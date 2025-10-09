icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Casio fotocamera

Welke Casio fotocamera komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Casio fotocamera's en vergelijk de Casio fotocamera met andere fotocamera's.
Laatste update van de test: 9 oktober 2025

Keuzehulp

  • Casio Exilim EX-ZR800
    CasioExilim EX-ZR800
    25 - 450 mm = 18x|8 mm (1/2,3)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Casio Exilim EX-ZS30
    CasioExilim EX-ZS30
    26 - 156 mm = 6x|8 mm (1/2,3)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Casio Exilim EX-ZR700
    CasioExilim EX-ZR700
    25 - 450 mm = 18x|8 mm (1/2,3)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Casio Exilim EX-N5
    CasioExilim EX-N5
    26 - 156 mm = 6x|8 mm (1/2,3)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Casio Exilim EX-N50
    CasioExilim EX-N50
    26 - 156 mm = 6x|8 mm (1/2,3)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Casio Exilim EX-ZR400
    CasioExilim EX-ZR400
    24 - 300 mm = 12,5x|8 mm (1/2,3)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Casio Exilim EX-H50
    CasioExilim EX-H50
    25 - 600 mm = 24x|8 mm (1/2,3)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Casio Exilim EX-ZR1000
    CasioExilim EX-ZR1000
    24 - 300 mm = 12,5x|8 mm (1/2,3)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Fotocamera's per merk