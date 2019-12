Camera’s met wifi

Wifimogelijkheden van camera’s

Fotocamera's met wifi hebben niet allemaal evenveel mogelijkheden. Dit zijn de opties:

Foto’s overzetten naar smartphone en tablet

Foto’s direct delen via internet

Bestanden automatisch overzetten naar de computer

Afstandsbeeld en – bediening

Gps-coördinaten aan foto’s koppelen

In onze vergelijker voor fotocamera's is onder de specificaties per camera te zien welke wifi-mogelijkheden die camera heeft. Voorwaarde om prettig met wifi te kunnen werken, is een touchscreen. Kijk in onze vergelijker welke camera's een touchscreen hebben.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke fotocamera's goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste fotocamera

Overzetten naar smartphone en tablet

Heb je een wifilogo op je camera? Dan kun je je foto's draadloos overzetten naar een smartphone of tablet. Om de foto’s met je smartphone te delen moet je de foto-app van het cameramerk installeren. Elke camerafabrikant heeft zijn eigen smartphone-app met verschillende mogelijkheden. Deze apps maken ze voor smartphones die werken op het Android of iOS mobiele besturingssysteem. Voor smartphones met het Windowsbesturingssysteem zijn er geen apps. Bij sommige fotocamera's zie je de foto zelfs direct op de smartphone als je de foto's maakt. Daar wordt ook wel bluetooth voor gebruikt. Besef wel dat de foto's niet altijd standaard in volle kwaliteit overgezet worden.

Lees meer over camera's met bluetooth.

Automatisch overzetten naar de computer

Via wifi kun je bestanden overzetten van je camera naar je computer of laptop. Soms ook automatisch. Kijk in de handleiding van je camera hoe je dit voor jouw model doet. Let wel:

bestanden overzetten gaat via wifi minder snel dan via een usb-kabel of de kaartlezer.

voor een automatische back-up moet je eerst een programma op je computer installeren.

draadloos overzetten van video's is meestal geen optie.

Foto’s direct delen op het internet

Van een camera met wifi zou je misschien verwachten dat je vanuit je hotelkamer direct vanaf de camera een paar leuke foto’s kunt delen met familie in Nederland. Met sommige camera's kan het, maar er zijn meestal wel beperkingen.

Het aantal internetlocaties dat je kunt benaderen is meestal beperkt tot een speciale website van het cameramerk en eventueel Facebook, of Flickr.

Thuis- of publiek netwerk

Ook kunnen de meeste wificamera’s alleen verbinding maken met een thuisnetwerk en dus niet met een publiek netwerk. Voor een thuisnetwerk is alleen het wachtwoord van het netwerk nodig.

Bij een publiek netwerk moet je vaak in een internetbrowser akkoord gaan met gebruikersvoorwaarden. Dat is met de meeste camera's niet mogelijk. Sowieso kleven er privacy- en veiligheidsbezwaren aan het gebruik van publieke netwerken op deze manier. Dit is op te lossen met een VPN-dienst, maar ook deze mogelijkheid komt niet voor op fotocamera's.

Afstandsbeeld en gps

De combinatie van je smartphone met de eerder genoemde camera-app maken bijzondere dingen mogelijk. De functie 'remote viewfinder' tovert de smartphone om tot afstandsbediening. Zo zie je op je telefoon wat je op je camera ziet. Handig voor groepsfoto's en foto's vanuit een anders onmogelijke hoek.

Tip: gebruik ook de zelfontspanner bij een groepsfoto, zodat je zelf op de foto niet naar je smartphone kijkt!

Ook zijn er camera’s die met behulp van de smartphone gps-coördinaten aan foto's kunnen koppelen. Zo wordt er vastgelegd waar de foto genomen is.

Samenwerking fotocamera met smartphone

Dat de samenwerking tussen camera en smartphone niet bij iedereen soepel gaat, blijkt uit de matige of minstens wisselende waarderingen/reviews die de camera-apps in de app-stores krijgen.

Beschikbare camera-apps

Apple App Store (iPhone, iPad):

Google Play Store (Android):

Een deel van de mensen is heel enthousiast, anderen hebben bijvoorbeeld problemen na een update van de app of het besturingssysteem (voornamelijk Android). Waar dat precies aan ligt is moeilijk te achterhalen. Maar soms worden (wifi- of bluetooth-)verbindingsproblemen expliciet benoemd.

In sommige gevallen werken de apps niet met oudere smartphones. Let daarom op de eisen die aan je smartphone gesteld worden. Die zijn te vinden in de beschrijving van de app via de bovenstaande links.

Lees meer over: