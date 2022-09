Panasonic-fotocamera's

Panasonic doet met de Lumix-camera's niet onder voor grote merken als Canon en Nikon. Panasonic heeft geen spiegelreflexcamera. Je kunt in plaats daarvan een systeemcamera kopen. Of een compactcamera. We helpen je kiezen.

Panasonic fotocamera kopen

Panasonic heeft verschillende soorten compactcamera's en systeemcamera's, maar geen DSLR. Welk digitaal fototoestel van Panasonic je moet kopen hangt af van hoe je hem wilt gebruiken.

Lumix

Al sinds 2001 worden de digitale camera's van Panasonic allemaal aangeduid met de term 'Lumix'. Uit de productcode die daarop volgt kan je meer afleiden over het soort camera.

Compactcamera's

Lumix DC-SZ / DMC-SZ

De SZ-serie bestaat uit eenvoudige compactcamera's met een aardig zoombereik.

De grootste serie van de Lumix compactcamera's. Travelzoom (TZ) staat voor compactcamera's met een groot zoombereik.

In de FT-serie zitten alle compactcamera's die shock-, stof- en waterproof zijn.

De FZ-serie bestaat uit wat grotere superzoomcamera's: geavanceerde en camera's met een groot zoombereik.

Deze camera's zijn geavanceerd en compact. Ze hebben weinig zoom, maar een grote beeldsensor voor betere beeldkwaliteit en veel mogelijkheden om instellingen aan te passen.

Lumix G-systeemcamera's

Alle Micro Four Thirds-systeemcamera's van Panasonic hebben een G in de productnaam. Bij deze camera kun je de lens verwisselen. Alle Lumix G-systeemcamera's van Panasonic gebruiken Micro Four Thirds-lenzen en hebben dezelfde sensorgrootte. Lenzen van Panasonic die geschikt zijn herken je aan 'Lumix G' in de productnaam. Let daar dus op als je een Panasonic-lens voor deze systeemcamera gaat kopen.

Lumix S-systeemcamera's

De fullframe-systeemcamera's van Panasonic hebben een S in de productnaam. Deze nieuwe serie is sinds 2019 op de markt en de camerabody's kosten duizenden euro's. De lenzen voor Micro Four Thirds-camera's kun je niet gebruiken op de Lumix S-camera's. De Lumix S-camera's hebben een L-mount. Voor deze systeemcamera kun je dus een lens van Panasonic kopen die 'Lumix S' in de productnaam heeft.

Lenzen voor Panasonic Lumix-camera's

De lenzen voor Lumix G-systeemcamera's kun je gebruiken op camera's van verschillende merken. Niet alleen op Panasonic, maar ook op Olympus en Xiaomi. Omdat deze merken ook zelf lenzen maken zijn er ontzettend veel lenzen op de markt die geschikt zijn voor de Lumix G-systeemcamera's.

Panasonic maakt zelf de Lumix G-lenzen voor de systeemcamera's.

Daarnaast zijn er lenzen van Olympus, Samyang, Sigma en Tamron die je kunt gebruiken op de Lumix G-camera's.

Panasonic Lumix-camera's getest

Bekijk en vergelijk de geteste camera’s van Panasonic. Ingelogd met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd- lidmaatschap, zie je de testoordelen van de Panasonic-camera’s.

Panasonic-fotocamera's vergelijken

Vergelijk de fotocamera's van Panasonic met elkaar op eigenschappen en testoordelen. Zo ontdek je welke het best aan je wensen voldoen. Je kunt natuurlijk ook camera’s van andere merken meenemen in onze vergelijker.

Vergelijk ten slotte ook de prijzen. Je kunt je nieuwe fototoestel van Panasonic meteen online kopen via de vergelijker.