nieuwe camera te zoeken. Let daarbij op de betrouwbaarheid van de webwinkel.