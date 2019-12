Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Casio Exilim EX-ZR1000 is een travelzoomcamera met 12,5 keer zoom, van 24 mm groothoek tot 300 mm tele. Hij is 37 mm dik en weegt 255 gram. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 7 mm. In macrostand kun je een onderwerp naderen tot op 1 cm. Beeldstabilisatie ontbreekt. De accu kun je alleen in de camera opladen, via usb. De ZR1000 is dan wel bruikbaar. Het draaibare scherm is relatief groot. De flitser is onbeweeglijk ingebouwd. De camera kan filmen in hd met stereogeluid. Automatische beeldvergroting helpt tijdens handmatig scherpstellen. Continu scherpstellen, focustracking en spotfocussing is ook mogelijk. Een scherpstelhulplicht ontbreekt voor situaties bij weinig licht. Voor wie de belichting zelf wil regelen is er de M-stand , diafragma- of sluitertijdvoorkeuze. Je kunt ook fotograferen in het onbewerkte RAW-formaat als je de foto's zelf wilt bewerken.