Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Casio Exilim EX-N5 is een compactcamera met 6 keer zoom, van 26 mm groothoek tot 156 mm tele. Hij is 22mm dik en weegt 127 gram. De CCD-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 7 mm. Er is alleen digitale beeldstabilisatie bij fotograferen. De Li-Ion-accu kun je alleen in de camera opladen, via usb. Het scherm toont uitleg en hulplijnen. De flitser is onbeweeglijk ingebouwd. De N5 filmt in hd met monogeluid, maar heeft geen hdmi-uitgang. Ook een scherpstelhulplicht ontbreekt en dat is onhandig bij weinig licht. Automatische beeldvergroting helpt tijdens handmatig scherpstellen. Verder beschikt de N5 over: onbeperkte lengte serieopname, voicerecorder, focustracking, en spotfocussing. De EX-N5 is vrijwel gelijk aan de EX-N50.